Amsterdam. – Eine neue Sitzprojektion für das niederländische Parlament zeigt deutliche Verschiebungen im politischen Kräfteverhältnis, insbesondere im rechten Lager. Die am 6. und 7. März 2026 durchgeführte Umfrage des Instituts Peil deutet darauf hin, dass das rechtskonservative Forum voor Democratie (FvD), das häufig als Schwesterpartei der AfD eingeordnet wird, deutlich an Einfluss gewinnt.

Laut der aktuellen Projektion würde das FvD 15 Sitze im niederländischen Parlament erhalten. Damit rückt die Partei im rechten Spektrum weiter nach vorne und positioniert sich deutlich stärker als mehrere konkurrierende Parteien dieses politischen Lagers.

Machtverschiebung im rechten Lager der Niederlande

Besonders auffällig ist der Wandel innerhalb der rechten Parteienlandschaft. Laut Projektion käme die Partei JA21 auf 13 Mandate, während Geert Wilders’ PVV bei 15 Sitzen liegt. Damit würde das FvD mindestens gleichziehen und sich als eine der zentralen Kräfte im rechten politischen Spektrum etablieren.

Die Entwicklung wird auch von politischen Beobachtern kommentiert. FREILICH-Autor Bruno Wolters schreibt dazu auf der Kurznachrichtenplattform X: „Während Wilders Partei kurz vor dem Absturz in die Bedeutungslosigkeit steht, bringt sich das AFD-nahe FvD in die Position, die stärkste rechte Kraft vor JA21 und PVV zu werden. Das sind interessante Entwicklungen in den Niederlanden!“

Parteienlandschaft bleibt stark fragmentiert

An der Spitze der Projektion steht weiterhin D66 mit derzeit 27 Sitzen, was die Partei zur stärksten Kraft machen würde. Dahinter folgt das Bündnis GroenLinks/PvdA mit 21 Mandaten, während die liberale VVD laut Umfrage 18 Sitze erreichen würde. Die christdemokratische CDA würde demnach 17 Sitze erreichen.

Auch bei den kleineren Parteien zeigt sich eine breite Streuung der Kräfte. So würden PvdD, SP und 50PLUS jeweils vier Mandate erreichen, während DENK, SGP und CU laut Projektion jeweils drei Sitze erhalten würden. Volt würde zwei Sitze erhalten, die Bauernpartei BBB hingegen nur einen.