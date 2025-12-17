Freilich #36: Ausgebremst!
Freilich Logo
Aktuelle AusgabeAbo
Abonnieren
Marc Jongen - Kein Millimeter nach Brüssel!
POLITISCHE ANZEIGE. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Sollen 50 Euro Bußgeld Terror verhindern? Lübecks Konzept rund um den Weihnachtsmarkt

Will die Stadt Lübeck potenzielle Weihnachtsmarkattentäter mit Bußgeldern in Höhe von 50 Euro abschrecken? Durch Poller, Blitzer und unklare Sperrungen entsteht dieser Eindruck.

/
/
1 Minute Lesezeit
Sollen 50 Euro Bußgeld Terror verhindern? Lübecks Konzept rund um den Weihnachtsmarkt

Ein eigenes Sicherheitskonzept rund um den Weihnachtsmarkt sorgt in Lübeck für Verwirrung unter den Bewohnern der Stadt.

© IMAGO / Volker Preußer

Lübeck. – In diesem Jahr gelten rund um den Lübecker Weihnachtsmarkt verschärfte Verkehrsregeln. So ist die Einfahrt in die Altstadt über das Burgtor täglich zwischen 10:30 Uhr und 22 Uhr untersagt. Die Stadt begründet dies mit verstärkten Schutzmaßnahmen. Trotz dieser Vorkehrungen bleibt die genaue Motivation für die Sperrung offen. Eine detaillierte Erklärung liefert die Verwaltung nicht, sondern verweist erneut lediglich auf die verstärkten Schutzmaßnahmen, wie das Nachrichtenportal HL-live berichtet.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen:Transparenzbekanntmachung

Fragen bleiben offen

Der eigentliche Weihnachtsmarkt erstreckt sich über den gesamten Koberg und ist dort durchgängig mit Pollern abgesichert. In einer Fahrbahnkurve wurde zusätzlich eine feste Fahrzeugsperre errichtet. Dennoch bleibt die Verkehrsführung widersprüchlich: Die Große Burgstraße ist weiterhin aus Seitenstraßen und von der Königstraße aus erreichbar, das Einfahrtsverbot gilt jedoch ausschließlich über das Burgtor.

Die Lage ist für Verkehrsteilnehmer schwer nachvollziehbar. Am Gustav-Radbruch-Platz weist ein großes Schild die „Zufahrt zum Koberg“ aus, doch an der Einmündung der Fährstraße endet die Fahrt durch kleinere Verbotszeichen abrupt. Hinzu kommt, dass das Taxi-Shuttle den Bereich weiterhin befahren darf, Anwohner und Anlieger hingegen nicht. „Die Anwohnenden beziehungsweise Anliegenden wurden zusätzlich per Infopost entsprechend vorab informiert“, erklärt Nicole Dorel, Pressesprecherin der Stadtverwaltung.

Blitzer-Anhänger und Bußgeld

Seit Donnerstag wird der Verkehr auf der Burgtorbrücke durch einen mobilen Blitzer-Anhänger kontrolliert. Jeder Verstoß wird dokumentiert. „Wer widerrechtlich über die Große Burgstraße in die Stadt fährt, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 50 Euro rechnen”, so die Sprecherin der Stadt. Die Einnahmen fließen somit direkt in die Finanzierung der Sicherheitsmaßnahmen rund um den Weihnachtsmarkt.

Später hat die Stadtverwaltung ihre Position ergänzt und eine weitere Stellungnahme veröffentlicht. Darin heißt es wörtlich, dass der Kommunale Ordnungsdienst und die Polizei während der gesamten Veranstaltungszeit mit deutlich sichtbarer Präsenz auf den Weihnachtsmärkten zu erkennen und für die Bürger ansprechbar sein würden. Zudem würden die Zufahrten zur verkehrsberuhigten Altstadt kontrolliert.

verkehrssicherheit
bußgeld
verkehrsregeln
koberg
sicherheitsmaßnahmen
lübeck
nicoel dorel
polizei
weihnachtsmärkte
kommunaler ordnungsdienst
stadtverwaltung

Kann FREILICH auf Ihre Unterstützung zählen?

FREILICH steht für mutigen, konservativ-freiheitlichen Journalismus, der in einer zunehmend gleichgeschalteten Medienlandschaft unverzichtbar ist. Wir berichten mutig über Themen, die oft zu kurz kommen, und geben einer konservativen Öffentlichkeit eine starke Stimme. Schon mit einer Spende ab 4 Euro helfen Sie uns, weiterhin kritisch und unabhängig zu arbeiten.

Helfen auch Sie mit, konservativen Journalismus zu stärken. Jeder Beitrag zählt!

Jetzt spenden

Kontakt

© Freilich Magazin 2025