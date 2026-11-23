Ceuta. – Der massenhafte Grenzübertritt von Migranten in die spanische Exklave Ceuta Ende Juli könnte gezielt vorbereitet worden sein. Ein neuer Bericht der spanischen Nationalpolizei legt nahe, dass Tausende identische Schwimmringe beschafft und entlang der marokkanischen Küste an die Migranten ausgegeben wurden. Die Ermittler gehen davon aus, dass hinter den Ereignissen vom 30. und 31. Juli eine koordinierte Aktion gestanden haben könnte.

Nach bisherigen Schätzungen gelangten innerhalb von zwei Tagen rund 80.000 Migranten in das spanische Gebiet an der nordafrikanischen Küste. Dabei umschwammen zahlreiche Menschen die Grenzanlagen. Besonders auffällig war die große Menge gleich aussehender Schwimmhilfen, die anschließend an den Stränden zurückblieben. Dies berichtet die britische Zeitung The Telegraph unter Berufung auf Erkenntnisse der spanischen Polizei.

Polizei untersucht Tausende identische Schwimmringe

Den Angaben der Ermittler zufolge kamen bei den Grenzübertritten schätzungsweise 8.000 bis 10.000 gleichartige Schwimmringe zum Einsatz. Dabei handelte es sich um schwarz-weiße Kunststoffringe in Form von Autoreifen, die vom Hersteller Intex unter der Modellbezeichnung „Giant Tyre“ vertrieben werden.

Die Ermittler halten es für äußerst unwahrscheinlich, dass die Migranten ihre Schwimmhilfen unabhängig voneinander in Geschäften in der marokkanischen Grenzregion erworben haben. Die Händler dort hätten gar nicht über entsprechende Warenbestände verfügt. Die Polizei vermutet deshalb, dass größere Mengen zentral eingekauft und anschließend gezielt verteilt wurden.

Verdacht gegen marokkanische Sicherheitskräfte

Besonders brisant sind die Aussagen einzelner Migranten gegenüber der spanischen Polizei. Demnach sollen marokkanische Soldaten an der Grenze Schwimmringe verkauft haben. Ob dies auf eigene Initiative geschah oder Teil einer übergeordneten Aktion war, ist bislang ungeklärt. Bereits seit den Ereignissen im Juli besteht der Verdacht, dass marokkanische Stellen den massenhaften Grenzübertritt zumindest unterstützt haben könnten. Der neue Polizeibericht liefert nun weitere Anhaltspunkte für eine mögliche Vorbereitung. Ein Nachweis für eine staatlich angeordnete Aktion liegt allerdings nicht vor.

Der spanische Geheimdienst gelangte zu einer anderen Einschätzung. In einem am 11. November veröffentlichten Bericht erklärte das Nationale Nachrichtenzentrum, es gebe keine Belege dafür, dass marokkanische Behörden den Ansturm organisiert hätten. Der Dienst führt die Ereignisse stattdessen auf die Verbreitung entsprechender Nachrichten in sozialen Netzwerken zurück. Unter den Migranten habe sich demnach die falsche Vorstellung verbreitet, die spanischen Grenzkontrollen seien gelockert worden. Inzwischen beschäftigt sich auch die Justiz mit den widersprüchlichen Erkenntnissen. Richterin María Tardón untersucht die Hintergründe der Grenzübertritte und die Frage, ob diese im Vorfeld organisiert wurden.

Ceutas Regierung spricht von gezielter Invasion

In der Regionalregierung von Ceuta bestehen unterdessen kaum Zweifel daran, dass die Ereignisse politisch gesteuert wurden. Die stellvertretende Regierungschefin Kissy Chandiramani bezeichnete den Massenansturm als „Invasion“ und zeigte sich überzeugt, dass Marokko die Ereignisse bewusst herbeigeführt habe. Die Regionalverwaltung geht zudem von deutlich höheren Einreisezahlen aus als bisher angenommen. Während meist von rund 80.000 Migranten die Rede ist, hält sie bis zu 120.000 Grenzübertritte für möglich. Zum Vergleich: Ceuta selbst hat nur etwa 80.000 Einwohner.

Chandiramani erhebt außerdem schwere Vorwürfe gegen die spanische Zentralregierung unter Ministerpräsident Pedro Sánchez. Diese habe Warnungen der Nachrichtendienste vor den bevorstehenden Ereignissen nicht ausreichend berücksichtigt.

Tausende Migranten weiterhin in Ceuta

Die Folgen der Grenzübertritte belasten die Exklave bis heute. Schätzungsweise 15.000 Migranten halten sich derzeit in Ceuta auf. Viele von ihnen leben in bewachten Unterkünften, behelfsmäßigen Lagern oder auf der Straße. Besonders angespannt ist die Lage bei der Betreuung unbegleiteter minderjähriger Migranten. Laut den örtlichen Behörden muss Ceuta derzeit 3.682 von ihnen versorgen. Dies entspricht etwa dem 125-Fachen der regulär vorgesehenen Aufnahmekapazität. Die Situation bringt die Regionalverwaltung auch finanziell unter Druck. Sie rechnet bis zum Jahresende mit zusätzlichen Ausgaben von rund 45 Millionen Euro für die Versorgung der eingereisten Menschen.

Die Behörden wollen verhindern, dass Migranten auf das spanische Festland weiterreisen. Sie befürchten, dass dies weitere Grenzübertritte begünstigen könnte. Langfristig strebt die Regionalregierung eine Rückführung nach Marokko an. Dieses Vorhaben dürfte allerdings längere Zeit in Anspruch nehmen, da unter anderem die gestellten Asylanträge einzeln geprüft werden müssen.