Es ist vollbracht: In nur zwei Jahren konnten wir über 1.000 neue Abonnenten gewinnen. Dieses Wachstum ist nicht das Ergebnis staatlicher Förderung oder medialer Gefälligkeit. Es ist das Resultat publizistischer Konsequenz, inhaltlicher Klarheit und eines bewussten Gegenentwurfs zum vorherrschenden Meinungsklima.

Von Beginn an hat sich FREILICH jenen Themen gewidmet, die im öffentlichen Diskurs häufig verkürzt, einseitig oder normativ eingehegt werden. Anstatt vorgefertigte Narrative zu reproduzieren, verfolgen wir einen eigenständigen Ansatz – frei von parteipolitischen Rücksichtnahmen und ideologischen Scheuklappen.

Themen, die andere meiden

Diese Linie zeigt sich exemplarisch in den vergangenen Ausgaben: Wenn wir mit Vier Fäuste gegen Brüssel die Machtfrage innerhalb Europas stellen, mit Ausgebremst die strukturellen Schwächen unserer Wirtschaft analysieren oder mit Schule am Limit den Zustand des Bildungssystems beleuchten, dann geht es stets um mehr als nur Schlagzeilen. Es geht um eine grundsätzliche Kritik an Entwicklungen, die allzu oft als alternativlos dargestellt werden.

Auch unsere kultur- und gesellschaftspolitischen Beiträge – von OK Boomer! bis Und tschüss! – folgen diesem Anspruch: Sie greifen Konfliktlinien auf, die viele wahrnehmen, aber nur wenige auszusprechen wagen. Dabei geht es nicht um Provokation um ihrer selbst willen, sondern um die Wiedergewinnung eines offenen Debattenraums.

Denn genau dieser Raum ist zunehmend verengt. Viele Fragen werden heute nicht mehr frei verhandelt, sondern moralisch vorstrukturiert. Abweichende Positionen gelten rasch als illegitim, ohne dass sie argumentativ geprüft wurden. Eine solche Entwicklung steht im Widerspruch zu einem aufgeklärten, pluralen Gemeinwesen.

1.000 Entscheidungen

Die wachsende Zahl unserer Abonnenten zeigt, dass es ein zunehmendes Bedürfnis nach genau dieser Form von Gegenöffentlichkeit gibt. Über 1.000 neue Leser stehen für Vertrauen in eine Publizistik, die sich nicht an kurzfristigen Trends, sondern an grundlegenden Fragen von Politik, Kultur und gesellschaftlicher Ordnung orientiert.

Diese Entwicklung verweist auf einen tieferliegenden Wandel: Das lange Zeit dominierende Deutungsmonopol etablierter Akteure beginnt zu erodieren. Immer mehr Menschen hinterfragen die vermeintliche Alternativlosigkeit politischer und medialer Leitbilder. Sie suchen nach Perspektiven, die differenzierter, unabhängiger und näher an der gelebten Realität sind.

Der Weg geht weiter

In diesem Kontext versteht sich FREILICH als Teil einer intellektuellen Gegenbewegung: unabhängig, national verankert, europäisch orientiert und dem offenen Diskurs verpflichtet. Unser Anspruch ist es, Debatten anzustoßen, Widerspruch zu ermöglichen und Perspektiven sichtbar zu machen, die andernorts keinen Raum finden.

Die bisherigen Entwicklungen sind dabei kein Abschluss, sondern ein Ausgangspunkt. Die kommenden Ausgaben werden diesen Weg mit der gleichen Konsequenz und dem gleichen Anspruch auf inhaltliche Substanz fortsetzen.

Für ein freies und selbstbewusstes Österreich, Deutschland und Europa!

Jetzt abonnieren

Wenn Sie die aktuelle Ausgabe „Frauensache“ sowie das limitierte FREILICH-Dossier: Frauen, Geschlecht, Ideologie erhalten möchten, können Sie hier abonnieren:

👉 www.freilich-magazin.com/abonnieren