Hörsaalgeflüster (15): Wie Burschenschaften Charakter formen

Nicht immer ist das Verbindungsleben harmonisch. Je nach Anzahl der aktiven Mitglieder leben auf dem Haus einer Burschenschaft nämlich gerne mal drei bis acht Charaktere, die ihre je eigenen Vorstellungen hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung des Semesterbetriebs mitbringen. Die Palette der Veranstaltungen, die es außerhalb der Semesterferien wöchentlich zu organisieren gilt, ist zudem sehr vielfältig: Neben Vortragsabenden gibt es die oftmals täglichen Paukstunden; zu Kneipe und Kommers gesellt sich eine mehrtägige Aktivenfahrt; abseits von gemeinsamen Abendessen muss das Haus in dezidierten Arbeitstagen instandgehalten und die Füxe durch gezielten Unterricht ausgebildet werden. Schnell ist es da passiert, dass unterschiedlichste Ideen und Arbeitsweisen der einzelnen Bundesbrüder kollidieren. Im Idealfall erfolgt sodann ein klärendes Gespräch, in welchem die konkurrierenden Ansätze integriert und zu einem tragfähigen Ausgleich zusammengefasst werden. Realistischer ist hingegen, dass es einen kleinen (oder großen) Streit gibt.

Soft Skills: Markenzeichen des Verbindungswesens?

Dies ist der Grund, weshalb nicht wenige Bünde – insbesondere jene aus dem nicht-schlagenden Bereich wie die Mitgliedsbünde des katholischen Cartellverbands – auf ihren Netzpräsenzen mittlerweile damit werben, dass Verbindungen Orte sind, an denen sich hinsichtlich der eigenen Karriere sehr zuträgliche „Soft Skills“ erlernen lassen. „Soft Skills“ – das meint etwa Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Selbstorganisation und kommunikatives Talent. Hierbei handelt es sich tatsächlich um Qualitäten, welche es in fast jedem beruflichen Zusammenhang braucht und die in nicht wenigen Fällen über das persönliche Vorankommen entscheiden. Nicht umsonst ist das Projektmanagement längst zur unverzichtbaren Sparte innerhalb der Unternehmensführung geworden, und gute Projektmanager verfügen häufig über benannte Soft-Skills.

Nun ist es nicht zwingend der Fall, dass jeder Burschenschafter derartige Qualitäten in seiner Aktivenzeit erlernt. Ferner wäre es auch eine unzureichende Motivation, allein aufgrund des Interesses an Soft-Skills Mitglied einer Burschenschaft zu werden – dafür sind die sonstigen Ansprüche schlicht zu groß; zumal es aufgrund des links-grünen Zeitgeistes selten ratsam ist, mit einem burschenschaftlichen Hintergrund offen umzugehen.

Burschenschaftliche Charakterbildung

Im Kontext der burschenschaftlichen Tradition sind Soft Skills, welche sich im Rahmen des Aktivenlebens erlernen lassen, allerdings ohnehin nur eine sekundäre Angelegenheit. Denn in erster Linie ist es der Auftrag der Burschenschaft, ihren Mitgliedern eine idealistische Charakterbildung angedeihen zu lassen. Dieser leitet sich aus dem burschenschaftlichen Wahlspruch „Ehre-Freiheit-Vaterland“ ab – einem Dreiklang, der innerhalb der modernen Unternehmenskultur mit ihren Diversity-Quoten und Awareness-Beauftragten sicherlich keinen Anklang finden wird; insbesondere, wenn man burschenschaftliche Charakterbildung richtig als Befähigung zum politischen Denken und Wirken versteht.

Es ist demnach eine Konsequenz des politischen Auftrages der Burschenschaften, dass sie souveräne, energische und leistungsfähige Persönlichkeiten ausbildet. Dass eine solche burschenschaftliche Charakterbildung auch in der zeitgenössischen Unternehmenskultur zuträglich ist, versteht sich eigentlich von selbst – ist doch trotz des allgegenwärtigen Geredes von Gleichberechtigung, Chancengleichheit und Inklusion das Leistungsprinzip nicht aus der Wirtschaft wegzudenken und besagtes Gerede oft nicht mehr als ein vorgeschobener Popanz, den sich opportunistische Unternehmen leisten, um ja modern und politisch unauffällig zu wirken.

Das burschenschaftliche Ideal ist zeitlos

Man sollte diesen Umstand als weiteres Indiz dafür nehmen, dass das burschenschaftliche Ideal tatsächlich ein solches ist, welches die Zeiten überdauert hat und – unberührt von der Banalität des Zeitgeistes – stets auf seine Weise wirken wird. Dabei sollte herausgestellt werden, dass die Ideale der Burschenschaft auf den Zeitgeist einwirken – der Zeitgeist allerdings nicht auf die Ideale der Burschenschaft.

Dies kann man am Thema dieses Textes erläutern: In der Burschenschaft lassen sich also marktwirtschaftlich verwertbare Soft Skills erlernen – aber es ist unmöglich, umgekehrt „Ehre-Freiheit-Vaterland“ der Logik des Marktes oder sonst einem profanen Zusammenhang unterzuordnen. Die Idee der Burschenschaft ist jenseits solcher Angelegenheiten zu veranschlagen; sie steht dabei für sich und braucht keiner weiteren Begründung. Aber gerade deshalb wird sie immer die richtigen Männer anziehen – Männer, denen es um die Sache geht und die ihren persönlichen Einsatz in einer Burschenschaft als Selbstzweck ansehen. Statt karrierefördernder Soft Skills lehrt die Burschenschaft dabei ohnehin eher Opferbereitschaft, Dienstfertigkeit, Disziplin und Härte gegen sich selbst – allesamt Tugenden, die im Leben noch viel weitertragen können als Teamfähigkeit oder kommunikative Kompetenz allein.

Qualität setzt sich durch

Das mag auch der Grund dafür sein, weshalb es Burschenschafter im Berufsleben erstaunlich oft in Führungspositionen verschlägt. Denn wer wirklich gut ist und viel und hart arbeitet, muss irgendwann nicht mehr mit einem Team von gleichberechtigten Mitarbeitern einen Ausgleich finden, sondern darf direkt bestimmen. Im Sinne der modernen „Corporate-Speech“ könnte man auch dies als Soft-Skill interpretieren: Hier wäre die Fähigkeit der „Leadership“ einschlägig. Näher bei der Wahrheit scheint mir hingegen, dass Qualität sich schlicht durchsetzt.