Im November 2020 gab Daimler bekannt, die Entwicklung von Verbrennungsmotoren in einer Kooperation mit dem chinesischen Partner Geely fortzusetzen. Davon sind langfristig rund 3.500 Stellen in Untertürkheim betroffen. Dies ist eine Entscheidung, die sich in einen größeren Trend einfügt. Laut einer Studie des Schweizer Prognos-Instituts werden durch industrielle Standortverlagerungen, chinesische Konkurrenz und den Wandel zur Elektromobilität im Automobilsektor in Deutschland mittelfristig 186.000 Arbeitsplätze in der Automobilproduktion bis 2035 wegfallen. Zwischen 2019 und 2023 sollen laut der Studie in der Branche bereits rund 46.000 Arbeitsplätze verloren gegangen sein.

Wenn ein Unternehmen wie Daimler beschließt, die Produktion seiner Verbrennungsmotoren künftig in Kooperation mit einem chinesischen Staatskonzern auszulagern – wie 2020 geschehen –, betrifft das nicht nur betriebswirtschaftliche Kennzahlen oder nationale Arbeitsmarktstatistiken. Es berührt tieferliegende Schichten – kulturelle, soziale und identitätsstiftende Aspekte, die weit über die Frage hinausreichen, wo ein Zylinderblock gegossen oder ein Einspritzsystem montiert wird. Die Entscheidung ist ein Symptom einer Entwicklung, die den Kern der industriellen DNA Deutschlands gefährden könnte.

Kritiker haben seit Jahren die ökonomischen Konsequenzen dieser industriellen Verlagerung kritisiert: den drohenden Verlust gut bezahlter Arbeitsplätze, die strukturellen Verwerfungen für ganze Regionen, den Vorrang der Kapitalinteressen gegenüber dem gesellschaftlichen Gemeinwohl. Doch das Thema ist größer. Viel größer. Daimlers Entscheidung ist nicht nur ein betriebswirtschaftlicher Vorgang, sie ist ein Angriff auf eine deutsche Selbstbeschreibung – auf ein kulturelles Erbe, das sich über Generationen hinweg in Technik, Bildung, Gesellschaft und Identität eingeschrieben hat.

Ingenieurskunst als kultureller Code

Es ist nicht übertrieben, zu sagen: Der Verbrennungsmotor ist ein Symbol für den deutschen Erfindergeist. In seiner jahrzehntelangen Perfektionierung durch deutsche Ingenieure spiegelt sich mehr als nur technisches Know-how. Hier manifestieren sich Tugenden wie Präzision, Disziplin, Ehrgeiz und Gründlichkeit – jene Eigenschaften, die Deutschland nicht nur zum Exportweltmeister gemacht haben, sondern auch zu einem international respektierten Zentrum für Maschinenbau und industrielle Exzellenz. Ein von Daimler, VW oder BMW entwickelter Motor war – und ist – nicht bloß ein Aggregat, das Bewegung erzeugt. Er ist Ausdruck einer Denktradition, einer Haltung zur Arbeit, zum Fortschritt, zur Welt. Ein Dieselmotor aus Stuttgart oder München steht in einer Reihe mit Erfindungen von Benz, Diesel oder Siemens. Er ist zugleich technologisches Artefakt und kulturelles Statement. Seine Verlagerung ist mehr als Outsourcing – sie ist eine Entortung unseres industriellen Selbstverständnisses.

Bildungsarchitektur und Sozialstruktur

Diese technologische Identität hat in Deutschland eine ganz eigene Bildungslandschaft hervorgebracht. Die Verbindung von Praxis und Theorie im dualen Ausbildungssystem, die hohe Reputation von Facharbeit und technischer Hochschule – all das ist kein Zufallsprodukt, sondern Resultat einer Gesellschaft, die Technik nie nur als Werkzeug, sondern als kulturellen Wert begriff. Das deutsche System hat aus dem „Malocher“ den hoch qualifizierten Facharbeiter gemacht, der nicht nur schrauben, sondern auch denken kann. Es hat Regionen geformt, deren soziale Struktur untrennbar mit den Maschinenhallen der Industrie verwoben ist: Wolfsburg, Ingolstadt, Sindelfingen.