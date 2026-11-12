Die Imperien der anderen: Was die Kolonialdebatte ausblendet

Ein Gutteil der antiwestlichen Bewegung, sei es nun Cancel Culture, DEI (Diversity, Equity and Inclusion), Teile der antiisraelischen oder propalästinensischen Bewegung, kurzum der gegenwärtige Wahnsinn der Massen, um Douglas Murrays Buch aus dem Jahr 2019 aufzugreifen, speist sich aus einem bewusst wie unbewusst missverstandenen Bild über die Historie des Kolonialismus bzw. Imperialismus. Positive Beiträge wie Zivilisierung, Bildung, Infrastruktur, Gesundheitswesen, Bekämpfung der Sklaverei oder der Witwenverbrennung werden marginalisiert oder gar ignoriert. In den Vordergrund drängen Sklaverei, Genozid, Ausbeutung, Unterdrückung, Rassismus. Eine balancierte Darstellung im Sinne des Tacitus – sine ira et studio – scheint angesichts der Vehemenz, mit der die Deutungseliten ihre sakrale Mission erfüllen, schwierig.

Die Oikophobie, die Ablehnung der eigenen Kultur, hat Ausmaße angenommen, die Douglas Murray mit seinem Buch Krieg dem Westen (2022) betitelte. Selbst Karl Marx schrieb der britischen Herrschaft in Indien trotz seiner scharfen Verurteilung ihrer Gewalt und eigennützigen Motive einen zivilisierenden Faktor zu. In seinem 1853 erschienenen Artikel Die britische Herrschaft in Indien schrieb der Mitverfasser des Kommunistischen Manifests: „Wir dürfen nicht vergessen, dass diese kleinen Gemeinwesen durch Kastenunterschiede und Sklaverei befleckt waren, dass sie den Menschen unter das Joch äußerer Umstände zwangen, statt den Menschen zum Beherrscher der Umstände zu erheben, dass sie einen naturwüchsig entwickelnden Gesellschaftszustand in ein unveränderliches, naturgegebenes Schicksal transformierten und so zu jener tierisch rohen Naturanbetung gelangten, deren Entartung Ausdruck kam in der Tatsache, dass der Mensch, der Beherrscher der Natur, vor Hanuman, dem Affen, und Sabbala, der Kuh, andächtig in die Knie sank.“ Die modische Linke täte gut daran, Marx im Original zu lesen.

Einen ebenso unideologischen wie unromantischen Blick hat Herfried Münkler in seinem Werk Imperien auf das Thema Kolonialismus, Imperialismus, Großreiche und Zivilisationen geworfen. Seine Betrachtungsweise fokussiert die vier Machtsorten, welche Michael Mann in Geschichte der Macht ausgearbeitet hatte: militärische, ökonomische, politische und ideologische Macht. Kombiniert mit den beiden Zyklentheorien über Ökonomie und Politik. Ohne jedoch eine Determinante festzulegen. Vergleichbar mit Dan Diners Deutungslinien in Das Jahrhundert verstehen, wo nationale wie soziale Fragen die beiden Weltkriege und den Kalten Krieg abwechselnd und überschneidend zugrunde lagen. Beleuchtet man mit diesem Fokus den „Kolonialismus der anderen“, vom Sowjetimperium über die unterschiedlichen islamischen Großreiche bis hin zur sinisierenden Volksrepublik China erfüllt sich der Grundsatz audiatur et altera pars bis hin zur Erkenntnis vom Imperialismus der Antiimperialisten – eine Erweiterung des Faschismus der Antifaschisten. Viele Methoden von Entscheidungseliten und Deutungseliten mitsamt einer sakralen Mission können in der Rhetorik über Eurorettung, europäisches Friedensprojekt oder Bekämpfung des Klimawandels wiedererkannt werden.