Der 15. Mai ist ein wichtiger Tag in der Geschichte der Zweiten Republik, denn an diesem Tag wurde der österreichische Staatsvertrag unterzeichnet, wodurch Österreich seine Souveränität wiedererlangte. Ein Datum, das für Freiheit, Eigenständigkeit und politische Selbstbehauptung steht.

Gerade in einer Zeit, in der nationale Interessen immer häufiger unter internationalen Druck geraten, sind Medien gefragt, die unabhängig berichten, Debatten eröffnen und Entwicklungen kritisch einordnen.

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FREILICH Nr. 39: America First? – Wir ziehen Bilanz!

Donald Trump versprach mit „America First” einen politischen Kurswechsel. Doch was ist daraus geworden?

Die neue FREILICH-Ausgabe zieht Bilanz.

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MAGA, Lawfare und geopolitische Machtverschiebungen

Benedikt Kaiser über Europas Rechte zwischen Chance und Abhängigkeit

Reportagen, Essays und politische Analysen weit über den US-Schwerpunkt hinaus

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