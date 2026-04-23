Vöcklabruck. – In Oberösterreich sorgt derzeit ein Fall aus dem Bezirk Vöcklabruck für Diskussionen. Eine Mutter hat Einspruch gegen eine Geldstrafe in Höhe von 110 Euro eingelegt, nachdem sie ihren zehnjährigen Sohn mehrere Tage lang nicht in die Schule geschickt hatte. Ihr Ziel war es, ihn vor aus ihrer Sicht ungeeigneten Inhalten im Sexualkundeunterricht zu bewahren.

Gerichtliche Strafe nach Fernbleiben vom Unterricht

Die Bezirkshauptmannschaft verhängte die Strafe, weil das Kind im März 2025 vier Tage dem Unterricht ferngeblieben war. Hintergrund war ein angekündigter externer Workshop zur Sexualerziehung. Laut der Mutter seien die konkreten Inhalte im Vorfeld nicht offengelegt worden. Zusätzlich habe es im Klassenraum eine Sammlung von Aufklärungsbüchern gegeben, die den Schülern frei zugänglich gewesen sei. Diese Materialien enthielten unter anderem explizite Darstellungen sowie Themen rund um Geschlecht und Familie.

Die Mutter sieht einzelne Passagen aus den bereitgestellten Büchern besonders kritisch. So sei in einem Werk unter der Überschrift „Was ist Sex?” beispielsweise der folgende Satz zu lesen gewesen: „Sex ist für alle da, ob groß oder klein, dick oder dünn, und auch für junge Leute wie dich!” Insgesamt seien, so die Darstellung der Mutter, über einen Zeitraum von zwei Wochen zahlreiche Bücher ohne begleitende pädagogische Einordnung verfügbar gewesen.

Mutter suchte nach Alternativen zum Unterricht

Nach eigenen Angaben hat die Frau bereits im Vorfeld mehrfach versucht, gemeinsam mit der Schule und der Bildungsdirektion eine Lösung zu finden. Ihr Ziel sei es gewesen, sowohl der Schulpflicht als auch ihrem Erziehungsrecht gerecht zu werden. Sie kritisiert auch eine Abstimmung unter den Eltern über den geplanten Workshop. Demnach sei angekündigt worden, dass Eltern im Falle einer Ablehnung keine Informationen über alternative Vermittlungsformen erhalten würden. Dies habe eine informierte Entscheidung erschwert.

„Eltern haben die Verantwortung, ihre Kinder vor Schaden zu schützen. Wir müssen sie daher vor verstörenden Inhalten schützen dürfen. Meine Entscheidung war kein Ausdruck einer Missachtung der Schulpflicht, sondern das Ergebnis mehrfacher, dokumentierter Versuche, eine Lösung zu finden“, so die Mutter. Zudem erklärt sie: „Ich habe gehandelt, um mein Kind vor Inhalten zu schützen, die nicht altersgerecht und belastend sind.“ Laut der Mutter steht der Fall nicht isoliert da. Bereits zuvor hätten Eltern von negativen Reaktionen ihrer Kinder im Zusammenhang mit Sexualkundeunterricht berichtet. Angstzustände und Schlafprobleme seien dabei unter anderem genannt worden. Auch innerhalb der eigenen Familie seien die Inhalte als belastend wahrgenommen worden.

Unterstützung durch Menschenrechtsorganisation

Rechtlich beruft sich die Mutter unter anderem auf europäische und nationale Bestimmungen zum Schutz elterlicher Erziehungsrechte sowie auf ihre Fürsorgepflicht. Unterstützung erhält sie von der Organisation ADF International, die den Fall als grundlegende Frage im Bildungsbereich bewertet. Felix Böllmann, Leiter der europäischen Rechtsabteilung bei der Menschenrechtsorganisation ADF International erklärt dazu in einer aktuellen Aussendung: „Eltern haben ein Recht darauf, zu wissen, welche Inhalte ihren Kindern vermittelt werden. Wo diese Inhalte mit grundlegenden weltanschaulichen Überzeugungen der Familie in Konflikt geraten, muss ein verhältnismäßiger Ausgleich möglich sein – eine Verwaltungsstrafe ist in solchen Fällen das falsche Instrument.“ Die Entscheidung über den Einspruch der Mutter steht noch aus.