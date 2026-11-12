Runter von der Bremse! Was Deutschlands Autoindustrie lähmt

Der Streit um die Zukunft der Automobilindustrie könnte kaum brisanter sein: Ist die Elektromobilität tatsächlich der unaufhaltsame Zukunftsmarkt, den Deutschland durch angeblich mangelnde Industriepolitik längst verschlafen hat? Oder bleibt der Verbrennungsmotor die wahre cash cow, gestützt durch eine unerschütterliche Nachfrage in Märkten wie den USA, China, Indien und den Schwellenländern, wo pragmatische Lösungen die Träume grüner Eliten übertrumpfen? Dieser Disput entlarvt nicht nur die Spannung zwischen Innovation und Tradition, sondern auch die gefährliche Selbstgefälligkeit europäischer Politik, die die Industrie an den Rand des Abgrunds treibt.

Am malerischen Comer See, wo das türkisfarbene Wasser unter der italienischen Sonne glitzert, enthüllte BMW im Mai 2025 den Concept Speedtop, ein elegantes Coupé im Shooting-Brake-Stil auf Basis des 8er, angetrieben von einem kraftvollen 4,4-Liter-V8-Motor. Der herbe Duft von Benzin und das tiefe, vibrierende Brummen des Motors wecken eine Sehnsucht nach Zeiten, in denen Autos Freiheit und Leidenschaft verkörperten, nicht bürokratische Vorgaben. Dass alle Exemplare vor dem Marktstart ausverkauft waren, sendet eine klare Botschaft: Der Verbrenner lebt – und wie! Doch während Europa mit Verboten und Quoten experimentiert, lautet die zentrale Frage: Verschläft die deutsche Automobilindustrie ihre Zukunft, oder wird sie durch ideologische Scheuklappen stranguliert? Das Fazit liegt auf der Hand: Die Wettbewerbsfähigkeit der Branche hängt weniger von der Wahl der Antriebstechnologie ab als von wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen, die endlich von bürokratischen Fesseln befreit werden müssen.

Die neue E-ra?

Die Elektromobilität wird von ihren Verfechtern als die Zukunft der Automobilindustrie gefeiert – ein Markt, der mit verheißungsvollen Zahlen und glänzenden Prognosen lockt, während er den Verbrenner überflüssig machen soll. Die Zahlen scheinen auf den ersten Blick überzeugend: Bis 2029 prognostizieren Experten ein jährliches Wachstum von sechs Prozent, was das globale Marktvolumen auf über 900 Milliarden Euro katapultieren könnte. Bis Ende des Jahrzehnts sollen mehr als 17 Millionen Elektrofahrzeuge verkauft werden, ein unaufhaltsamer Trend, der durch technologische Fortschritte und steigende Akzeptanz angetrieben wird. Nirgendwo ist dieser Boom deutlicher als in China, wo 2025 ein Umsatz von 342 Milliarden Euro erwartet wird und die Verkaufszahlen von batterie-elektrischen Fahrzeugen (BEVs) und Plug-in-Hybriden (PHEVs) von 8,3 auf zehn Millionen steigen sollen. In der EU-27 wächst der Absatz zwar gemächlicher, von 2,5 auf 3,2 Millionen Einheiten, doch die Richtung ist unverkennbar. Wie KfW Research betont, hat sich der weltweite Anteil an Elektroautos in nur drei Jahren mehr als verdoppelt, sodass 2024 jeder fünfte Neuwagen elektrisch unterwegs war – ein Sprung von neun Prozent im Jahr 2021 auf 22 Prozent, mit zehn Millionen reinen Elektroautos und sieben Millionen Plug-in-Hybriden.

Deutschland zeigt sich in diesem Wettlauf immer noch als Exportmacht: Reine Elektroautos machen bereits 27 Prozent der Autoexporte aus und erzielen einen Überschuss, der fünfmal höher ist als bei Benzinern, was die internationale Wettbewerbsfähigkeit unterstreicht. Die Hauptmärkte sind stabil: Die Hälfte der Exporte fließt in die EU, 15 Prozent in die USA und 13 Prozent ins Vereinigte Königreich, wo deutsche Qualität nach wie vor gefragt ist.

In Deutschland selbst kletterte der Elektroanteil bei Neuzulassungen von unter zwei Prozent im Jahr 2019 auf über 18 Prozent im Juni 2025, mit Spitzen wie 33 Prozent im Dezember 2022, die durch großzügige Kaufprämien angeheizt wurden – Prämien, die 2023 wegen ihrer immensen Kosten von zwei Milliarden Euro jährlich eingestellt wurden. Dennoch bleibt die Dynamik stark: Im ersten Halbjahr 2025 wurde eine Viertelmillion neue Elektroautos zugelassen, hochgerechnet auf 500.000 für das Gesamtjahr – nahe am Rekord von 2023.

Die Infrastruktur hält Schritt: Der Anteil der Haushalte, die Lademöglichkeiten als Hindernis sehen, sank von 72 Prozent im Jahr 2020 auf 51 Prozent im Jahr 2025, ein Zeichen wachsender Akzeptanz. Doch in der EU wird dieser Aufschwung durch einen regulatorischen Mix aus Zuckerbrot und Peitsche befeuert, die den Verbrenner an den Rand drängt. CO2-Flottengrenzwerte, im Volksmund besser bekannt als das Verbrennerverbot, drängen die deutsche Automobilindustrie an die Wand: Von 93,6 Gramm CO2 pro Kilometer im Jahr 2025 sollen diese auf 49,6 Gramm in 2030 sinken, mit Strafzahlungen von bis zu 16 Milliarden Euro bei Nichteinhaltung, wie die ACEA warnt. Für Firmenwagen gibt es dafür verführerische Anreize: Eine 75-prozentige Abschreibung im ersten Jahr für Elektroautos, die zwischen Juli 2025 und Dezember 2027 angeschafft werden, eine erhöhte Preisgrenze von 100.000 Euro, Kfz-Steuerbefreiung bis 2035 und dauerhafte Mautbefreiung für emissionsfreie Lkw. Das EU-Verbrennerverbot, Teil des „Fit for 55“-Pakets, macht eine vollständige Elektrifizierung unvermeidlich. Als neuestes sollen zudem Quoten für Elektrofahrzeuge in Firmenflotten eingeführt werden – 75 Prozent bis 2027, 95 Prozent bis 2030, was entscheidend ist, da in Deutschland 60 Prozent der Neuwagen von Autovermietern und Leasingfirmen stammen, im EU-Durchschnitt 50 Prozent. Frankreich hat bereits Quoten für große Flotten eingeführt, die bis 2030 auf 70 Prozent steigen, wenn auch ohne harte Sanktionen.