Im Oktober 2025 erfasste eine Welle des Optimismus die patriotischen Kreise in Tschechien. Zum ersten Mal in der Geschichte Europas übernahm eine Koalitionsregierung aus den rechten europäischen Fraktionen „Patrioten für Europa“ und „Europa der souveränen Nationen“ die Macht. Neue Gesichter, die vom alten politischen Kartell weitgehend unberührt geblieben waren, übernahmen endlich die Zügel der Staatsmacht. Nach Jahrzehnten der Misswirtschaft glaubten viele von uns, der Moment einer echten Erneuerung sei gekommen und die systemischen Missstände, die unser tägliches Leben vergiften, würden endlich mit Mut und Klarheit angegangen werden.

Die wahren Krisen des Landes

Wir haben einige der höchsten Energiepreise in der gesamten Europäischen Union, was unsere ohnehin schon angeschlagene Industrie erdrückt. Wir tragen den traurigen Ruf, die Methamphetamin-Hauptstadt Europas zu sein, wo diese chemische Plage in unseren Grenzregionen eine ganze Schattenwirtschaft hervorgebracht hat, die Sucht, Kriminalität und internationale Vertriebsnetze nährt, die sich über den gesamten Kontinent erstrecken. Und über allem schwebt die demografische Zeitbombe, deren Uhr bei nur 1,3 Geburten pro Frau tickt – ein zivilisatorischer Selbstmordpakt, bei dem Großunternehmen und globalistische Eliten offen darauf hinarbeiten, unser Volk durch einen endlosen Zustrom von Migranten aus der Dritten Welt zu ersetzen.

Uns wurde alles versprochen. Was wir stattdessen bekamen, war ein Spektakel reinsten politischen Theaters: parlamentarische Hysterie, Proteste und tränenreiche Erklärungen über die tödliche Gefahr, die von einer Handvoll älterer Nachfahren sudetendeutscher Herkunft ausgehe, die von Liberalen in Brünn zu einer bescheidenen kulturellen Veranstaltung eingeladen worden waren – einer Veranstaltung rein historischer und kultureller Art, die keinerlei Bedrohung für die tschechische Souveränität oder das tschechische Staatsgebiet darstellte. Die Ersetzung echter, existenzieller Krisen durch billige historische Sündenbockmacherei. Die Nation, die es gewagt hatte, auf Erlösung zu hoffen, sah sich stattdessen mit einer weiteren Welle des Grolls aus dem letzten Jahrhundert konfrontiert.

Die Anfänge

Fast augenblicklich setzte die Gegenreaktion ein, die vor allem von der tschechischen AfD-Partnerpartei SPD orchestriert und von Teilen der regierenden Koalition aus Patrioten und ESN verstärkt wurde. Die Partei von Tomio Okamura bezeichnete den Kongress als eine „absolute Beleidigung der Opfer des Nationalsozialismus“ und als Akt des Geschichtsrevisionismus, der angeblich die tschechische Souveränität bedrohe. Bis Anfang 2026 hatte die SPD Proteste in Brünn und Prag organisiert und im Parlament eine symbolische, aber öffentlichkeitswirksame und rechtlich nicht bindende Resolution gegen die Veranstaltung durchgesetzt.

Der Antrag wurde mit Unterstützung der ANO sowie anderer Koalitionspartner angenommen, wobei die Veranstaltung als „schleichende Germanisierung“ und als Gefahr für das tschechische nationale Gedächtnis dargestellt wurde. Obwohl die Organisatoren wiederholt betonten, dass die Landsmannschaft die Grenzen nach 1945 längst akzeptiert habe und lediglich kulturelles Gedenken sowie den Dialog anstrebe, schürten die SPD und ihre Verbündeten die Hysterie durch Reden im Parlament, Medienkampagnen und hasserfüllte Straßendemonstrationen weiter.

Die SPD, neben der AfD eine der Mitbegründerinnen der Fraktion „Europa der souveränen Nationen“ (ESN), wurde von der Jugendorganisation ihrer eigenen ideologischen Verbündeten öffentlich zurechtgewiesen, weil sie kurzfristige Wahlmobilisierung über das strategische Gebot der deutsch-tschechischen Verständigung gestellt hatte. Während Okamuras Partei für das heimische Publikum Empörung inszeniert, erkennt der Jugendflügel der AfD – genau jene Generation, von der erwartet wird, das patriotische Projekt weiterzutragen – die Veranstaltung in Brünn als das, was sie ist: eine reife Geste der Versöhnung, die die Position der europäischen Rechten stärkt, anstatt sie zu schwächen. Diese Episode entlarvt die sinnlose, emotionsgetriebene Politik der SPD in ihrer unverhülltesten Form: performativer Nationalismus, der sie selbst von ihren engsten Partnern isoliert und von den tatsächlichen existenziellen Herausforderungen ablenkt, mit denen beide Nationen konfrontiert sind.

Die „Nazis“ kommen!

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft besteht, bei aller Ehrlichkeit, aus durch und durch liberalisierten, gemäßigten europäischen Demokraten, die ihre Positionen über Jahrzehnte hinweg so weit abgeschwächt haben, dass sie sich vollständig mit der Nachkriegsordnung arrangiert haben. Ihr langjähriger Vorsitzender, Bernd Posselt, ein erfahrener CSU-Politiker, verurteilt wiederholt und unmissverständlich die Verbrechen, die von Nazideutschland und den mit ihm kollaborierenden Sudetendeutschen begangen wurden. Gerade in seinen Erklärungen rund um das Treffen in Brünn betont er, dass „wir das, was die deutschen Nazis, darunter viele Sudetendeutsche, dem tschechischen Volk angetan haben, aufs Schärfste verurteilen“, und fordert zugleich gegenseitige Ehrlichkeit im Umgang mit der Geschichte statt einseitiger Siegerjustiz.

Weit davon entfernt, Grenzänderungen oder umfassende Restitutionsforderungen zu erheben, hat die Landsmannschaft 2015 ihre Satzung formell überarbeitet, sämtliche Verweise auf die „Rückeroberung der Heimat“ und auf Reparationen gestrichen und durch allgemeine Appelle an Menschenrechte und europäischen Dialog ersetzt.

Das ist nicht die Sprache eines revanchistischen Faschismus; es ist die von Versöhnung geprägte Rhetorik des deutschen Establishments nach 1968, des CSU-Mainstreams, proeuropäisch und in jedem ernsthaften Sinne antinationalistisch.

Populismus statt nationaler Verantwortung

Es ging nie darum, die tschechische Souveränität oder die historische Wahrheit zu verteidigen. Es war Slopulismus in seiner reinsten und zynischsten Form: eine einfache, mühelose Methode, patriotische Stimmen zu gewinnen, indem man die rote Fahne der „Germanisierung“ und des „Nazi-Revisionismus“ schwenkt. Anstatt sich den zivilisatorischen Notlagen zu stellen, die die Zukunft der tschechischen Nation tatsächlich bedrohen, entschied sich die Koalition für den Trost der Geister vergangener Zeiten.

Das ist keine Staatskunst; es ist politisches Theater für Kurzsichtige. Und während der Kongress in Brünn zu Ende geht, ohne dass auch nur ein Quadratmeter tschechischen Bodens den Besitzer wechselt, bleibt die bittere Lektion bestehen: Performative Empörung mag die nächste Wahl gewinnen, aber sie wird ein Volk weder vor dem demografischen Aussterben noch vor kultureller Auflösung bewahren. Die Zeit für derart billige Ablenkungsmanöver ist vorbei.