Der Erste Mai ist ein eigentümlicher Feiertag. Einerseits fest im Kalender verankert, begleitet von Demonstrationen, Reden und Ritualen. Andererseits inhaltlich oft entkernt, reduziert auf formelhafte Parolen und vorhersehbare Inszenierungen. Er wirkt wie ein politisches Erbstück, das zwar weiterhin getragen, aber kaum noch wirklich verstanden wird. Vor allem ist er – zumindest in seiner öffentlichen Wahrnehmung – eindeutig besetzt: als Tag der politischen Linken. Doch diese Vereindeutigung verstellt den Blick auf seinen eigentlichen Kern. Denn jenseits aller ideologischen Überformungen bleibt der Erste Mai das, was er ursprünglich war: ein Tag der Arbeit. Und damit ein Tag, der sich um eine der grundlegendsten Fragen jeder Gesellschaft dreht – nämlich um das Verhältnis von Leistung, Anerkennung und Gemeinschaft.

Arbeit als Ordnungsprinzip

Arbeit ist nicht nur ökonomische Tätigkeit. Sie ist ein strukturierendes Prinzip. Wer arbeitet, ist eingebunden; in Abläufe, in Erwartungen, in Verantwortung. Arbeit zwingt zur Auseinandersetzung mit der Realität: mit Zeit, mit Material, mit anderen Menschen. Sie diszipliniert, formt und schafft Verlässlichkeit. Gesellschaft ist kein abstraktes Gebilde, das sich aus bloßen Ansprüchen speist. Sie lebt von der Bereitschaft ihrer Mitglieder, etwas beizutragen. Arbeit ist die konkretste Form dieses Beitrags. Sie ist kein bloßer Selbstzweck, sondern Grundlage von Ordnung.

Der Erste Mai erinnert – zumindest seinem Ursprung nach – an genau diese Selbstverständlichkeit, die heute oft übersehen wird: dass Wohlstand, Stabilität und soziale Sicherheit nicht einfach vorhanden sind, sondern erarbeitet werden müssen. Dass dieser Tag historisch von der Linken geprägt wurde, ist unbestreitbar. Die frühen Arbeiterbewegungen haben reale Missstände aufgegriffen und Verbesserungen erkämpft, die heute selbstverständlich erscheinen. Doch aus dieser historischen Rolle ist mit der Zeit eine Art Deutungsmonopol entstanden, das den Blick verengt hat.

Heute wirkt der Erste Mai häufig wie ein ritualisierter Ausdruck politischer Selbstbestätigung. Die Sprache ist vorhersehbar, die Feindbilder klar verteilt, die Inhalte oft abstrakt. Was dabei auffällt: Die konkrete Lebensrealität vieler arbeitender Menschen spielt nur noch eine untergeordnete Rolle. Es entsteht eine Leerstelle. Der „Arbeiter“, auf den sich rhetorisch berufen wird, ist häufig eher eine Figur als eine tatsächliche soziale Wirklichkeit. Genau hier beginnt die Entfremdung.

Der Arbeiter als politischer Seismograph

Ein Blick auf das Wahlverhalten der letzten Jahre zeigt eine bemerkenswerte Entwicklung: Viele klassische Arbeiterwähler haben sich von den Parteien abgewandt, die sich traditionell als ihre Vertreter verstanden. Stattdessen orientieren sie sich zunehmend in andere Richtungen – oft hin zu Parteien, die stärker auf Fragen von Sicherheit, Ordnung und nationaler Selbstbehauptung fokussieren. Diese Verschiebung wird gerne moralisch bewertet, selten aber ernsthaft analysiert. Dabei liegt ihr eine einfache Erfahrung zugrunde: Wer arbeitet, erwartet nicht nur materielle Absicherung, sondern auch Anerkennung – kulturell wie politisch.

Wenn jedoch genau diese Anerkennung ausbleibt, wenn Arbeit zwar vorausgesetzt, aber gleichzeitig relativiert oder sogar abgewertet wird, entsteht ein Bruch. Der Erste Mai, so wie er heute inszeniert wird, spiegelt diesen Bruch oft eher wider, als dass er ihn überbrückt. Die soziale Frage reduziert sich nicht auf Verteilung. Sie ist immer auch eine Frage der Wertschätzung. Wer leistet was – und wie wird das gesehen? Welche Tätigkeiten gelten als „relevant“, welche verschwinden aus dem Blick?

In vielen gesellschaftlichen Debatten der Gegenwart verschiebt sich diese Wahrnehmung. Bestimmte Formen von Arbeit – insbesondere körperliche oder klassische industrielle Tätigkeiten – verlieren an Prestige, während andere Bereiche überproportional aufgewertet werden. Hier muss bewusst gegengesteuert werden. Es muss klar sein, dass jede Form produktiver Tätigkeit Teil des Gemeinwesens ist und entsprechend anzuerkennen ist.

Gemeinschaft als Voraussetzung von Solidarität

Ein weiterer Punkt, der im Zusammenhang mit dem Ersten Mai oft übersehen wird, ist die Frage nach den Voraussetzungen von Solidarität. Solidarität ist kein automatischer Reflex, sondern beruht auf Bindung. Menschen sind eher bereit, füreinander einzustehen, wenn sie sich als Teil derselben Gemeinschaft begreifen. Diese Einsicht ist nicht gerade spektakulär, aber grundlegend. Sie widerspricht jedoch der Vorstellung, soziale Politik ließe sich vollständig abstrahieren – losgelöst von kulturellen, historischen und nationalen Zusammenhängen.

Der Erste Mai könnte, anders verstanden, genau diesen Zusammenhang betonen: dass soziale Ordnung und Gemeinschaft zwei Seiten derselben Medaille sind. Ohne ein Mindestmaß an Zusammenhalt bleibt jede Umverteilung technisch, aber nicht tragfähig. Hinzu kommt eine Entwicklung, die den Charakter der Arbeit selbst verändert hat. Produktionsprozesse werden verlagert, Lieferketten fragmentiert, Arbeitsverhältnisse flexibilisiert. Was ökonomisch effizient erscheinen mag, hat soziale Nebenwirkungen: Entwurzelung, Unsicherheit, Verlust von Perspektive.

Der klassische Zusammenhang von Arbeit, Ort und Identität löst sich auf. Für viele entsteht das Gefühl, austauschbar zu sein – nicht mehr gebraucht zu werden. Der Erste Mai könnte hier als Gegenpunkt dienen. Nicht im Sinne einer pauschalen Ablehnung globaler Verflechtungen, sondern als Erinnerung daran, dass wirtschaftliche Prozesse immer auch soziale Folgen haben. Eine Gesellschaft, die ihre eigene Arbeitsbasis schwächt, untergräbt langfristig ihren Zusammenhalt.

Ein Feiertag zwischen Ritual und Möglichkeit

So steht der Erste Mai heute in einem Spannungsfeld. Einerseits ist er fest etabliert, andererseits in seiner Bedeutung umkämpft. Er wird weiterhin begangen, aber oft ohne echte Verbindung zu denjenigen, in deren Namen er steht. Gerade darin liegt jedoch auch eine Chance. Denn ein Feiertag, der sich um ein so grundlegendes Thema wie Arbeit dreht, kann nicht dauerhaft auf eine einzige Deutung festgelegt werden.

Er lässt sich zurückholen; durch eine andere Gewichtung. Weniger Inszenierung, mehr Substanz. Weniger Selbstvergewisserung, mehr reale Bezugnahme. Der Erste Mai ist kein überholtes Relikt. Er ist ein Gradmesser. Er zeigt, wie eine Gesellschaft über Arbeit denkt – und damit letztlich über sich selbst. Eine arbeiterfreundliche Rechte würde ihn nicht abschaffen, sondern ernst nehmen. Sie würde darauf bestehen, dass Arbeit mehr ist als ein politisches Symbol. Dass sie Grundlage von Ordnung, von Wohlstand und von Gemeinschaft ist.

Und sie würde darauf hinweisen, dass die wachsende Distanz vieler arbeitender Menschen zu den traditionellen Deutungen dieses Tages kein Zufall ist. Sie ist Ausdruck einer Verschiebung, die längst stattfindet – unabhängig davon, ob man sie anerkennt oder nicht. Der Erste Mai könnte ein Ort sein, an dem diese Verschiebung sichtbar wird. Es bedarf der Rückkehr zu einer einfachen Einsicht: Dass eine Gesellschaft nur dann Bestand hat, wenn sie diejenigen achtet, die sie tragen.