Berlin. – Die finanzielle Lage des Bundes spitzt sich weiter zu. In einer aktuellen Stellungnahme warnt der Bundesbeauftragte für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung vor einer wachsenden Schieflage der Staatsfinanzen. Bereits zu Beginn macht das Papier den großen Handlungsdruck deutlich: „Der Handlungsdruck bleibt daher hoch und alle Ressorts in der Verantwortung, zu struktureller Konsolidierung im Bundeshaushalt beizutragen.“ Dabei steht ein Faktor im Zentrum der Entwicklung, der bislang oft unterschätzt wurde: die rapide steigenden Zinskosten.

Zinsausgaben im Bundeshaushalt steigen rasant

Die Zahlen sind eindeutig: Innerhalb weniger Jahre hat sich die Zinsbelastung des Bundes dramatisch erhöht – und sie wird weiter wachsen. Während die Zinsausgaben im Jahr 2021 noch bei 3,9 Milliarden Euro lagen, sollen sie laut Finanzplanung bis zum Jahr 2029 auf 66,5 Milliarden Euro steigen. Allein im Zeitraum von 2026 bis 2029 entspricht das einer Verdopplung. Parallel dazu wächst auch der Anteil der Zinszahlungen am gesamten Bundeshaushalt deutlich. Lag die sogenannte Zinsquote 2021 noch bei unter einem Prozent, wird sie bis 2029 auf rund 11,6 Prozent steigen. Mit anderen Worten: Künftig fließt jeder neunte Euro im Bundeshaushalt allein in die Bedienung von Schulden.

Schuldenpolitik treibt die Kosten nach oben

Dieser drastische Anstieg ist kein Zufall. Er ist die direkte Folge der expansiven Verschuldungspolitik der vergangenen Jahre. Die wachsende Kreditaufnahme führt zwangsläufig zu höheren Zinszahlungen, ein Effekt, der sich nun mit Verzögerung im Haushalt niederschlägt. Die Analyse warnt ausdrücklich vor dieser Entwicklung. Die zunehmende Verschuldung sei nicht nur ein kurzfristiges Instrument zur Krisenbewältigung, sondern entwickle sich zu einer strukturellen Belastung für kommende Haushalte.

Steigende Zinsausgaben schmälern den finanziellen Handlungsspielraum des Staates. Mittel, die eigentlich für Investitionen, Infrastruktur oder soziale Leistungen vorgesehen sind, werden zunehmend durch feste Zinsverpflichtungen gebunden. Die Folge ist, dass der Bundeshaushalt unflexibler wird. Politische Prioritäten lassen sich schwieriger umsetzen, da ein wachsender Anteil der Ausgaben nicht mehr gestaltbar ist.

Zinsen werden zum dominierenden Kostenblock

Die Entwicklung der Zinslast reiht sich in einen größeren Trend ein. Neben den Ausgaben für Renten und Verteidigung zählen die Zinsen inzwischen zu den größten Posten im Haushalt des Bundes. Schon heute binden diese drei Bereiche einen erheblichen Teil des Haushalts, und die Tendenz ist steigend. Besonders die Zinskosten stechen dabei hervor, da sie unmittelbar von der Schuldenentwicklung abhängen und sich kaum kurzfristig beeinflussen lassen.