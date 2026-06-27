Der Vatikan hat gesprochen, doch die Debatte fängt gerade erst an. Mit dem im November 2025 veröffentlichten Dokument Mater populi fidelis hat Papst Franziskus eine Entscheidung getroffen, die weit über den innerkirchlichen Zirkel hinaus Wellen schlägt. Es geht um die Titel „Coredemptrix“ (Miterlöserin) und „Mediatrix“ (Mittlerin) – Begriffe, die für die einen den Gipfel der christlichen Marienverehrung darstellen und für die anderen eine gefährliche Grenzüberschreitung einleiten, die wesentliche Glaubenswahrheiten über den Erlöser Christus angreifen.

Doch wer glaubt, hier stritten sich lediglich Kleriker um semantische Feinheiten, der irrt. Hinter der Mariologie verbirgt sich nichts Geringeres als das Selbstverständnis des sogenannten Abendlandes. Mit Oswald Spengler, dem großen Geschichtsphilosophen der Hochkulturen, lässt sich dieser Streit als ein Symptom des Übergangs von der lebendigen, mythischen „Kultur“ zur erstarrten, rationalistischen „Zivilisation“ deuten.

I. Das marianische Ur-Symbol: Die Seele des Abendlandes

Um die heutige Aufregung in traditionalistischen Kreisen zu verstehen, muss man tief in die Geschichte unserer Seele blicken. Oswald Spengler begriff den Marienkult nicht als ein bloßes Produkt theologischer Schreibstuben, sondern als das zentrale Symbol der „faustischen“ Frühzeit des Abendlandes. Maria ist hier weit mehr als eine biblische Figur; sie ist das Urgefühl der Sorge und Zukunft.

In der Gotik, jener Epoche in der unsere Kultur erwachte, trat die Madonna als die stillende Mutter ins Zentrum des Bewusstseins. Während die Antike die Fruchtbarkeit im statischen Symbol des Phallus verehrte – ganz dem Augenblick verhaftet –, setzte das Abendland das geschichtliche Bild der Mutter dagegen, die das Kind als Zeichen des unendlichen Werdens an der Brust trägt. Für Spengler ist dies der Ausdruck des (abiologistisch verstandenen!) „Blutes“ und des „Daseins“, eine tiefe Beugung vor dem Sinn der Geschlechterfolge und der schicksalhaften Dauer. Die Mutter ist das abendländische Sinnbild der unendlichen Geschlechterfolge des werdenden Lebens. „Der Mann macht Geschichte, das Weib ist Geschichte.“

Die Mater Dolorosa, die leidende Mutter unter dem Kreuz, wird so zum Inbegriff der westlichen Innerlichkeit. In ihr spiegelt sich die „Sorge“ – das seelische Korrelat zur unendlichen Zeit und zum endlosen Raum. Wenn wir eine Kathedrale betreten oder vor einer Madonna von Raffael stehen, spüren wir diese „faustische“ Sehnsucht nach der Ferne, dringt uns zugleich ein sehnsüchtiges Flehen nach Erlösung aus dem unendlichen Weltenraum entgegen. Raffael hat dies in seiner Sixtinischen Madonna zur Vollendung gebracht: Maria erscheint hier fast körperlos, aufgelöst in transzendentem Raum und Musik. Sie ist die Himmelskönigin, die den rettenden Gnadenschatz hütet, ein lichter Gegenpol zum teuflisch-finsteren Gegenmythos der Gotik. Dabei muss man nicht so weit wie Spengler gehen, den unendlichen Raum mit (dem abendländischen) Gott selbst gleich zu setzen. Die Zeugnisse von mystischen Seelenaufstiegen mittelalterlicher Mystiker wie Eckhart oder Katharina von Siena demonstrieren eindrücklich, wie groß die Sehnsucht des abendländischen Menschen danach war, die von der Sünde strangulierte Seele in einem göttlichen Seelengrund (gnostisch) aufzulösen.

II. Wenn der Mythos zur Theorie wird

Doch jede Kultur hat ihren Herbst. Spengler lehrt uns, dass auf das mythische Erleben die rationalistische Kritik folgt. Der späte, weltstädtische Intellekt beginnt zu fürchten, was er nicht mehr intuitiv begreift: das „Irrationale“ der Volksfrömmigkeit. Das heutige Bemühen des Vatikans, marianische Titel sprachlich zu zügeln und christologische Grenzziehungen vorzunehmen (Kausalität statt Schicksal), ist für Spengler ein klassisches Symptom der Zivilisation.

Das Dokument „Mater populi fidelis“ qualifiziert die Verwendung des Titels „Coredemptrix“ als „immer unpassend“ mit dem Argument, solche Bezeichnungen könnten das heilsgeschichtliche Ungleichgewicht zwischen dem alleinigen Erlöser (Christus) und der Erlösten (Maria) verschleiern. Kritiker sehen darin einen Bruch mit einer jahrhundertelangen Tradition. Sie verweisen darauf, dass Maria nicht bloß passiv die Gnade empfing, sondern in Gehorsam, Glaube und Liebe in durchaus einzigartiger Weise am Werk des Erlösers mitgewirkt hat.

Hier prallen zwei Welten aufeinander: Eine dogmatische Systematik, die nach logischer Reinheit strebt, und ein überliefertes Volksbewusstsein, das in Maria die mütterliche Verbundenheit mit den kommenden Geschlechtern sucht. Traditionalistische Christen sorgen sich um die Auslöschung dieses Bewusstseins. Wenn die letzten Residuen ländlicher Volksfrömmigkeit, die im deutschen Raum nach Spengler oft nahtlos in Gestalten wie „Frau Holle“ übergingen und ein unverlierbares Heimatgefühl ausdrückten, der rationalistischen Kritik zum Opfer fallen, verliere die Kirche ihre Seele an die Zivilisation.

III. Der Blick nach Osten: Maria als „Gottesgebärerin“

Doch sobald wir unseren theologischen Blick der orthodoxen Ostkirche zuwenden, löst sich die typisch westliche Dialektik von Rationalismus und Irrationalismus vor unseren Augen auf. Die Orthodoxie lehnt den Titel der „Miterlöserin“ ebenfalls ab, jedoch aus völlig anderen Gründen als der moderne westliche Scholastizismus, dessen mittelalterlicher Vorläufer nicht ohne Grund über Abwege in den neuzeitlichen Rationalismus mündete. Für den Osten ist Mariologie immer Theotokologie (Lehre von der Gottesgebärerin) – alles, was man über Maria sagt, dient dazu, das Geheimnis der Mensch- und Fleischwerdung Gottes zu schützen und zu entfalten.

Spengler selbst zog eine scharfe Trennlinie zwischen dem „faustischen“ Westen und dem „magischen“ Osten. Die morgenländische Maria ist die Theotokos, die Gottesgebärerin. Sie verkörpert das „magische“ Prinzip des demütigen pneumatischen Wir, das in einer zum Himmel hin verschlossenen Welthöhle apokalyptisch der Erlösung des großen Mittlers, des Christus, entgegenwartet in der Gewissheit, dass seine Zeit naht und radikale Umkehr geboten ist. Während die westliche Madonna oft als eine fast göttliche, einsame Gestalt erscheint, bleibt die orthodoxe Maria das reine, qua gottmenschlicher Synergie makellos „menschliche Gefäß“, durch das der Erlöser auf menschliche, zwar nicht physiologisch unberührte, so doch leidenschaftslose Weise geboren wird. Ihre Bedeutung ist vollständig in das Heilsereignis Christi eingebettet, doch kommt ihr daran kein eigenständiger Anteil zu, der sie zur Miterlöserin auf eine Stufe mit Gott erheben würde.

In der griechisch-oströmischen Tradition des Christentums wird Maria als „Fürsprecherin“ angerufen. Sie leitet die Gebete der Kirche an ihren Sohn weiter, doch bleibt dabei ein Teil der betenden Gemeinschaft und gibt somit den Gläubigen das nachzuahmende Vorbild für eine untergeordnete Teilhabe, ohne dadurch seinsmäßig mit dem Leiden Christi und dessen Heilswerk gleichgestellt zu werden. Die Orthodoxie warnt davor, Maria „heilsfunktional“ zu überhöhen, da dies die Gefahr berge, den Gott-Menschen Christus in seiner einzigartigen Heilstragweite zu mindern.

IV. Die Gefahr des „Übermenschen“: Eine anthropologische Falle

Ein Kernpunkt der Debatte ist die Frage: Wie menschlich muss Maria bleiben? Westchristliche Apologeten der Tradition wie der Theologe Dr. habil. Klaus Obenauer, die den „Coredemptrix“-Titel verteidigen, neigen dazu, Maria in das Licht eines ontologisch gesteigerten „Übermenschen“ zu rücken. Sie betonen ihre Sündlosigkeit und ihre einzigartige Berufung so sehr, dass sie fast zu einer eigenen Kategorie zwischen Mensch und Gott wird – ein „Sekundärpol“ neben dem „Primärpol“ Christus.

Die orthodoxe Theologie sieht darin eine Sackgasse. Wenn man Maria aus der allgemeinen menschlichen Natur heraushebt, gefährdet man paradoxerweise die Erlösung der gesamten Menschheit. Warum? Weil Christus die menschliche Natur nur dann vollständig heilen und erlösen kann, wenn er sie von einem Menschen aus Fleisch und Blut angenommen hat, der voll und ganz Teil unserer gefallenen Welt ist und die menschliche Natur als allgemeine Eigenheit ihres menschlichen Seins trug. Die orthodoxe Theologie, die sich als kanonische Vätertradition und nicht Schulbildung versteht, hält daher Distanz zum westlichen Dogma der vom Papst unfehlbar ex Cathedra gelehrten Immaculata: der unbefleckten Empfängnis im Sinne einer Ausnahme von der Erbschuld. Für den Osten ist Maria eben deshalb das perfekte Vorbild, weil sie trotz und wegen ihrer vollen menschlichen Natur – ohne übernatürliche Anhebung über den normalen Status hinaus – durch ihren freien Willen und ihren Gehorsam Gott das „Ja“ gab: „Ecce ancilla“. Sie ist die „neue Eva“, die erste unter den erlösten Geschöpfen, aber nicht die Quelle der Erlösung selbst.

V. Synergie statt Vorherbestimmung: Das Menschenbild hinter den Dogmen

Hinter diesen theologischen Differenzen verbirgt sich ein fundamental unterschiedliches Menschenbild. Die westliche, weitgehend von Augustinus geprägte Tradition, neigt zu einem eher pessimistischen Blick auf den Menschen. Gnade wird hier oft als eine Kraft gesehen, die den von Natur aus verdammten Menschen in eine (sklavische) Form der Subordination zwingt – mitsamt der dadurch als Gegenreaktionen ausgelösten Rebellionsakte. In diesem Modell muss Maria zunächst total untergeordnet und passiv sein, damit Gott allein durch sie als eine künstlich von außen in den übernatürlichen Gnadenstand erhobene Mittlerin (bzw. Mittel) wirken kann.

Die Orthodoxie hingegen setzt auf die Lehre der Synergie, des freien Zusammenwirkens mit den göttlichen Energien in ihrer personalen Form, in die sie der jeweiligen göttlichen Person (Vater, Sohn und Heiliger Geist) zu eigen sind. Die Heiligung ist kein einseitiger Akt Gottes, sondern eine freie und lebenslange Kooperation zwischen dem göttlichen Willen und der menschlichen Freiheit. Marias „Fiat“ war kein göttlich vorherbestimmter und „gesetzter“ Akt eines „vorerlösten“ Heilsinstruments, sondern eine freie, synergetische Tat.

Dieser Ansatz vermeidet die logischen Verrenkungen, die entstehen, wenn man versucht, Marias Mitwirkung rein juristisch oder funktional zu fassen. Fernab der ostkirchlichen Energienlehre, die Gott als unmittelbar in der Welt wirksam, und nicht bloß vermittelt über geschaffene Gnadeneffekte erfährt, verstrickt sich die westliche Theologie oft in endlos subtilen Differenzierungen, die sich ad nauseam auf sich selbst zurückziehen und so Gefahr laufen, einem theologischen Autismus zu verfallen.

VI. Ein Ausweg aus der verdammten Masse

Hinter der westlichen Forderung nach einer „Miterlöserin“ verbirgt sich das düstere Erbe Augustins: das Bild der Menschheit als einer hoffnungslos in Sünde verstrickten massa damnata. Um Maria aus diesem Sumpf menschlicher Verdammnis nach dem Sündenfall zu retten, erhob der abendländische Intellekt sie zu einer Art „Übermensch“, einem einsamen Sekundärpol neben dem göttlichen Erlöser. Für Oswald Spengler ist dieser dogmatische Kraftakt ein klassisches Symptom der Zivilisation, bei dem der lebendige Mythos mütterlicher Sorge in ein mechanisches System aus Ursache und Wirkung gepresst wird. Während die westliche Tradition sich deshalb oft mit der Frage quälte, was mit ungetauften Kindern geschieht, sieht die Orthodoxie die gesamte in Christus erlöste Schöpfung als ein Abbild des himmlischen Königtums, weshalb aufgrund der Möglichkeit einer personalen Beziehung Gottes mit dem Einzelnen keine Seele zu ewiger Verdammnis vorherbestimmt ist.

Weil Christus die gesamte menschliche Natur angenommen und geheiligt hat, haben alle Menschen – auch ungetaufte Kinder oder mit dem Evangelium des christlichen Gottes im irdischen Leben niemals Konfrontierte – ab der Zeugung Anteil an der eucharistischen Schöpfung und ihrer Vollendung durch Christus, den sie durch ihre Erwiderung der göttlichen Liebe im Herzen noch frei verwirklichen können. Sie sind durch ihre natürliche, vorrationale Gottesbeziehung errettet, wenn sie die Neigung zum Bösen noch nicht willentlich aktualisiert haben. Marias Rolle als Mutter heiligt diesen natürlichen Lebensweg des Menschen und macht ihn zu einem heiligenden Pfad der Erlösung.

VII. Kampf um das Symbol

Was bleibt von der Debatte um die „Miterlöserin“? Für einen Beobachter in der Nachfolge Spenglers ist klar: Wir erleben das Ringen um die letzten lebendigen Symbole unserer Kultur. Die marianische Gestalt ist das Ziel aller abendländischen Dichtung und Frömmigkeit, weil sie das Dasein als schicksalhaften Weg heiligt. Wenn der Vatikan heute versucht, diese Gestalt durch pastorale Vorsicht und rationale Grenzziehungen zu zähmen, mag das ökumenistisch motiviert sein – vielleicht als Annäherung an die orthodoxe Ablehnung von Titeln wie „Coredemptrix“, die seit etlichen Pontifikaten (auch desjenigen Benedikts XVI.) auf der vatikanischen Agenda steht.

Der Streit um das Wesen der Gottesmutter ist weit mehr als gefühlige Marienverehrung. Sie ist der Brennglas-Punkt, an dem sich entscheidet, wie wir den Menschen, seine Freiheit und seine Verbindung zum Transzendenten sehen. Bleibt Maria die leidende Mutter, die uns in der Sorge um die Zukunft verbindet, wird sie zu einer abstrakten Figur in einem theologischen System, oder dient sie uns als lebendiges und berührbares Vorbild im gemeinsamen Wirken mit der göttlichen Gnade, als unsere leibliche Mutter, die den zunächst von unserer Menschenahnin Eva verfehlten Daseinszweck erreicht hat? ��

Ist der Konflikt Ausdruck Spenglers „Zweiter Religiosität“, insofern er nach der Erschöpfung rationalistischer Systeme eine Sehnsucht nach den mythischen Ur-Symbolen der faustischen Frühzeit offenbart? Laut Spengler zeigt sich in dieser letzten, ab dem Jahr 2200 datierten Phase eine Rückkehr zu frühen religiösen Motiven wie der Mater Dolorosa, die den entwurzelten Bewohnern der Weltstädte eine metaphysische Zuflucht vor der Kälte des reinen Verstandes bietet.

Die Gottesmutter als Geschichtssinn der abendländischen Kultur leitete auch Carl Schmitts Denken über den politischen Eingriff in die deutsche und europäische (Geistes-)Geschichte im Stadium der säkularisierten Moderne. Als „Mutter im Nachsinne“ verkörpert Maria dabei die Haltung des „christlichen Epimetheus“, die Schmitt als existenzielles Gegenbild zur modernen, technischen Eigenmächtigkeit des Prometheus einnimmt, um die Geschichte als einen Raum des Opfers und der marianischen Vermittlung des göttlichen Heilsplanes statt als Machbarkeitsfeld einer rein menschlichen Planung (des irdischen Paradieses) zu begreifen. Der mariologische Affekt leitete seinen Widerstand gegen die moderne Zivilisation, da er in der mütterlich fundierten Tradition und Institution Kirche das „geschichtlich Wirkliche“ erkennt, welches die substantielle Einheit eines Volkes vor der rationalistischen Entgeistigung und Neutralisierung schützt.

Die Lösung des abendländischen „Mutterkomplexes“ kann hier nicht bewältigt werden. Fest steht jedoch: Der Streit bleibt ein (unbewusster) Ausdruck des Ringens um die Seele des Abendlandes.