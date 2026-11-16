Am 14.9. war Norman Finkelstein zu Gast in der Show von Tucker Carlson. Der 1953 geborene Finkelstein, selbst jüdischer Abstammung, gilt als einer der scharfsinnigsten Kritiker des Staates Israel und seiner Politik gegenüber den Palästinensern. Als in der Wolle gewaschener Linker der alten Schule fand er sich zu einem Gespräch mit einem der wirkmächtigsten rechten Influencer der USA ein, einem Mann, den er zuvor verdächtigt hatte, einem genuin antisemitischen Populismus Vorschub zu leisten.