Bayerische Grenze zu Österreich: Über 114.000 unerlaubte Einreisen seit 2017

München. – In den bayerischen Landkreisen entlang der Grenze zu Österreich hat die Polizei zwischen 2017 und 2025 insgesamt 114.214 Fälle unerlaubter Einreise registriert. Das geht aus einer Antwort des bayerischen Innenministeriums auf eine schriftliche Anfrage des AfD-Landtagsabgeordneten Rene Dierkes hervor, die FREILICH vorliegt. Die Zahlen zeigen erhebliche Schwankungen über die vergangenen Jahre. Nach einem deutlichen Anstieg bis 2023 gingen die erfassten Fälle zuletzt wieder zurück.

Höchststand im Jahr 2023

Besonders stark fiel der Anstieg nach 2021 aus. Während die Polizei damals 10.267 entsprechende Straftaten in den Grenzlandkreisen erfasste, waren es 2022 bereits 17.089. Ein Jahr später erreichte die Zahl mit 19.270 Fällen ihren höchsten Stand seit 2017. Seither ist eine rückläufige Entwicklung zu beobachten. Für 2024 weist die Statistik 14.053 Fälle aus, 2025 waren es noch 8.967. Damit lag der jüngste Jahreswert um rund 36 Prozent unter dem Vorjahresniveau und um mehr als die Hälfte unter dem Stand von 2023.

Zum Vergleich: 2017 wurden 16.045 Fälle registriert, 2018 waren es 9.941. In den beiden darauffolgenden Jahren bewegten sich die Zahlen mit 8.990 beziehungsweise 9.592 auf einem ähnlichen Niveau. Eine Sonderstellung nimmt das Jahr 2016 ein. Damals verzeichnete die bayerische Polizei in den Grenzlandkreisen zu Österreich 211.880 Fälle unerlaubter Einreise. Das Innenministerium verweist bei der Einordnung der außergewöhnlich hohen Werte auf die Migrationsbewegungen der Jahre 2015 und 2016 sowie auf Besonderheiten bei der statistischen Erfassung.

Syrer und Ukrainer unter den Top 10

Aus der Anfrage geht auch hervor, welche Staatsangehörigkeiten bei unerlaubten Einreisen in Bayern besonders häufig festgestellt wurden. Diese Angaben beziehen sich allerdings auf den gesamten Freistaat und nicht ausschließlich auf die österreichische Grenze. Im Jahr 2025 standen syrische Staatsangehörige mit 2.083 erfassten Personen an erster Stelle. Dahinter folgten Ukrainer mit 1.507, Afghanen mit 1.414 und türkische Staatsangehörige mit 1.241 Personen. Auch Menschen aus Indien, Albanien und China gehörten zu den zehn am häufigsten vertretenen Nationalitäten.

Gegenüber 2024 haben sich die Zahlen bei mehreren Herkunftsländern deutlich verändert. So sank die Zahl der erfassten Syrer von 4.961 auf 2.083. Bei türkischen Staatsangehörigen ging sie von 3.345 auf 1.241 zurück. Für Afghanen blieb sie dagegen mit 1.414 nach 1.408 im Vorjahr nahezu unverändert. Noch ausgeprägter waren die Unterschiede im Jahr 2023. Damals registrierte die Polizei bayernweit 5.825 syrische und 5.561 türkische Staatsangehörige im Zusammenhang mit unerlaubter Einreise. Afghanistan folgte mit 3.114 Personen.

Bayerische Grenzpolizei verstärkt Kontrollen erheblich

Parallel zum Rückgang der festgestellten Einreisedelikte wurde die Kontrolltätigkeit der Bayerischen Grenzpolizei ausgeweitet. Nach Angaben des Innenministeriums fanden 2025 insgesamt 7.938 eigenständige Grenzkontrollen statt. Im Vorjahr waren es 4.957 gewesen, 2023 lediglich 1.557. Auch der zeitliche Aufwand nahm zu. Für 2025 verzeichnet die Staatsregierung 28.996 Einsatzstunden, nach 20.554 im Jahr 2024 und 6.403 im Jahr 2023. Eine vergleichbare Stundenstatistik für frühere Jahre liegt nicht vor.

Ab Oktober 2022 verstärkte die Bayerische Grenzpolizei außerdem ihre Einsätze an den Grenzen zu Österreich und Tschechien. Diese erfolgen in Abstimmung mit der Bundespolizei, die für die Kontrollen an den deutschen Landbinnengrenzen zuständig ist. Zugleich wurde die personelle Ausstattung der bayerischen Grenzpolizei ausgebaut. Seit ihrer Gründung im Juli 2018 kamen mehr als 520 zusätzliche Beamte hinzu. Ende September 2026 beschäftigte die Behörde nach Ministeriumsangaben mehr als 1.000 Grenzpolizisten und erreichte damit ihren bisherigen Personalhöchststand.

Viele Fragen bleiben unbeantwortet

Die Anfrage des AfD-Abgeordneten Dierkes zielte auch auf die konkreten Einreisewege, mögliche Schleusungsrouten und den weiteren Verbleib aufgegriffener Personen ab. Hier konnte das Innenministerium vielfach keine detaillierten Angaben machen. So fehlen belastbare Auswertungen darüber, welche Straßen und Grenzabschnitte besonders häufig genutzt wurden oder wie viele Menschen abseits offizieller Übergänge nach Bayern gelangten. Entsprechende Merkmale werden in der Polizeilichen Kriminalstatistik nicht gesondert ausgewiesen. Auch zur Zahl der unmittelbar zurückgewiesenen oder zurückgeschobenen Personen konnte die Staatsregierung im Rahmen der Aufgaben der Bayerischen Grenzpolizei keine verlässlichen Statistiken vorlegen. Gleiches gilt für die Frage, wie viele Betroffene bereits in anderen EU-Staaten registriert waren oder einem Dublin-Verfahren unterlagen.

Verweis auf verschärfte Migrationspolitik

Das bayerische Innenministerium sieht die Begrenzung unerlaubter Migration weiterhin als wichtige Aufgabe. In seiner Antwort verweist es unter anderem auf die ausgeweiteten Grenzkontrollen, strengere Zurückweisungen und Änderungen bei den Aufnahme- und Asylverfahren. Auch bei den Rückführungen meldet die Staatsregierung steigende Zahlen. 2025 wurden demnach 3.649 Menschen aus Bayern zurückgeführt, mehr als 21 Prozent mehr als im Vorjahr. Hinzu kamen 15.764 freiwillige Ausreisen. Für die kommenden Jahre setzt Bayern außerdem auf die Umsetzung der europäischen Asylreform und zusätzliche Verfahren an den Außengrenzen. Zugleich sollen weitere Unterbringungskapazitäten für Asylbewerber abgebaut werden.