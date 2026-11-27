In Berlin hat in diesem Herbst ein Thema die Wahl geprägt, das in den Programmen der AfD kaum eine Rolle spielt: die Miete. Entsprechend wurde die Linkspartei, die die katastrophale Wohnsituation in den Mittelpunkt ihres Wahlkampfs gestellt hatte, stärkste Kraft im Abgeordnetenhaus. Die Berliner AfD warb derweil erfolglos um den CDU-wählenden Großbürger in West-Berlin. Mit anderen Worten: Die Linkspartei sprach die Stadt so an, wie sie ist, während das entscheidende Thema bei der AfD schlichtweg nicht vorkam.

Schaut man auf die Entwicklungen im Bund, verändert sich das Bild nicht. In der jüngsten Forsa-Umfrage vom 24. November erreicht die AfD erneut 26 Prozent. Seit Monaten ist keine nennenswerte Bewegung zu verzeichnen. Platz eins, unangefochten, doch weiterhin Stillstand. Die Union ist seit der Bundestagswahl um siebeneinhalb Punkte auf 21 Prozent gefallen, während die AfD im selben Zeitraum nur gut fünf Punkte hinzugewann. Was aber noch wichtiger ist: SPD, Grüne und Linke kommen zusammen auf 40 Prozent. Scheitern FDP, BSW und Sonstige an der Fünf-Prozent-Hürde, entspräche das rund 46 Prozent der Sitze. Das ist zwar noch keine Mehrheit, doch Anfang Oktober fehlten dem linken Lager bei Forsa nur drei Punkte auf Union und AfD zusammen. Bei den Grünen spricht man inzwischen offen über ein Linksbündnis.

Das alles, also die Stagnation der AfD und die neue Chance der linken Parteien, ist keine zufällige Entwicklung. Die AfD hat ihr Potenzial in der Migrationspolitik voll ausgeschöpft; sie hat sich als die Partei etabliert, die als einzige radikal an der Migrationspolitik und ihren Folgen etwas ändern will. Daran wird auch ein innerparteilicher Richtungsstreit, den Akteure wie Maximilian Krah und Landesverbände wie Niedersachsen auslösen wollen, so schnell nichts ändern. Doch das reicht nicht mehr, denn die soziale Frage ist zurück und stellt für die AfD einen blinden Fleck dar. Und was dabei am meisten verwundert: Es passiert ohne Not.

Mieten statt Migration

Eine Studie der R+V-Versicherung, die seit 35 Jahren die Ängste der Deutschen misst, zeigt, wie sehr sich die Gewichte verschoben haben. Nach der Migrationskrise standen Migration und Terror ganz oben auf der Liste, doch in der neuesten Auswertung aus dem Oktober nennen die Befragten zuerst die steigenden Lebenshaltungskosten. Die Linke hat daraus nun eine Strategie gemacht, deren größten Erfolg wir im September in Berlin beobachten konnten. In Mecklenburg-Vorpommern war soziale Sicherheit das wichtigste Thema der Landtagswahl und Manuela Schwesig holte mit einem Wahlkampf um soziale Sicherheit und Gerechtigkeit den Rückstand auf die AfD fast auf – wenn auch nicht allein deswegen. Auch konservative Wähler wichen zur SPD aus, um eine Regierung der AfD zu verhindern.

International ist das längst ein Muster. Zohran Mamdani gewann in New York, einer Stadt mit ähnlichen Problemen wie Berlin, mit einer Kampagne gegen die Lebenshaltungskosten. Von rechts wurde vor allem seine Haltung zu Israel attackiert, während sein eigentliches Thema, die immer schlechter werdende Lebensqualität in New York City, nicht ernst genommen wurde. In Großbritannien beabsichtigt der Labour-Hoffnungsträger Andy Burnham, die Bahnprivatisierung zurückzudrehen. In Spanien hat Pedro Sánchez nach dem Ansturm auf Ceuta Neuwahlen ausgerufen, da er glaubt, mit Wohnungspolitik punkten zu können. Mark Schieritz hat diese Strategie in der Wochenzeitung Die Zeit „Mieten statt Migration“ genannt und die Ökonomin Isabella Weber, eine der Stichwortgeberinnen des linken Lagers, spricht von „antifaschistischer Wirtschaftspolitik“. Man sollte sie beim Wort nehmen und sich nicht darüber lustig machen.

Migration ohne Mieten

Dabei kann Österreich zeigen, dass es auch rechts anders geht. Die FPÖ setzt zwar ihren Schwerpunkt auf das Thema Migration, bietet aber mit der „Festung Österreich“ ein multidimensionales Programm, das auch die soziale Lage ihrer Wähler ernst nimmt. Damit steht sie kurz vor der 40-Prozent-Marke. Klar, Österreich ist strukturell rechter als Deutschland, doch das allein erklärt den gesamten Abstand nicht. Auch Marine Le Pens Partei war einmal neoliberal; ihr Vater vollzog nach der neoliberalen Wende von 1983 eine Kehrtwende hin zu einer sozialen, globalisierungskritischen Politik. Seither erreicht der RN Wähler, die sich links der Mitte nicht mehr vertreten fühlen. Der Soziologe Philip Manow fasste diesen Befund wie folgt zusammen: Rechte Parteien wie der RN, die FPÖ und die AfD sind erfolgreich, seit sie sich vom Neoliberalismus gelöst haben.

Das Gegenbeispiel liefert ausgerechnet Donald Trump. Er versprach der amerikanischen Arbeiterschaft ein goldenes Zeitalter, sobald die Grenzen dicht wären. Nun sind sie dicht, aber trotzdem gehen Industriejobs wegen Kriegen im Nahen Osten verloren und der Diesel ist so teuer wie nie. Die Lehre daraus ist jedoch nicht, dass Migration zweitrangig wäre: Sie ist für eine rechte Partei die notwendige, aber nicht die hinreichende Bedingung. Es muss viel mehr darum gehen, die soziale Frage mit der Migration stärker zu verknüpfen.

Der naheliegende Einwand lautet, dass die eigenen Wähler das gar nicht wollen. Wahlanalysen der Deutschen Gesellschaft für Wahlforschung und von GESIS zeigen, dass die Anhänger keiner anderen Bundestagspartei so wenig von zusätzlichen Sozialleistungen halten. Auch im eigenen Lager heißt es, AfD-Wähler seien einstellungs-, nicht klassenorientiert. Das ist zwar richtig, verwechselt jedoch Sozialpolitik mit Umverteilung. Ersteres ist mehr als letzteres. Ludwig Erhard misstraute Transfers, da sie Zahler und Empfänger gegeneinander aufbringen, und warnte vor einer „Gefälligkeitsdemokratie“, die Steuergelder an die eigene Klientel verteilt. „Wohlstand für alle“ bedeutete für ihn Teilhabe am Markt und Löhne, von denen man leben kann. Selbst Schieritz bemerkt, dass Webers Bezahlbarkeitspolitik in ihrem Ziel eher an Erhard erinnert.

Hinzu kommt, dass es zunächst gar nicht um das Programm geht. Die Lücke ist hier vorwiegend eine der Kommunikation: Allein das Wissen, dass sich eine Partei um das Problem der Mietpreise und Teuerungen kümmert, ist schon der erste Schritt. Die inhaltliche Frage kann anschließend gestellt werden. Genau diesen ersten Schritt verweigert die AfD. Sie überlässt die Mieter der Linkspartei, die Rentner der SPD und der Union und die Erwerbstätigen, die sich nicht um Migration kümmern, anderen Parteien – und damit auch die Frage, wer in diesem Land für die kleinen Leute spricht.

Ohne Not

Das Schlimmste daran ist, dass es ohne Not geschieht, denn die soziale Frage ist kein „linkes Erbstück“. Ein paar Beispiele: Unter Adenauer baute die junge Bundesrepublik jedes Jahr 500.000 Wohnungen, darunter Sozialwohnungen. Adenauer sah in der Wohnungsnot eine Frage der Demokratie, und Erhard hielt günstige Mieten für eine Voraussetzung der Exportwirtschaft. Deshalb gab es damals Mietendeckel. Wer einen solchen heute reflexhaft für Sozialismus hält, sollte bei Adenauer nachschlagen. Genauso wussten die Väter der Sozialen Marktwirtschaft, dass der Markt keine Gesellschaft stiftet. Wilhelm Röpke bezeichnete den Wettbewerb als „Moralzehrer“ und wollte die Menschen durch Eigentum und Selbstständigkeit aus der Abhängigkeit holen, weniger durch Transfers. Alfred Müller-Armack sah in der Wettbewerbswirtschaft keinen Vollautomatismus, sondern einen „Halbautomaten“, der Steuerung benötigt. Selbst der Streit um Sozial- und Wirtschaftspolitik, der die AfD heute teilweise lähmt, ist nicht neu: 1957 setzte Adenauer die an die Löhne gekoppelte Rente gegen Erhard durch, da dieser sie für leistungsfeindlich hielt. Politik ist mal auch Streit.

Spätestens seit Benedikt Kaisers „Solidarischer Patriotismus” aus dem Jahr 2020 gibt es formal keinen Grund mehr für einen blinden Fleck auf der rechten Seite. Solidarität setzt Zugehörigkeit voraus. Daraus folgt eine eigene rechte und freiheitliche Sozialpolitik: Arbeit muss sich wirklich lohnen und die Versicherungen müssen funktionieren, denn wer einzahlt, muss auch etwas bekommen. Wer aufsteigen will und die Voraussetzungen dafür hat, muss es auch können. Konkret hieße das, die Sozialabgaben zu senken, die sich der Hälfte des Bruttolohns nähern und kleine Einkommen härter treffen als die Steuer. Außerdem müsste dafür gesorgt werden, dass sich Menschen, die arbeiten, in ihrer Stadt eine Wohnung leisten können – besser noch: eine eigene. Auch muss darüber diskutiert werden, dass wirklich Vermögende einen größeren Beitrag leisten. Und nein, das ist kein Abklatsch des linken Wahlprogramms. Was die AfD hingegen nicht tun darf, ist, Friedrich Merz nachzumachen. Dieser ruft nach mehr Arbeitsstunden und verwechselt damit, wie Adam Tooze urteilte, Ökonomie mit Moralismus. Ob aus Angst vor Spaltung oder aus libertärer Blindheit: Wer die soziale Frage dem Gegner überlässt, macht ihn stark.

Die Zeit drängt. Scheitert die Regierung Merz, könnten CDU-Wähler zur SPD oder zu den Grünen abwandern, wie es in Mecklenburg-Vorpommern zu beobachten war, um die AfD zu verhindern. Dann würde die Rechenübung Rot-Rot-Grün Realität werden. Ob es so kommt, entscheidet sich jedoch nicht bei der Migration – in diesem Bereich ist die AfD gesetzt –, sondern an der Frage, wer glaubhaft verspricht, dass sich Arbeit wieder lohnt und die Miete bezahlbar bleibt.