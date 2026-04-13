Washington, D.C. – Ein geleakter Teilnehmerkreis sorgte zuletzt erneut für Diskussionen rund um das diesjährige Bilderberg-Treffen, das vom 9. bis 12. April in Washington stattfand. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht dabei auch Österreich: Entgegen ursprünglicher Erwartungen nahm nicht Außenministerin Beate Meinl-Reisinger, sondern die Profil-Chefredakteurin Anna Thalhammer teil, wie Fass ohne Boden berichtet.

Geheimes Elitentreffen sorgt für Kritik

Das jährlich stattfindende Bilderberg-Treffen gilt seit Jahrzehnten als intransparentes Forum einflussreicher Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Medien. Die nun veröffentlichte Einladungsliste verstärkt bestehende Vorwürfe. Kritiker bemängeln insbesondere, dass Zusammenkünfte von Regierungsvertretern und Konzernchefs in demokratischen Systemen nachvollziehbar sein sollten.

Der Gruppe wird immer wieder vorgeworfen, als eine Art informelles Machtzentrum zu agieren, in dem globale politische und wirtschaftliche Strategien abgestimmt werden. Die Spekulationen reichen dabei von der Förderung internationaler Handelsabkommen bis hin zu weitreichenden geopolitischen Konzepten.

Top-Politiker und Medienvertreter vor Ort

Laut der geleakten Liste wurden zahlreiche prominente Persönlichkeiten zu dem Treffen in der US-Hauptstadt erwartet, darunter EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, NATO-Generalsekretär Mark Rutte und die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas. Auch der Medienmanager Mathias Döpfner wurde eingeladen.

Zunächst galt die besondere Aufmerksamkeit der österreichischen Außenministerin Beate Meinl-Reisinger, deren Teilnahme jedoch nicht bestätigt wurde. Laut offiziellen Angaben reiste sie nicht an. Stattdessen nahm Anna Thalhammer, die Chefredakteurin des Nachrichtenmagazins Profil, an dem Treffen teil.

Luxus und Abschottung als Kritikpunkte

Das Treffen fand im Fünf-Sterne-Hotel Salamander in Washington, D.C., statt. Berichten zufolge kosten Übernachtungen dort bis zu 850 Euro pro Nacht. Kritiker sehen darin ein Symbol für die Abgehobenheit der Teilnehmer, die sich fernab öffentlicher Kontrolle austauschen. Zudem wird das Bilderberg-Treffen häufig mit anderen internationalen Netzwerken wie dem Weltwirtschaftsforum oder der Trilateralen Kommission in Verbindung gebracht. Diese gelten in kritischen Kreisen als Teil eines globalen Geflechts wirtschaftlicher und politischer Einflussnahme.

Reaktionen und Kritik in Sozialen Medien

Auch in den Sozialen Netzwerken sorgte Thalhammers Teilnahme für Aufmerksamkeit. Der ehemalige Politiker Stefan Petzner schrieb dazu auf X mit deutlicher Kritik: „profil-tante @anna_thalhammer und zeiler werden zsamm gesichtet und ihnen fragen zu bilderberg-treffen gestellt. ihre reaktion ist vielsagend. eisernes schweigen. eine journalistin, die sonst überall ihren senf dazu gibt und alle ständig zur rede stellt, ist plötzlich ganz still. 😂🙈 was zu verschweigen?“