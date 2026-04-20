Wien. – Die wirtschaftliche Entwicklung Österreichs im Jahr 2025 zeigt eine klare Schieflage: Während zentrale Bereiche der Privatwirtschaft unter Druck stehen, expandiert der staatlich dominierte Sektor laut Daten der Statistik Austria deutlich. Besonders auffällig ist der Gegensatz zwischen Bauwirtschaft und öffentlichem Sektor.

Bau im Rückwärtsgang

Am stärksten betroffen ist die Bauwirtschaft. Mit einem Minus von 2,9 Prozent gehört sie zu den klaren Verlierern der aktuellen Entwicklung. Der Rückgang setzt einen negativen Trend fort und belastet einen Sektor, der traditionell als wichtiger Konjunkturmotor gilt. Auch andere konsumnahe Branchen geraten unter Druck: So schrumpft die Beherbergungs- und Gastronomiebranche um 1,4 Prozent und zeigt damit ebenfalls eine rückläufige Dynamik.

Demgegenüber weitet sich der öffentliche Sektor deutlich aus. Verwaltung, Bildung und Gesundheitswesen verzeichnen gemeinsam ein Wachstum von 2,8 Prozent und zählen damit zu den am stärksten wachsenden Bereichen. Die Zahlen verdeutlichen, dass staatliche Strukturen immer größer werden, während die produktiven Bereiche der Privatwirtschaft an Dynamik verlieren.

Immobilien und Landwirtschaft im Plus

Neben dem öffentlichen Bereich verzeichnen auch andere Sektoren ein Wachstum. So wächst das Grundstücks- und Wohnungswesen um 2,7 Prozent und profitiert offenbar weiterhin von einer stabilen Nachfrage. Auch die Land- und Forstwirtschaft verzeichnet ein Wachstum, wenn auch moderater: Hier beträgt es 1,6 Prozent.

Die Herstellung von Waren kann sich ebenfalls leicht verbessern. Mit einem Plus von 1,2 Prozent bleibt das Wachstum jedoch vergleichsweise schwach und reicht nicht aus, um die Rückgänge in anderen privaten Sektoren auszugleichen.