Lambrou hatte am 23. November auf der Plattform X über seine Eindrücke von einer viertägigen Delegationsreise nach Israel berichtet, an der unter anderem die hessische Landtagspräsidentin teilgenommen hatte. Dabei äußerte er sich anerkennend über den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Israel und hob die Verantwortung Deutschlands hervor. „Die Israelis sind Menschen, denen wir in besonderer Weise verpflichtet sind. Aus unserer #Geschichte erwächst auch eine Verantwortung, für ihre #Sicherheit und ihr #Existenzrecht einzustehen“, schrieb Lambrou. Darüber hinaus verwies er auf die Bedrohung durch den Islamismus, der auch in Deutschland entschieden begegnet werden müsse.

Rahman pocht auf deutsche Nationalinteressen

Kritik an Lambrous Beitrag kam daraufhin unter anderem von Nafiur Rahman, dem Landesvorsitzenden der hessischen AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland. Er teilte Lambrous Beitrag auf X und setzte einen anderen außenpolitischen Akzent. „Deutschlands Souveränität steht an erster Stelle. Freundschaft und Partnerschaft sind wertvoll, Gefolgschaft ist es nicht“, schrieb er. Für die AfD müsse das nationale Interesse Deutschlands handlungsleitend sein. Eine Partei, die davon abrücke, werde ihrem politischen Auftrag nicht mehr gerecht.

Unterstützung erhielt Lambrou hingegen vom hessischen AfD-Politiker Dimitri Schulz, der auf Rahmans Beitrag reagierte. „Warum sich deutsche, abendländische Souveränität und Sympathien für Israel ausschließen sollten, ist mir schleierhaft“, schrieb Schulz. Er begründete seine Haltung vor allem religionsgeschichtlich und verwies auf die Bedeutung des Judentums für die Entstehung des Christentums und die kulturelle Entwicklung Europas. „Judentum und Christentum sind zwei Seiten ein und derselben Medaille.“

Auch Schulz erntete für seine Ausführungen Kritik. So warf ihm ein X-Nutzer vor, Rahmans Einwand missverstanden zu haben. Bei der Auseinandersetzung gehe es demnach nicht um die religiösen Grundlagen Europas, sondern um die Frage, ob die Wahrnehmung deutscher Interessen mit einer vorbehaltlosen Unterstützung der israelischen Politik verknüpft werden dürfe.

Warnung vor bedingungsloser Israel-Unterstützung

Der brandenburgische AfD-Landtagsabgeordnete Dominik Kaufner äußerte sich deutlich ausführlicher zu Lambrous Stellungnahme. Er sprach sich für eine Außenpolitik aus, die sich von geschichtspolitisch begründeten Verpflichtungen emanzipiert. Diplomatische Beziehungen seien zwar notwendig, dürften jedoch nicht der politischen Legitimation im Ausland dienen. „Aber wer nach Washington, Moskau oder Tel Aviv fliegt, um sich demonstrativ einen Persilschein zu besorgen, dem geht es nicht um Deutschland“, erklärte Kaufner.

Als Gegenbeispiel führte der AfD-Politiker den ehemaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) an. Laut Kaufner habe sich dieser bereits Anfang der 1980er-Jahre gegen eine einseitige Ausrichtung der deutschen Außenpolitik zugunsten Israels ausgesprochen und zugleich das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser verteidigt. Zudem stellte Kaufner den konkreten Nutzen einer besonders engen Bindung an Israel für Deutschland infrage. Er begründete dies mit der aus seiner Sicht geringen wirtschaftlichen Bedeutung der Beziehungen, der deutschen Mitfinanzierung israelischer U-Boote und dem Umstand, dass Israel nicht an der Bekämpfung des Islamismus in Deutschland beteiligt sei. Auch aus wahltaktischer Sicht hält Kaufner eine vorbehaltlose Positionierung an der Seite Israels für wenig sinnvoll.

Scharfe Kritik aus dem AfD-Umfeld

Lambrous Beitrag zog über die Auseinandersetzung zwischen den AfD-Politikern hinaus zahlreiche kritische Reaktionen aus dem politischen Umfeld der Partei nach sich. So wies etwa der Aktivist und YouTuber Aron Pielka die Vorstellung einer besonderen Verpflichtung gegenüber Israel zurück. „Wir - und ihr als AfD verschärft - seid niemandem in besonderer Weise verpflichtet außer den Deutschen“, erklärte er.

Auch der Publizist Jürgen Elsässer griff den hessischen Fraktionsvorsitzenden scharf an. Er bezichtigte Lambrou sogar, als „israelischer Einflussagent“ zu agieren.

Lambrou verteidigt seine Position

Aufgrund der zahlreichen kritischen Reaktionen sah sich Lambrou später zu einer weiteren Stellungnahme veranlasst. Darin äußerte er den Verdacht, dass viele seiner Kritiker seinen ursprünglichen Beitrag entweder nicht zur Kenntnis genommen oder bewusst falsch ausgelegt hätten: „Selbstverständlich hat #Deutschland zuerst deutsche Interessen zu verfolgen“, stellte Lambrou klar. Ein ausdrückliches Bekenntnis zum israelischen Existenzrecht stehe dem jedoch nicht entgegen. Israel sei aus seiner Sicht insbesondere angesichts der islamistischen Bedrohung ein naheliegender Bündnispartner Deutschlands.

Lambrou verwies außerdem auf eine Bundestagsrede des ehemaligen AfD-Bundessprechers Alexander Gauland vom 12. Oktober 2023. Wenige Tage nach dem Angriff der Hamas auf Israel hatte Gauland die Solidarität mit dem jüdischen Staat mit der Verteidigung westlicher Werte gegenüber dem politischen Islam begründet. „Wenn wir uns an die Seite Israels stellen, verteidigen wir auch unsere Art zu leben und zu denken, gegen einen politisierten Islam“, zitierte Lambrou aus der damaligen Rede.