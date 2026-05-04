Während weltweit Unternehmen zunehmend Personal durch Künstliche Intelligenz ersetzen, zieht China nun eine rechtliche Grenze. Ein Gericht in Hangzhou hat entschieden, dass Firmen Beschäftigte nicht allein deshalb entlassen dürfen, um sie durch KI-Systeme zu ersetzen, wie die Nachrichtenplattform NDTV berichtet. Konkret hatte ein Technologieunternehmen versucht, einen erfahrenen Mitarbeiter nach der Einführung von KI-Systemen auf eine schlechter bezahlte Position zu versetzen. Nachdem dieser das Angebot abgelehnt hatte, wurde ihm gekündigt. Die Begründung lautete: Umstrukturierung und geringerer Personalbedarf.

Die Richter sahen das anders. Der Einsatz von KI stelle keine grundlegende Veränderung der Umstände dar, die eine Kündigung rechtfertige. Zudem konnte das Unternehmen nicht nachweisen, dass eine Weiterbeschäftigung unmöglich gewesen wäre. Auch das angebotene Alternativmodell sei nicht zumutbar gewesen. Ein Pekinger Gericht hatte bereits zuvor ähnlich entschieden und betont, dass die Einführung von KI eine unternehmerische Entscheidung sei und keine unvorhersehbare Krise wie Naturkatastrophen oder politische Umbrüche darstelle. Unternehmen müssten stattdessen mit ihren Beschäftigten verhandeln, Umschulungen anbieten und faire Alternativen prüfen.

Globale Entlassungswelle durch KI nimmt Fahrt auf

Die Entscheidung aus China fällt in eine Phase massiver Umbrüche auf dem Arbeitsmarkt. In den vergangenen Monaten haben internationale Konzerne wie Amazon, Meta oder Spotify tausende Stellen gestrichen, oft mit Verweis auf Automatisierung durch KI. Auch konkrete Zahlen verdeutlichen die Dynamik: Mehr als 100.000 Beschäftigte im Technologiesektor verloren allein im Jahr 2025 ihren Job, in über der Hälfte der Fälle spielte KI eine zentrale Rolle. Gleichzeitig gelten rund 80 Prozent der Arbeitsplätze in den USA als zumindest teilweise automatisierbar.

Einige Unternehmen treiben diese Entwicklung besonders aggressiv voran. So soll ein großer Zahlungsdienstleister nahezu die Hälfte seiner Belegschaft reduziert haben. Andere ersetzen Tausende Support-Mitarbeiter durch KI oder steigern die Produktivität einzelner Entwickler um ein Vielfaches.

Warnung vor selbstzerstörerischer Automatisierung

Neue Forschungsergebnisse zeichnen unterdessen ein düsteres Bild der langfristigen Folgen. Zwei US-Ökonomen argumentieren, dass Unternehmen mit jeder durch KI ersetzten Stelle zugleich ihre eigene Kundschaft schwächen. Die Logik dahinter: Entlassene Beschäftigte konsumieren weniger. Wenn sich dieser Effekt breit auswirkt, sinkt die Nachfrage insgesamt, was negative Folgen für die gesamte Wirtschaft hätte. Das Problem sei strukturell. Selbst wenn Manager die Risiken erkennen, könnten sie kaum anders handeln. Wer nicht automatisiert, verliere im Wettbewerb.

Besonders brisant ist, dass der technologische Fortschritt die Lage weiter verschärft. Anstatt das Problem zu lösen, beschleunigt bessere KI den Verdrängungsprozess. Am Ende stünden gleiche Marktanteile, jedoch bei weniger Nachfrage. Als möglicher Ausweg wird eine sogenannte Automatisierungsabgabe diskutiert, mit der Unternehmen für den Ersatz menschlicher Arbeit zur Kasse gebeten werden.

Droht Europa eine KI-getriebene Jobkrise?

Während China regulatorisch eingreift, wirkt Europa in einer parallelen Krise zunehmend handlungsunfähig. Die Kombination aus wirtschaftlicher Schwäche und technologischer Disruption könnte für den Kontinent besonders gefährlich werden. Hinzu kommt, dass Europa wirtschaftlich unter Druck steht. Die Energiekrise belastet Industrie und Haushalte gleichermaßen, während hohe Staatsverschuldung und steigende Zinsen den politischen Spielraum einschränken. Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass Unternehmen in einem angespannten Umfeld noch stärker auf Kostensenkung setzen werden – und damit auf Automatisierung. Gerade diese Gemengelage könnte die von Ökonomen beschriebene Dynamik in Europa beschleunigen.