Deutsche Verse: Wenn Dichter von Krieg und Terror erzählen (Teil 5)

16. Krieg und Nachkrieg

Kriegszeiten gehören fraglos zu den dunklen Jahren. Deutschland im Zentrum Europas hat dabei mehr als viele andere gelitten. Der Dreißigjährige Krieg, den Gryphius so eindringlich beschwor, der Siebenjährige Krieg, Ludwigs des XIV. oder Napoleons Feldzüge samt Befreiungskämpfen verheerten das Land. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts schienen der Sieg über Dänemark, der deutsch-österreichische Bruderkrieg und der glorreiche Deutsch-Französische Krieg 1870/71 zwar Deutschlands unaufhaltsamen Aufstieg zu garantieren. Doch zwei mörderische Weltkriege beendeten solche Illusionen. Stattdessen wuchs hierzulande eine tiefe Sehnsucht nach Frieden, die oft sogar Verteidigungshandlungen zu Verbrechen erklärte. Tucholskys fundamentalistisches „Soldaten sind Mörder“ galt vielen als humanes Credo, bis überraschend die gegenwärtige „Zeitenwende“ all dies auf den Kopf stellt.

Krieg als vielleicht größtes Verhängnis, das Gesellschaften ereilen kann, verstrickt alle in Blutschuld, die ihm nicht wehren. Er entfesselt niedrigste Instinkte, aber entfaltet zugleich die größten Seelenkräfte im Opfer für andere. In diesem Sinn bewahrt Ludwig Uhlands 1809 geschriebenes Gedicht Der gute Kamerad über alle Zeitläufte hinweg seinen Rang, selbst im Trauerzeremoniell der Bundeswehr, deren übereifrige „Traditionserlasse“ sonst Dekanonisierungen nicht scheuen:

Ich hatt einen Kameraden Einen bessern findst du nit. Die Trommel schlug zum Streite, Er ging an meiner Seite In gleichem Schritt und Tritt. Eine Kugel kam geflogen, Gilt‘s mir oder gilt es dir? Ihn hat es weggerissen, Er liegt mir vor den Füßen, Als wär‘s ein Stück von mir. Will mir die Hand noch reichen, Derweil ich eben lad. „Kann dir die Hand nicht geben, Bleib du im ewgen Leben Mein guter Kamerad!“

Man tut allerdings gut daran, den Text gemeinsam mit einem anderen zu würdigen, z. B. mit Matthias Claudius‘ ergreifendem Kriegslied von 1778:

’s ist Krieg! ’s ist Krieg! O Gottes Engel wehre, Und rede Du darein! ’s ist leider Krieg – und ich begehre, Nicht schuld daran zu sein!

Die folgenden Verse beschwören alptraumhaft die „Geister der Erschlagenen“, Verstümmelte, Abertausende ins Unglück gestürzte „Väter, Mütter, Bräute“, Hungers- und andere Nöte. Kronen, Ehre, Landgewinn oder Reichtum seien diesen Preis nicht wert. So gilt der Schlussappell den Fürsten und der Bewahrung des Friedens. Größeres könnten sie als Regenten nicht tun.

Der Erste Weltkrieg erzeugte millionenfach Kriegsgedichte, Heldengesänge oder Totenklagen. Ernsthafte Würdigung verdienen nur solche, die sich von naiver Glorifizierung freihalten und auch die Schattenseiten soldatischen Einsatzes anklingen lassen (Wildgänse rauschen durch die Nacht). Tiefe Erschütterung zeigt sich etwa in Georg Trakls wohl letztem Gedicht Grodek. Die gleichnamige Stadt steht für eine blutige Schlacht in Ostgalizien. Der in einem völlig unterversorgten Lazarett dienende Autor musste dabei hilflos dem Sterben seiner Kameraden zusehen. Er erlitt eine Nervenkrise und verstarb im November 1914.