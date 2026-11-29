Die Verbandstagungen der Deutschen Burschenschaft haben eine berühmte, aber auch berüchtigte Tradition: Sie finden – wenn möglich – an ehemaligen deutschen Universitätsstädten oder Orten statt, die auch heute noch für unsere Nation (und diejenigen, die zu dieser gehören wollen) eine große Rolle spielen. So trafen sich die Mitglieder des größten burschenschaftlichen Dachverbandes auch bereits im elsässischen Kolmar oder in Meran (Süd-)Tirol. Häufig greifen die Veranstaltungen am Tagungsort den historischen Hintergrund und den Bezug zur Burschenschaftlichen Bewegung auf, etwa durch Vorträge, Rundgänge, Gedenkveranstaltungen etc.

Breslau und seine burschenschaftliche Geschichte

In diesem Jahr entschied sich die vorsitzende Burschenschaft Frankonia Erlangen, unterstützt von ihren Kartellbrüdern in Hamburg, Mainz und Halle, die traditionelle Tagung im schlesischen Breslau stattfinden zu lassen. Breslau besitzt eine lange Geschichte als Universitätsstadt, bereits 1702 konnte durch den römisch-deutschen Kaiser Leopold I. eine Jesuiten-Akademie gegründet werden, die sein Engagement durch ihren Namen „Leopoldina“ ehrte. Im Jahr 1811 wurde Leopoldina im Zuge der preußischen Reformen umbenannt in die „Königliche Universität zu Breslau“ und 1911 erneut zum Gedenken an den Förderer Friedrich Wilhelm III. zur „Schlesischen Friedrich-Wilhelm-Universität“ anlässlich des 100. Jahrestags. Nur zwei Jahre nach der Gründung der Urburschenschaft in Jena gründete sich hier die Breslauer Burschenschaft, die heute als Alte Breslauer Burschenschaft der Raczeks die schlesischen Hochschultraditionen in Bonn weiterführt.

Eine Tagung mit politischem Nachspiel

Es gibt also mehr als genug Gründe für Burschenschafter, Breslau einen Besuch abzustatten. Über 150 Mitglieder verschiedenster Burschenschaften folgten dem Ruf der Vorsitzenden. Auf dem Plan standen ein ganzes Paket an Veranstaltungen, darunter auch eine Führung durch die Universität, ein Festkommers und ein traditionelles Totengedenken am sogenannten Burschenschafterstein mit Fackelumzug. Dass sich die polnische Rechte (nach Bekanntwerden, im Nachgang des Wochenendes) gerade an dieser Veranstaltung erregte und in Übertreibungen sowie historischen Pseudo-Vergleichen gegenseitig übertrumpfte, sollte nicht überraschen. Man forderte diplomatische Konsequenzen, Einreiseverbote und Entlassungen von Verwaltungsbeamten und Mitgliedern der Universität Breslau, die die Tagung und die dazugehörigen Veranstaltungen auf polnischer Seite ermöglichten. Auf X und anderen sozialen Netzwerken finden sich zahllose Beiträge dazu.

Bildungsreise oder Provokation?

Und von Seiten der Burschenschaften? Da darf man sich vergnügt zeigen. Besucher der Verbandstagung sprechen von einer erfolgreichen und würdevollen Durchführung, aus den Reihen der Organisatoren heißt es: „Der Versuch, der Bildungsreise einen revanchistischen Charakter zuzuschreiben, entbehrt jeder sachlichen Grundlage und muss entschieden zurückgewiesen werden. […] Dass die Stadt eine bedeutende deutsche Vergangenheit besitzt, ist eine historische Tatsache und kein politisches Programm. […] Statt gegenseitiger Schuldzuweisungen sollte daher der Dialog zwischen nationalbewussten Kräften in Deutschland und Polen gesucht und gestärkt werden.“

Deutsche Minderheiten im politischen Streit

Es ist nicht das erste Mal, dass die DB auf Konfrontationskurs mit der polnischen Politik geht. Durch den mit der DB assoziierten „Volkstumsverein“ konnten in der Vergangenheit wiederholt Brauchtum und Kulturarbeit der deutschen Minderheit in Polen, besonders in Schlesien, gefördert werden. Im Rahmen einer Spendensammlung für eine schlesische Schule konnte auch der Deutschunterricht unterstützt werden, im direkten Widerstand zur damaligen PiS-Regierung, die im Vorfeld die Fördermittel dafür zusammengestrichen hatte. Anders als in Ungarn und anderen europäischen Ländern mit bestehenden deutschen Minderheiten ist die Situation der Deutschen auf polnischem Staatsgebiet ein ständiger Kampf gegen die chauvinistische politische Landschaft in Warschau und die Vernachlässigung aus Berlin. An dieser hat sich, das darf an dieser Stelle erwähnt werden, auch die Vorsitzende der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung, Erika Steinbach, schuldig gemacht, die als Präsidentin des Bundes der Vertriebenen (BdV) schon in den 90er-Jahren energischer Druck ausüben hätte können, anstatt auch dieses heimische Wählerpotential an die CDU zu ketten und verkümmern zu lassen.

Hier liegt der enorme Vorteil von nicht-parteigebundenen Organisationen wie der Deutschen Burschenschaft oder der Österreichischen Landsmannschaft (ÖLM). Sie sind nicht von Majoritäten und Legislaturen der Parlamente abhängig und kennen keinen Vorteil für sich selbst außer des Bewusstseins, etwas für den richtigen Zweck getan zu haben. Für die meisten Deutschen mögen unsere Landsleute östlich der Oder-Neiße, auf dem Gebiet der ehemaligen k. u. k. Monarchie oder sonst wo im Ausland vielleicht nur noch eine historische Fußnote, politisch belastetes Erbe oder belächelte Folklore sein, das kann jedoch unmöglich ein aushaltbarer Dauerzustand bleiben.

Der Kampf der deutschen Minderheiten im Ausland ist auch unserer, und ihre Fähigkeiten für das Überleben ihrer und auch unserer Kultur sind für die deutschsprachigen Staaten und ihre bedrängten autochthonen Bevölkerungen warnender Schrecken und strahlende Hoffnung zugleich. Wem die Sache unseres Volkes jenseits unserer Staatsgrenzen am Herzen liegt, der darf sich vom Volkstumsverein der Deutschen Burschenschaft und der Österreichischen Landsmannschaft bestens vertreten fühlen. Kontakt- und Spendenmöglichkeit unten.

ÖLM: https://oelm.at/helfen-sie-helfen/

Burschenschaftlicher Verein für nationale Minderheiten minderheiten@burschenschaft.de