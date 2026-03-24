Die Vereinten Nationen schlagen Alarm: Der Konflikt rund um den Iran wirkt sich bereits deutlich auf die globale Landwirtschaft aus. Laut der FAO (Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen) verschärft sich die Lage dabei mit jeder Woche. Wie Telepolis berichtet, warnte die Organisation in einem aktuellen Podcast vor „erheblich ernsteren“ Konsequenzen, sollte die Krise länger andauern. FAO-Chefökonom Maximo Torero unterstrich die Dringlichkeit der Situation mit den Worten: „Deshalb ist es so wichtig, nicht zuzulassen, dass dies über einen längeren Zeitraum eskaliert.“

Hintergrund ist die zentrale Rolle der Straße von Hormus: Normalerweise läuft rund ein Drittel des weltweiten Handels mit Düngemitteln über diese Route. Durch die faktische Blockade bleiben monatlich Millionen Tonnen Ware aus. Besonders betroffen ist Harnstoff, ein Schlüsselprodukt für die Landwirtschaft.

Europas Landwirtschaft unter Druck

Die Auswirkungen sind in Europa bereits deutlich spürbar. Importierter Harnstoff hat sich drastisch verteuert und kostet inzwischen bis zu 700 Euro pro Tonne. Dies entspricht einem massiven Anstieg innerhalb weniger Wochen. Gleichzeitig verschärfen Produktionsausfälle die Lage: So musste etwa eines der größten Stickstoffwerke der Welt in Katar seine Produktion einstellen. Steigende Energiepreise treiben die Kosten zusätzlich in die Höhe.

Auch politisch wächst der Druck. Während die EU Importzölle teilweise aussetzen will, fordert Ungarn weitergehende Schritte, zu denen auch Erleichterungen für Lieferungen aus Russland und Weißrussland gehören. Hintergrund ist die Sorge, dass steigende Betriebskosten sich direkt auf die Lebensmittelpreise auswirken könnten.

USA und China reagieren unterschiedlich auf Krise

Washington setzt angesichts der Krise vor allem auf kurzfristige Marktmaßnahmen. So hat Präsident Donald Trump eine zentrale Regel im Schiffsverkehr gelockert, um die Lieferketten zu stabilisieren. Laut dem Weißen Haus soll dadurch ermöglicht werden, dass „lebenswichtige Ressourcen wie Öl, Erdgas, Düngemittel und Kohle 60 Tage lang ungehindert in US-Häfen gelangen“. China geht einen anderen Weg und greift aktiv in den Markt ein: Staatliche Reserven werden freigegeben, um Preisspitzen abzufedern. Gleichzeitig warnen große Anbieter vor Spekulationen und Hamsterkäufen.

Auch Indien bereitet sich auf eine länger andauernde Krise vor. Trotz aktuell besserer Lagerbestände wächst die Sorge vor Engpässen zur entscheidenden Aussaatzeit. Die Regierung bemüht sich bereits um alternative Lieferquellen. Angesichts der enormen Bedeutung der Landwirtschaft für die Bevölkerung könnten anhaltende Störungen der Lieferketten gravierende soziale Folgen haben.

Helium- und Gasmangel droht

Parallel zur Agrarkrise gerät nun auch die Tech-Industrie ins Wanken. Durch die Blockade der Straße von Hormus werden wichtige Lieferketten für Erdgas und Helium unterbrochen – beide sind essenziell für die Chipproduktion, wie das IT-Magazin Golem berichtet. Die Lage ist besonders kritisch bei Helium: Katar, bislang einer der wichtigsten Produzenten, kann seine Exporte kaum noch aufrechterhalten. Beschädigte Anlagen verschärfen die Situation zusätzlich und könnten zu langfristigen Ausfällen führen. Zwar bleibt die Branche vorerst vergleichsweise ruhig. Die Hersteller verweisen auf ihre Lagerbestände, alternative Lieferquellen und eine effizientere Nutzung des Gases. Eine unmittelbare Chipknappheit wird daher kurzfristig nicht erwartet.

Trotz kurzfristiger Stabilität mehren sich aber die Warnzeichen. Sollte der Konflikt länger andauern oder weitere Infrastruktur beschädigt werden, könnten die Folgen deutlich gravierender ausfallen. Ein zusätzlicher Risikofaktor ist Brom, ein wichtiger Rohstoff für die Halbleiterproduktion. Da ein großer Teil der weltweiten Produktion aus Israel stammt, könnte eine Ausweitung des Konflikts zu massiven Engpässen führen. Es gilt bereits jetzt als wahrscheinlich, dass Halbleiter teurer werden. Das hätte direkte Auswirkungen auf zahlreiche Industrien weltweit.