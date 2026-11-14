Wie Luther der evangelischen Kirche den Weg zum Zeitgeist ebnete

Andreas Weber will den Reformationstag von nationalprotestantischem Pathos und Katholiken-Bashing befreien. Dann wärmt er selbst das alte Zerrbild auf. Dem von der Gnade befreiten Protestanten stellt er den Katholiken gegenüber, der sich sein Heil erarbeiten muss. Weber stellt einen Pappkameraden auf und feiert seinen Sieg.

Gerade konservative Protestanten müssten fragen, wie aus einer Bewegung, die angeblich allein Gottes Wort folgen wollte, ein Kirchenbetrieb wurde, der die Parolen seiner Umgebung mit geistlichem Nachdruck wiederholt. Zur Antwort gehört die Frage, welche Bindungen Luther löste und wer von dieser Freiheit Gebrauch machte. Dass eine heutige Landeskirche auf neue Fragen antworten muss, versteht sich. Entscheidend ist, ob sie ihre Antworten an der Offenbarung prüft oder die Offenbarung nach ihren Antworten zurechtlegt.

Die Gnade musste nicht erst entdeckt werden

Luther musste die unverdiente Gnade nicht erst entdecken. Thomas von Aquin hatte Jahrhunderte zuvor erklärt, dass niemand die erste Gnade verdient. Schon die Vorbereitung auf ihren Empfang ist Gottes Werk. Dafür brauchte Thomas die lutherische Dialektik des simul iustus et peccator nicht.

Der Ablasshandel verlangte nach Korrektur. Ein korrupter Richter widerlegt jedoch das Recht ebenso wenig wie ein Ablassprediger die Lehre widerlegt. Der Ablass setzt die Vergebung der Schuld voraus. Wer darin einen Kaufvertrag über das ewige Heil sieht, verwechselt die katholische Lehre mit ihrem Missbrauch.

Gott vergibt und erneuert den Menschen innerlich, er erlöst ihn wirklich ganz und gar. Er richtet dessen Freiheit auf und befähigt ihn zu Glauben, Liebe und guten Werken. Die Mitwirkung des Menschen ist Frucht des Kreuzesopfers. Gott wird nicht kleiner, wenn seine Gnade tatsächlich etwas bewirkt. Sie erschöpft sich in keinem bürokratischen Freispruch. Die Rechtfertigung verbindet den völlig unverdienten Anfang mit der wirklichen Erneuerung des Menschen. Dass der Mensch auf Gottes Wirken antworten kann, verdankt er wiederum der Gnade.

Der ganze Paulus – und auch Jakobus

Weber beruft sich auf Römer 3,28. Paulus spricht aber auch vom Glauben, der durch die Liebe wirkt (Gal 5,6). Selbst ein Glaube, der Berge versetzt, bleibt ohne Liebe leer (1 Kor 13,2). Jakobus sagt ausdrücklich, der Mensch werde durch Werke gerechtfertigt und „nicht durch Glauben allein“ (Jak 2,24).

Wer die von Gott ermöglichten Werke mit frommer Selbsterlösung in einen Topf wirft, macht die Widerlegung leicht und die Theologie zu einfach. Benedikt XVI. erinnerte in seiner Paulus-Katechese daran, dass der Glaube als Gemeinschaft mit Christus in der Liebe Gestalt annimmt und das gelebte Leben vor Gottes Gericht zählt. Auch Luther verlangte gute Werke. Der Streit geht darum, ob die innere Erneuerung auf die Rechtfertigung folgt oder selbst zu dem gehört, was Gott in ihr schenkt.

Weber nennt Katholiken teilweise „besessen“ davon, im Stand der Gnade zu sterben. Sie vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit und nehmen die Freiheit ernst, mit der der Mensch seine Liebe zurückweisen kann. Das Evangelium ist keine Versicherungspolizze gegen den eigenen Abfall.

Artikel XII des Augsburger Bekenntnisses verwirft ausdrücklich die Lehre, Gerechtfertigte könnten den Heiligen Geist unmöglich verlieren. Er kennt Reue, Umkehr und Vergebung nach einem Fall. Wer daraus einen Gegensatz zwischen katholischer Todesangst und protestantischer Zuversicht konstruiert, sollte zunächst sein eigenes Bekenntnis lesen.

„Allein die Schrift“ – aber wer legt sie aus?

Weber zufolge erkannte Luther Tradition an, soweit sie der Schrift entsprach. Wer entscheidet, wann sie ihr widerspricht? Nach dem Sturz des Lehramts bleibt der Richterstuhl besetzt. Auf ihm nehmen Theologen, Kirchenleitungen und Synodenmehrheiten Platz.

Katholisch gehören Schrift, apostolische Überlieferung und Lehramt zusammen. Das Lehramt dient dem Wort Gottes. Schon die Berufung auf die Bibel setzt den Kanon voraus, den die Kirche empfangen und weitergegeben hat.

Luther rückte im Septembertestament von 1522 Hebräerbrief, Jakobusbrief, Judasbrief und Offenbarung ans Ende. Sie blieben abgedruckt, rangierten aber hinter den „rechten gewissen Hauptbüchern“. Jakobus galt ihm im Vergleich mit den bevorzugten Schriften als „stroherne Epistel“. Ausgerechnet dieser Brief widerspricht mit seinem „nicht durch Glauben allein“ der Formel, die Luther zum Schlüssel seiner Pauluslektüre machte. (Vgl. WA DB 6, 10 und WA DB 7, 344, 384–387.)

Hier zeigt sich, wie weit das Ich in Luthers Glauben reicht. Der Reformator beruft sich auf die Autorität der Schrift und entscheidet kraft eigener Theologie, wie viel Autorität ihr einzelnes Zeugnis verdient. Darin liegt eine Wurzel des toxischen Relativismus der Moderne. Wer Jakobus nach seinem eigenen Maßstab zurückstuft, liefert späteren Auslegern das Verfahren, nach dem sie eines Tages Luther zurückstufen.

Los von Rom – dem Staat ausgeliefert

Der Papst ging, der Landesherr blieb und erhielt zusätzliche Zuständigkeiten. Im landesherrlichen Kirchenregiment gewannen die Fürsten entscheidenden Einfluss auf die evangelischen Kirchen.

Die später vom Ultramontanismus betonte Bindung an die Weltkirche konnte gerade Abstand zur eigenen Obrigkeit schaffen. Der Blick über die Alpen half, vor dem eigenen Fürsten und später vor dem nationalen Überschwang die Knie gerade zu halten. Kein deutsches Kabinett kann für die Weltkirche entscheiden, was morgen geglaubt werden soll. Was als Unterwerfung unter eine fremde Macht verspottet wurde, begrenzte den Zugriff der eigenen. So war die katholische Kirche stets ein Stachel im Fleisch des Totalitären.

1933 gewannen die „Deutschen Christen“ mit Hitlers Unterstützung die Kirchenwahlen und wollten die evangelische Kirche dem Nationalsozialismus dienstbar machen. Auch die Reichstagswahl vom 5. März zeigt Unterschiede zwischen den konfessionellen Milieus. Die NSDAP erzielte reichsweit 43,9 Prozent, im überwiegend protestantischen Ostpreußen 56,5 Prozent. Im katholisch geprägten Köln-Aachen kam sie auf 30,1 Prozent und blieb hinter dem Zentrum mit 35,9 Prozent. Die Zahlen vergleichen Wahlkreise. Sie veranschaulichen den breiteren Befund, dass Katholiken seltener NSDAP wählten. Das katholische Milieu mit Kirche, Verbänden und Parteien bildete eine Barriere. Die Romtreue gab ihm einen respektierten Bezugspunkt jenseits der Nation, die sich damals selbst zum Gegenstand religiöser Verehrung machte.

Von der Freiheit des Auslegers zur Herrschaft des Zeitgeistes

Zwischen staatlicher Gleichschaltung und heutiger freiwilliger Anpassung liegt ein Abgrund. Die Frage nach dem Maßstab der Verkündigung stellt sich in beiden Fällen. Konservative Protestanten berufen sich gegen ihre Kirchenleitung auf die Schrift. Die Kirchenleitung beruft sich ebenfalls auf die Schrift und bringt zeitgenössische Erfahrungen und neue Auslegungsregeln ins Spiel. Welche Instanz bindet beide?

Nach der Lesart der Evangelischen Kirche im Rheinland stellte etwa das EKD-Familienpapier von 2013 homosexuelle Partnerschaften theologisch gleich. Ausschlaggebend sei das verbindliche und verantwortliche Miteinander. Die Landeskirche verweist zugleich auf Beschlüsse zur geschlechtlichen Identität, ein Genderkonzept und Vielfaltsprojekte. Die theologische Gleichwertigkeit unterschiedlicher Beziehungsformen wäre eigens aus Schrift und eben auch Überlieferung zu begründen. Stattdessen liefert der Zeitgeist die Kriterien. Einst musste die Überlieferung vor Luthers Lesart der Schrift bestehen. Heute muss die Schrift vor den Erwartungen des Fortschrittsmilieus bestehen. Der theologische Egoismus hat seinen Träger gewechselt. An die Stelle des einzelnen Reformators ist die Synodenmehrheit getreten. Auch sie kann sich auf die Bibel berufen, während sie über den Rang ihrer Zeugnisse verfügt.

Der kirchliche Progressismus führt damit eine Seite von Luthers Reform fort. Die Ablösung von Rom erleichterte politische Abhängigkeiten. Das Recht des Auslegers, den Rang der Überlieferung selbst zu bestimmen, erleichtert heute die theologischen Revisionen, gegen die sich konservative Protestanten mit Recht wehren. Die katholische Antwort verbindet Christi unverdiente, erneuernde Gnade mit der Bindung an den empfangenen Glauben. Gerade diese Bindung erlaubt der Kirche, Fürsten, Regierungen und Mehrheiten zu widersprechen.

Eine feste Burg braucht ein Fundament, über das ihre Bewohner nicht bei jeder Versammlung neu abstimmen können.