Unternehmer Turck: „Es müssten viel mehr Unternehmer ihren Mund aufmachen“

FREILICH: Herr Turck, wenn Sie die aktuelle Lage des Industriestandorts Deutschland betrachten: Erleben wir gerade einen wirtschaftlichen Niedergang, eine grundlegende Transformation oder schlicht politisches Versagen?

Axel Turck: Ich sehe ganz klar eine Mischung aus allen dreien Dingen, die Sie ansprechen. Also zum Niedergang: Hier im Sauerland haben wir traditionell sehr viel Metallverarbeitung und eine Menge „hidden champions“, die seit Jahrzehnten oder sogar über mehrere Generationen bereits Metall verarbeiten. Diesen Unternehmen geht es im Moment ganz schlecht. Der Metallverarbeitung wird durch die hohen Energiekosten und Sozialabgaben der Hals zugedrückt. Deshalb sperren viele Betriebe zu und einige verlagern auch die Produktion woanders hin. Das ist ein wirtschaftlicher Niedergang, speziell in unserer Region. Aber auch in Nordrhein-Westfalen gibt es im Stahl- und Maschinenbau große Probleme.

Und zur Transformation: Die Transformation ist eigentlich der Tod. Man muss den Leuten sagen, dass ihre Betriebe nicht zu retten sind. Da muss die Politik offen kommunizieren: „Ihr hab hier vierzig, fünfzig, vielleicht hundert Jahre Teile hergestellt, aber jetzt gibt es eine wirtschaftliche Transformation und wir brauchen das nicht mehr.“ Der Industriestandort wird politisch zerstört. Es ist kein unabsichtlicher Fehler oder ein Versagen, weil jemand zu dumm war. Wir erleben ein geplantes Deindustrialisieren, ein geplantes Zerstören durch CO2-Steuer, Energieumlagen, Gasmangel und eine daraus resultierende Preisteuerung. Das alles ist politisch gewollt.

Welche politischen Entscheidungen waren die größten Treiber dieser Entwicklung?

Da gehört mit Sicherheit die Energiesteuer dazu, also die erneuerbaren Energien derartig zu subventionieren, dass alles andere darunter leidet. Ich bin selbst jemand, der eine PV-Anlage auf dem Dach hat, die haben wir ganz früh gebaut. Und weil wir früher selbst mal grün und nachhaltig waren, haben wir uns auch an einem Windrad-Fonds beteiligt. Aber wenn man sieht, wie das alles ausufert, was da an subventionierten Geldern bezahlt wird, das muss ja irgendwo herkommen. Und diese Subventionen – das hat vor 20, 25 Jahren angefangen –, die sind ein Faktor; dann die Geschichte mit der CO2-Besteuerung. Dazu kommt noch die Sprengung von Nord Stream 2 und der totale Ausstieg aus der Kernenergie. Das zusammen war maßgeblich verantwortlich für die unglaubliche Energieverteuerung, die wir 2022 und 2023 erlebt haben. Wenn man da klug gewesen wäre, hätte man gesagt: „Wir haben im Moment eine Notsituation durch die Sprengung der Pipeline. Lasst uns das mit den Kernkraftwerken zwei, drei Jahre verschieben.“ Dann wäre es sicherlich ganz anders gelaufen. So waren das aber Entscheidungen, die ich nicht nachvollziehen kann.

Sie glauben also nicht, dass es statt einer Deindustrialisierung zu einer grünen Reindustrialisierung kommen wird, die auch eine Chance für uns sein könnte?

Dass wir im Sauerland von der Holzwirtschaft leben können, glaube ich nicht, vielleicht als Industriemuseum oder als Freizeitpark?

Sie haben die steigenden Energiepreise und Steuern erwähnt. Wo spüren Sie das alles konkret als mittelständischer Unternehmer?

2019 hatten wir noch 3,5 Cent für Strom bezahlt und zwei Cent für Gas. Diese Preise sind so explodiert, dass es sogar zu einer Verzehnfachung gekommen ist. Also es ist so: Unsere Firma liegt an einer Gaspipeline. Wir haben unsere eigene Gasstation und wir haben über Jahrzehnte mit unserem lokalen Gasanbieter super Verträge gehabt, weil wir unser Gas direkt aus der Pipeline entnehmen. Mit diesen guten Preisen konnten wir natürlich auf dem Weltmarkt auch noch halbwegs konkurrieren. Das hat sich nun geändert. Mit den brutalen Preissteigerungen mussten wir einen Energieteuerungszuschlag einführen, den unsere Kunden zu bezahlen haben. Würden sie den nicht bezahlen, könnten wir nicht mehr für sie arbeiten.

Dann ist da noch die Sache mit den Löhnen: Wir bezahlen über dem Mindestlohn, um qualifizierte Leute zu bekommen. Die Sozialabgaben und alle anderen Kosten drumherum sind alle gestiegen.

Glauben Sie, dass es unter diesen heutigen Bedingungen möglich wäre, die Firma neu zu gründen?

Klare Antwort: nein. So eine Firma, eine Gießerei, hier in Deutschland zu gründen und in sie zu investieren, wäre im Moment undenkbar – außer sie machen Teile für die Rüstungsindustrie. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel Handgranaten für Rheinmetall herstellen, dann spielen die Kosten keine Rolle. In diesem Bereich wäre eine Gießerei möglich. Aber es gibt ja eine unglaubliche Überkapazität in dieser Gießereibranche, da die ganze Automobilindustrie und der Verbrennermotor wegbrechen. Man braucht also keine neue Firma gründen, es sind Kapazitäten ohne Ende vorhanden.

Viele Unternehmen verlagern schon die energieintensiven Produktionsprozesse ins Ausland. Manche Firmen gehen überhaupt ganz weg. Wäre das für Sie auch eine Option?

Ich habe nicht vor, mit unserer Firma abzuwandern. Wir sind hier sehr bodenständig. Unsere Firma wird bald hundert Jahren alt. Wir sind in der Region verwurzelt. Wir haben Mitarbeiter, die teilweise schon in zweiter und dritter Generation hier arbeiten.

Und es kann auch nicht jeder aus Deutschland weg. Also ich möchte das Land nicht verlassen, sondern hier weiter produzieren. Ob das kurzsichtig gedacht ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Im Moment müssen viele Gießereien Personal abbauen oder gehen sogar pleite. Fast jede Woche kommen solche Hiobsbotschaften.

Welche Rolle spielt der internationale Wettbewerb?

Wir haben Südeuropa, Italien und Portugal, die in der Branche immer schon sehr stark waren. Auch die ehemaligen jugoslawischen Länder und die Türkei sind im Moment sehr stark. Global hat uns China im Bereich Druckguss bei Know-how und Technologie bereits überholt. China hat die größten Maschinen und die innovativsten Produkte gefertigt, auch im Bereich Automobil. Sie haben gut ausgebildete Ingenieure und super Werkzeugbauten. Der chinesische Staat hat sich im Laufe der letzten zehn bis fünfzehn Jahre schon teilweise aus Insolvenzen oder anderen Firmenkäufen Know-how angeeignet. Zum Beispiel hat vor einigen Jahren die chinesische Firma L. K. die italienische Firma Idra gekauft, die waren einer der Marktführer bei Großmaschinen. Die Chinesen haben auch das deutsche Maschinenbauunternehmen KUKA übernommen – ein führendes Unternehmen im Bereich Robotertechnik.

Die Chinesen haben ihre Fünfjahrespläne und ziehen die konsequent durch. Sie wollen den Markt beherrschen und das machen sie gut. Ich war selbst zehn Jahre lang in China. Wir hatten dort Geschäftspartner, bei denen wir Werkzeuge eingekauft haben. Das würde ich heute so nicht mehr machen, aber bis 2019 bin ich regelmäßig nach Asien geflogen und wurde dort sehr offen aufgenommen. Ich habe denen auch eine Menge erklärt, und die Technik und das Know-how, das von dort zurückkam, wurde immer besser.

Das ist ja im Bereich der Autoindustrie auch passiert. Ich bin nur ein kleiner Gießer, aber auch die Automobilzulieferer haben ihre Werke in Shanghai, Shenzhen oder Guangzhou gebaut und ihr Know-how dahin transferiert. Und wenn dann noch chinesische Ingenieure in Deutschland gut ausgebildet werden, ja dann können sie es irgendwann. Der chinesische Staat investiert in diese Technologien und hier bei uns wird nicht investiert. In Deutschland heißt es: „Gießerei ist was Böses. Ihr produziert CO2, ihr stinkt, ihr macht Krach. Das ist eine schmutzige Arbeit, das will keiner mehr machen.“ Und dann macht man so eine Industrie irgendwann kaputt.

Wenn China so stark ist – wo sehen Sie noch Nischen oder Vorteile, die deutsche Mittelständler verteidigen können?

Wenn Sie die Chinesen mal live in den Betrieben erlebt haben, sehe ich keine Branche, die nicht in Gefahr ist.

Welche Rolle spielen Digitalisierung, Automatisierung, moderne CNC-Technologie in Ihrem Betrieb? Und ist das eine Chance oder Gefahr für Arbeitsplätze?

Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir haben schon vor Jahren damit begonnen, zu automatisieren, aber wir machen sehr viel Kleinserien und da ist die Automatisierung bei uns in der Gießerei relativ einfach. Aber es ist so, dass ein Mann schon mehrere Maschinen bedienen kann. Wir haben aber keine komplett verketteten Anlagen, wie zum Beispiel die Autoindustrie. Die haben komplett verkettete Anlagen, da kommt hinten das flüssige Aluminium rein und am Ende ist eine Sandstrahlanlage und dann wird das Teil wieder verpackt.

Also wir haben noch eine klassische Gießerei. Danach haben wir eine mechanische Bearbeitung und einen Bereich „Stanzen“, also die Teile werden gegossen und dann gestanzt. Das passiert in verschiedenen Abteilungen. Wir haben dann 2018 begonnen, uns auf CNC-Technik zu stützen, weil wir gemerkt haben, dass wir mit der einfachen Produktion von Gießen, Stanzen, Sandstrahlen oder Gleitschleifen nicht mehr zu Potte kamen. Wir mussten dann weitergehen und haben eine eigene CNC-Abteilung aufgebaut, die sehr gut läuft. Das heißt also, wir gießen, wir stanzen, wir lassen die Teile extern pulverbeschichten und liefern die Teile dann CNC-bearbeitet an den Kunden.

Anders würden wir heute keine Neuteile mehr bekommen. Und von diesen neuen Kunden sind viele aus dem Bereich der Digitalisierung. Wir haben noch nie Teile für die Autoindustrie gegossen, und das werden wir auch nicht forcieren, wir werden uns nicht anbiedern. Das hat mein Vater nicht gemacht und das machen wir auch nicht mit unserer Mannschaft.

Der Fachkräftemangel trifft viele Unternehmen. Haben Sie auch Probleme, geeignete Arbeitskräfte zu bekommen?

Wir haben insgesamt 65 Mitarbeiter aus zehn Nationen. Im Bereich der Gießerei war es immer schon so: Italiener, Griechen und Türken kamen ja relativ früh zu uns. 1960 hat das schon begonnen. Da hat man überhaupt keine Deutschen mehr gefunden, die in die Gießerei wollten, weil es einfach auch heiß war und körperlich anstrengend. Und da hat man halt kräftige und willige Leute bekommen, die das gemacht haben. Im Moment ist es so, dass wir auch in den mechanischen Bearbeitungen sehr viele Angestellte mit Migrationshintergrund haben, ob das jetzt Leute aus Afghanistan, aus dem Irak oder aus der Türkei sind. Das ist mir prinzipiell ganz egal, denn wir treffen uns hier zum Arbeiten. Wir haben auch bei Corona keinen Mitarbeiter diskriminiert, egal ob geimpft oder ungeimpft. Wir arbeiten hier gemeinsam und haben da keinerlei Aggressionen in unserer Belegschaft.

Ausbilden tun wir Gießereimechaniker. Da haben wir den letzten vor vier oder fünf Jahren ausgebildet. Danach haben wir keine mehr bekommen. Ich bin neben meiner Tätigkeit als Geschäftsführer noch ehrenamtlich als Prüfer für Gießereimechaniker in Nordrhein-Westfalen tätig. Wir prüfen da der Industrie- und Handelskammer in Hagen die Gießereimechaniker in ganz NRW. Da stelle ich Ihnen jetzt mal eine Frage: Was meinen Sie denn, wie viel Prüflinge wir in diesem Jahr hatten?

Ich habe keine Ahnung, aber ich nehme an, dass die Zahl wohl sehr niedrig sein wird.

Es war genau einer! Aber es gibt Hoffnung: In der nächsten Klasse, die letztes Jahr angefangen hat, sind es, glaube ich, 15. Ob die alle durchhalten, weiß ich nicht. Aber wie dem auch sei: In diesem Jahr haben wir einen geprüft. Es kommen aber auch Leute ohne Ausbildung zu uns, die wir selbst anlernen, an der Maschine zu gießen. Der letzte Gießereimechaniker, den wir ausbildet haben, ist bei uns Schichtführer geworden und ist auch heute noch da. Ansonsten bilden wir Zerspanungsmechaniker aus. Da haben wir aktuell einen im zweiten Lehrjahr. In diesem Jahr konnten wir trotz Werbung keinen finden.

In unserer Region in Lüdenscheid gibt es eine Art Speeddating, wo die Firmen in die Schulen gehen, um ihre Arbeit vorzustellen und Werbung für sich zu machen. Wir hatten da auch schon welche, die dann ein Praktikum bei uns gemacht haben, aber die waren noch relativ jung. Ob die sich in einem Jahr dann entscheiden werden, bei uns eine Ausbildung zu machen, ist schwierig zu sagen. Aber wir versuchen alles.

Die Initiative finde ich jedenfalls gut und ich glaube, solche Dinge müssten noch intensiviert werden, damit viel mehr jüngere Menschen von den Schulen kommen und auch schon Praktika machen. Man muss ein positives Image schaffen, damit Menschen das Arbeiten wieder schön finden. Es kann nicht jeder Journalist, Politiker, Influencer oder Arzt werden. Wir brauchen auch Klempner, Gießereimechaniker, Schlosser und Dachdecker. Man muss den Kindern und Jugendlichen sagen: Die Welt besteht nicht nur aus Spaß und Freizeit, sondern auch aus Arbeit. Work-Life-Balance ist schön, aber die Work-Seite muss wieder mehr betont werden.

Was müsste jetzt die Bundesregierung sofort tun, damit der Industriestandort Deutschland gerettet werden kann?

Wir brauchen Frieden in Europa, damit dieses unsägliche Morden aufhört. Es wird so viel Geld in den Krieg hineingebuttert, während es an allen anderen Ecken und Enden fehlt. Es fehlt in den Schulen, bei den Brücken, an den Straßen, an der Infrastruktur. Es ist eine Katastrophe. Bei uns vergammeln Brücken, wie der Fall bei uns in Lüdenscheid, oder Brücken stürzen sogar ein wie in Dresden. Das Geld, das man irgendwo in die Ukraine schickt oder in die Rüstung, wäre besser eingesetzt für Infrastruktur, Schulen und Bildung.

Die Energiewende ist natürlich auch ein Thema. Wir müssen die Energie, die wir bekommen, breiter aufstellen: nicht nur mit Wind oder Solar, sondern auch mit Kernkraft. Wir wollen keine Kernenergie, aber kaufen sie aus dem Ausland. Von daher ist die Frage: Wäre es nicht sinnvoll, die Kernkraftwerke, die wir jetzt noch haben, wieder in Betrieb zu nehmen, um die Energie günstiger zu bekommen? Denn wenn das so weitergeht, dann wird das Industriesterben noch viel, viel größer. Wenn das nicht gestoppt wird, dann ist Deutschland in fünf bis zehn Jahren am Ende. Dann haben wir einen Agrarstaat.

Der nächste Punkt: Wir müssen in den Köpfen unserer Kinder wieder das Bewusstsein schaffen, dass Arbeiten keine Schande ist. Meine Frau und ich haben vier Kinder und die haben in der Ausbildung alle einen Beruf gelernt. Es ist sehr wichtig, dass die Leute wieder Berufe erlernen – nicht nur Influencer oder Berufspolitiker, die noch nie ihrem Leben einen Hammer in der Hand hatten oder einen Nagel in die Wand geschlagen haben. Wir brauchen Leute, die wirtschaften, die arbeiten und wissen, wie Produktion und Wertschöpfung funktionieren.

Sie haben die Energiewende angesprochen: Ist diese grundsätzlich nicht begrüßenswert, wenn sie dazu führt, dass wir dadurch unabhängiger von Importen werden?

Wir waren früher eine Exportnation von Gas, das wir von den Speichern in die benachbarten Länder verkauft haben. Auch Strom haben wir verkauft. Heute sind wir bei Dunkelflauten abhängig von unseren Nachbarn.

Wie würden Sie unternehmerische Verantwortung definieren?

Unsere Firma ist ein Familienbetrieb. Besonders wichtig ist der Zusammenhalt, denn auch die Mitarbeiter und ihre Familien gehören zu dieser Familie. Das heißt, man geht wertschätzend mit ihnen um, hilft ihnen, wenn sie Probleme haben – beispielsweise indem man ihnen mal einen Vorschuss gibt, wenn das Auto kaputt ist. Unternehmerische Verantwortung heißt eben auch, dass man seinen Mitarbeitern hilft und sagt: „Leute, wir machen das gemeinsam und schaffen es, so wie wir es bei Corona auch geschafft haben.“ Da haben wir alle an einem Strang gezogen. Es war schwierig, aber wir haben es geschafft und unsere Firma hat überlebt. Als Unternehmer haben wir keinen Einfluss auf so viele äußere Einflüsse, sodass wir uns auf unsere Mitarbeiter verlassen können müssen und sie sich umgekehrt auch auf die Firma.

Jeder Unternehmer muss sich selbst erfinden, aber ich finde, es ist wichtig, dass man seine Mitarbeiter beim Namen kennt, dass man „Guten Tag“ und „Guten Morgen“ sagt, dass sie wissen, dass sie nicht nur eine Nummer für die Firma sind. Man muss mit den Mitarbeitern menschlich und fair umgehen. Das sind für mich die wichtigen Werte als Unternehmer, das ist meine Verantwortung.

Wir haben über viele negative Entwicklungen gesprochen: Was macht Ihnen trotz aller Widrigkeiten überhaupt noch Mut für die Zukunft, für sie als Unternehmer, aber auch für das Land?

Mut macht mir, dass mittlerweile vermehrt kritischer Journalismus zugelassen wird. Vor drei Jahren habe ich schon in einem Interview bei „Eingeschenkt TV“ die Entwicklungen geschildert. Jetzt kommen immer mehr Dinge in die Öffentlichkeit, zum Beispiel durch Ihre Arbeit oder durch Medien wie Nius, Tichys Einblick oder Krautzone. Das ist alles sehr wichtig, damit immer mehr Menschen aufwachen und mitkriegen, was in diesem Land passiert. Das gibt mir auch Mut, dass es weitergeht.

Sie sind während der Coronakrise politisch aktiv geworden. Kann man das so als Erweckungsmoment bezeichnen?

Ja, vor fünf Jahren bin ich aufgewacht. Die Coronapolitik hat unseren Betrieb hart getroffen. Bei uns kam sogar unangemeldet das Gewerbeaufsichtsamt, weil wir uns angeblich nicht an alle Coronaregeln gehalten hätten. Das war aber nicht wahr, uns hatte irgendjemand denunziert. Die Beamten haben sich danach auch bei mir entschuldigt. Es ging aber weiter: Die Eltern eines Mitarbeiters mit Migrationshintergrund haben Ordnungsverfügungen bekommen und ihnen wurde gedroht, dass man ihnen die Kinder wegnimmt, wenn sie die Corona- und Quarantäneregeln nicht beachten. Das habe ich dann auch öffentlich gemacht. Später habe ich den Herrn Spahn und den Herrn Scholz kennengelernt. Die Begegnungen mit diesen haben mich geprägt und dazu gebracht, nicht aufzuhören, sondern weiterzumachen.

Was hat sie an diesem Kennenlernen so geprägt?

Herr Minister Spahn und Herr Minister Scholz waren aalglatt und haben sich nur um die Großindustrie gekümmert. Die politischen Maßnahmen haben uns hart getroffen. Während Corona mussten wir dann die Firma teilweise schließen. Wir sind dann aus Protest gegen die Maßnahmen mit ein paar Lüdenscheider Unternehmern mit dem Fahrrad nach Berlin gefahren – 576 Kilometer in vier Tagen – und haben Frau Merkel eine Petition überreicht.

Wie ging es dann weiter?

Irgendwann ging die Impferei los, dann starteten die Spaziergänge, dann wurde unsere Brücke gesperrt, dann hatten wir Hochwasser, dann kam die Energiekrise – und ich hab eigentlich alles weiter kritisch verfolgt und bin dadurch eben auch politisch bei der Partei „dieBasis“ gelandet und bin dort bis heute Mitglied. Vor zwei Jahren bin ich dann in den Vorstand vom Gießerverband, um dort auch Kritik üben zu können. Die Industrie- und Handelskammer ist ja eine Regierungsorganisation, die der Regierung nach dem Mund redet. Auch bei unseren Verbänden war das so, aber dort setzt langsam ein Aufwachen sein. Bei den letzten zwei, drei Malen, als ich dort war, gab es immer wieder Unternehmer, die fehlten. „Ja, der kommt nicht mehr, der Betrieb ist geschlossen worden, der hat Insolvenz angemeldet.“

Es ist wichtig, dass die Leute um die aktuelle Lage Bescheid wissen.

Ich habe während Corona viel erlebt. Mich hat man hier in der Stadt als Sau durchs Dorf getrieben. Aber ich habe meinen Mund nicht gehalten und werde es auch nicht tun. Es müssten viel mehr Unternehmer ihren Mund aufmachen. Unternehmer sein heißt, man unternimmt was und man hält nicht die Klappe!

Vielen Dank für das Gespräch!

Zur Person:

Axel Turck, Jahrgang 1964, ist Geschäftsführer und Inhaber der Emil Turck GmbH & Cie. KG, eines 1929 gegründeten Familienunternehmens für Aluminiumguss mit Sitz in Lüdenscheid. Der Unternehmer setzt sich für regionale Wertschöpfung, eine verlässliche Energiepolitik und den Erhalt des Industriestandorts Deutschland ein. Seit der Coronakrise engagiert er sich auch politisch, unter anderem bei der Partei dieBasis und der Initiative „Unternehmer Stehen auf“. Bei der vergangenen Bundestagswahl kandidierte er als unabhängiger Direktkandidat.