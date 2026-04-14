Viktor Orbán galt stets als Vorbild und Blaupause der westeuropäischen Rechten. Er galt als kleinster gemeinsamer Nenner, der ein Scharnier zwischen der parlaments- und regierungsorientierten „realpolitischen“ Rechten und der eher ideen- und metapolitisch orientierten Rechten geschaffen hat. Er war das synergetische Modell aus der Zusammenführung von Meta- und Realpolitik. Dieser Weg hat durch die doch recht deutliche Niederlage bei der ungarischen Parlamentswahl einen ordentlichen Dämpfer erhalten.

Ich will mich nicht lange mit Vertröstungen oder Relativierungen aufhalten, die unter anderem auch in unserem Lager die Rolle des Orbán-Herausforderers und Wahlsiegers Péter Magyar als rechten „Geheimtipp“ verklären. Er sei demnach zum Beispiel ein noch schärferer Migrationskritiker als Orbán und würde Orbán auch in anderen Positionierungen noch rechts überholen. Das Muster sollte man als erfahrener Beobachter der deutschen Christdemokratie schnell entlarven. Die Einbettung von Magyars Tisza-Partei in das EU-Korsett und auch die Regenbogenflaggen-Feiern am Wahlabend auf den Brücken von Budapest reichen für eine grobe Einordnung völlig aus. Trotz allen Wahlkampfgetöses ist von Magyars Programm kein wirklich neuer politischer Impuls für das rechte Lager zu erwarten. In außenpolitischen Fragen hat er ohnehin bereits angekündigt, die EU-Linie vorbehaltlos mitzutragen. Von dort ist der Weg zur innenpolitischen Domestizierung ohnehin nicht mehr weit. Wenn auch Magyars unmittelbarer Einfluss auf eine rechte Erneuerung gegen null tendiert, so hat dieser Wahlabend, an dem Tisza mit über 53 Prozent die absolute Dominanz der Fidesz (knapp 38 Prozent) brach, doch lehrreiche Lektionen für das System Orbán und rechte Parteien europaweit hinterlassen.

1. Der trügerische Mythos der Stammwählerschaft

Eine Analyse des Republikon Instituts aus dem Jahre 2023 zeigt, dass die Fidesz über knapp zwei Jahrzehnte lang ihre Kernwählerschaft recht effektiv zusammenhalten konnte. Jene Studie hat aber schon vor drei Jahren die ersten Schwachstellen in diesem elektoralen Setting identifiziert. Schon 2021 umfasste die gefestigte Stammwählerschaft der Fidesz nur noch 19 Prozent. 2010 bei der zweiten Regierungsübernahme lag dieser Anteil noch bei knapp 30 Prozent. Schon bei der vorangegangenen Parlamentswahl 2022 waren die meisten Fidesz-Wähler pragmatische Wechselwähler.



Zudem ist der verbliebene 19-Prozent-Kern inzwischen stark überaltert. Zwischen 2002 und 2022 stieg das Durchschnittsalter der loyalen Fidesz-Wähler von 43 auf fast 55 Jahre an. Die große Wählerkoalition, die Orbán ab 2010 aufgebaut hatte, war in weiten Teilen ein verlässliches demografisches Fundament, dass sich aber zumindest strukturell kaum skaliert hat. Während Fidesz zu einer Partei der über 65-Jährigen auf dem Dorf wurde, brach ihnen die Zukunft der Gesellschaft in urbanen Räumen und der Jugend weg. Das Fidesz-Elektorat ähnelt damit eher dem einer bundesdeutschen Union als den sonstigen soziodemografischen Merkmalen europäischer Rechtsparteien.

Péter Magyar und Tisza haben diese demografische Schwachstelle verstanden. Unter Menschen mit Universitätsabschluss gewann Tisza 63 Prozent der Wählerstimmen. Bei den 18-29-Jährigen stimmten 67 Prozent für Magyar. Da Magyar zudem mit einer omnipräsenten Dorfoffensive die ländliche Isolation durchbrach, verlor Fidesz selbst jene Gebiete, die man als sicher wähnte. Am Ende deklassierte Tisza die Fidesz mit über drei Millionen Stimmen und stellte damit sogar im Vergleich zu den letzten Wahlen einen Stimmenrekord auf.

2. Dynamik und Frische vs. Verknöcherung, Sättigung und Blasenbildung

Nach 16 Jahren an der Macht war das System Orbán nicht nur gesättigt, sondern vor allem träge und inspirationslos geworden. Orbán hatte die metapolitische Mediendominanz zwar früh verstanden und institutionell zementiert, doch das Fernsehen und die konventionellen Zeitungen funktionierten bestenfalls noch als Echokammer für die Generation 65+. Der moderne, organische Social-Media-Raum, in dem Dynamik generiert wird, lag fast vollständig in den Händen von Tisza.

Die Fidesz-Parteielite hatte sich in einem eigenen Universum abgeschottet. Anstatt auf die wachsende Ablehnung und wirtschaftliche Unzufriedenheit in der Bevölkerung zu reagieren, verließ sich die Führung auf regierungsnahe Demoskopen, die meist eine sichere oder zumindest sehr wahrscheinliche Wiederwahl versprachen. Innerhalb von nur zwei Jahren erreichte Péter Magyar einen Bekanntheitsgrad von 91 Prozent, womit er fast mit Orbán (93 Prozent) gleichzog. Dass Péter Magyar innerhalb von nur zwei Jahren bei der Beliebtheit als Führungspersönlichkeit (Wert von 3,08 – auf einer Skala von 1 bis 5) Fidesz-Größen wie János Lázár (2,41) oder Péter Szijjártó (2,66) weit hinter sich ließ, wurde völlig ignoriert. Das Drehbuch zwischen dem gesättigten und verbrauchten Amtsinhaber vs. dem frischen und jungen Herausforderer hat sich für Tisza ausgezahlt.

3. Skandale und die Rache der ökonomischen Realität

Selbst die beste metapolitische Konzeption und Medienstrategie scheitert, wenn sie nicht mehr die Lebensrealität der normalen Bürger adressiert. Fidesz hat sich durch eine Reihe von Korruptionsskandalen und anderer ethischer Verfehlungen seine Glaubwürdigkeit verspielt. Die Begnadigung einer Person aus einem Pädophilieskandal im Jahr 2024 sowie die Gewaltexzesse in einer Budapester Jugendstrafanstalt 2025 zeigten nochmal sehr deutlich das Ausmaß von Vetternwirtschaft und Machtfilz. Vor allem unentschlossene Wähler haben Fidesz in diesen Affären die Schuld zugewiesen. Wir wissen aus der Wahlsoziologie, dass klassisch rechte Parteien innerhalb von Regierungen nicht so sehr an sachpolitischen Kompromissen oder kommunikativen Mäßigungen scheitern, aber sehr wohl an wahrgenommener Dysfunktionalität, Chaos, Flügelstreits und eingebunkerten Machtapparaten. Mehr dazu hier.

Die Motive des klassisch rechten Wahlverhaltens sind hinreichend analysiert: Anti-Eliten-Protest, Nativismus, identitäres Selbstverständnis und die Wahrnehmung einer ökonomischen Deprivation. Das Anti-Eliten-Motiv greift bei einem seit 16 Jahren im Amt sitzenden Inhaber nur noch schwer (wenn auch die Kampagne versuchte, die Elitenkritik auf EU-Ebene zu externalisieren). Der Nativismus und die Migrationskritik äußert sich nicht in einer unmittelbaren Krisenerfahrung und der Herausforderer Magyar konnte sich in dieser Frage sogar einen noch schärferen Markenkern aufbauen. Was bleibt ist die kritische Selbsteinschätzung zur wirtschaftlichen Lage. Aber auch hier lässt sich dieses Motiv nur zu einem Mobilisierungseffekt hebeln, wenn die politische Verantwortlichkeit über einen Protestimpuls markiert ist.

Die Wirtschaftsdaten waren seit 2022 eher bescheiden. Ein kümmerliches Wachstum von 0,5 Prozent, gepaart mit einer enormen Inflation, machte Ungarn zu einem der kaufkraftschwächsten Länder der Europäischen Union. Lediglich 20 Prozent der Bürger gaben in Umfragen an, dass sie heute besser leben als vor vier Jahren. Bei den Unentschlossenen sahen sogar 80 Prozent eine klare Verschlechterung ihres Lebensstandards. Für ganze 19 Prozent der Wähler war allein der pure Wunsch nach einem Regierungswechsel das wichtigste Wahlmotiv. Die Fidesz konnte mit ihren Leib- und Magenthemen gerade mal einstellige Werte in der Präferenz- und Relevanzwahrnehmung erreichen.

Fazit: Der Absturz von Fidesz ist eine schmerzhafte Lektion für rechte Bewegungen europaweit. Kulturelle Verbundenheit und identitätspolitische Basisarbeit können wirtschaftliche Stagnation und tiefgreifende Korruption an der Wahlurne nicht dauerhaft ausgleichen. Wenn die Regierungsarbeit dysfunktional wird und sich die Elite vom Volk entfremdet, verliert jedes Narrativ seine mobilisierende Kraft. Dennoch kann die Niederlage nun auch eine metapolitische Bewährungsprobe sein. Genau für solche Fälle werden ja schließlich Thinktanks aufgebaut, institutionelle Pfeiler eingeschlagen und eine soziale und kulturelle Architektur aufgebaut, die volksverbundene Politik auch über Wahlniederlagen und vereinzelte Rückschläge trägt. Gerade jetzt bietet sich die Chance für eine echte Erneuerung, die unter Beweis stellen kann, dass man politische Macht nicht nur über Parlamente und Regierungskabinette aufbaut.