Der Krieg im Iran und die zunehmende Eskalation im Nahen Osten treffen nicht nur die Energiemärkte, sondern auch die weltweite Landwirtschaft. Immer deutlicher zeigt sich: Die Krise hat das Potenzial, eine neue Welle von Düngemittelknappheit auszulösen – mit spürbaren Folgen für die Lebensmittelpreise in Europa und weit darüber hinaus. Der Grund liegt in einer gefährlichen Kettenreaktion aus gestörten Lieferwegen, steigenden Energiepreisen und wachsender Unsicherheit an den Agrarmärkten.

Der gefährliche Engpass der Weltversorgung

Besonders kritisch ist die Lage rund um die Straße von Hormus. Die Meerenge gilt als einer der wichtigsten Engpässe des Welthandels. Dort werden nicht nur große Mengen an Öl und Gas transportiert, sondern auch erhebliche Mengen an Düngemitteln und deren Vorprodukten. Die FAO warnt, dass die bisherigen Störungen in diesem Korridor bereits die Kosten für Energie und landwirtschaftliche Betriebsmittel erhöhen. Auch das IFPRI berichtet von einem deutlichen Rückgang des Schiffsverkehrs durch die Region und von sinkenden Exporten bei Harnstoff, Ammoniak und anderen Düngemitteln aus den Golfstaaten.

Für die Landwirtschaft ist das ein Alarmzeichen. Stickstoffdünger wie Harnstoff und Ammoniak werden stark von Erdgaspreisen beeinflusst, weil Gas ein zentraler Rohstoff für ihre Herstellung ist. Wenn Gas teurer wird oder Lieferungen stocken, steigen fast automatisch auch die Produktionskosten der Düngerhersteller. Die Weltbank hatte bereits vor der aktuellen Eskalation darauf hingewiesen, dass der Düngemittelpreisindex trotz zwischenzeitlicher Beruhigung deutlich über dem Niveau der Jahre 2015 bis 2019 liegt und besonders anfällig für höhere Inputkosten bleibt.

Die stille Krise der Landwirtschaft

Die Folgen spüren zuerst die Bauern. Wenn Dünger knapp und teuer wird, kaufen viele landwirtschaftliche Betriebe weniger ein oder düngen ihre Felder sparsamer. Das senkt mittelfristig die Erträge – besonders bei Weizen, Mais, Reis und Gemüse. Die FAO betont, dass genau diese Kombination aus Düngemittelknappheit und höheren Energiekosten die Ernten bedroht und die Preisschwankungen auf den Nahrungsmittelmärkten verstärken kann. Importabhängige Länder in Afrika und Asien gelten dabei als besonders verletzlich, doch auch Europa bleibt nicht verschont.

Für Verbraucher bedeutet das vor allem eines: höhere Preise im Supermarkt. Wenn die Produktionskosten auf den Höfen steigen, geben Landwirte und Verarbeiter diese Belastung entlang der Lieferkette weiter. Teureres Getreide wirkt sich auf Brot, Nudeln und Backwaren aus. Höhere Futtermittelkosten verteuern Fleisch, Milch und Eier. Auch Obst und Gemüse werden teurer, wenn Dünger und Transportkosten gleichzeitig zulegen. Das IFPRI warnt deshalb, dass der Konflikt im Nahen Osten die globale Lebensmittelinflation erneut anheizen könnte – ähnlich wie frühere Krisen, bei denen Energie- und Düngemittelpreise gemeinsam nach oben schossen.

Wie die Krise Verbraucher trifft

Zwar verweist die Weltbank darauf, dass die globalen Rohstoffpreise im Jahr 2026 insgesamt eher unter Druck stehen könnten, doch genau darin liegt die Unsicherheit: Der allgemeine Trend zu schwächeren Preisen kann durch einen geopolitischen Schock im Nahen Osten rasch überlagert werden. Die nächste Aktualisierung der Weltbankdaten steht erst im April 2026 an; mehrere Institutionen nennen höhere Energiekosten und neue Exportstörungen bereits jetzt als zentrales Aufwärtsrisiko für Düngemittel- und Lebensmittelpreise.

Damit wird deutlich: Der Irankrieg ist längst kein rein regionaler Konflikt mehr. Er bedroht zentrale Versorgungsachsen der Weltwirtschaft und trifft einen ohnehin angespannten Agrarsektor in einer empfindlichen Phase. Was an den Frontlinien beginnt, landet mit Verzögerung auf den Feldern – und schließlich auf dem Kassenzettel der Konsumenten. Sollte sich die Lage weiter zuspitzen, droht aus einer geopolitischen Krise eine handfeste Ernährungs- und Preisfrage zu werden.