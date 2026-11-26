Auf internationalen Klimakonferenzen ist die Rollenverteilung längst einstudiert. Afrika ist das unschuldige Opfer, Europa der böse Täter. Ghanas damaliger Präsident Nana Akufo-Addo erklärte bei der COP27 2022, sein Kontinent habe kaum zur Klimakrise beigetragen, müsse aber besonders unter ihren Folgen leiden. Deshalb sollten die Industriestaaten einspringen. Eine bequeme Rechnung. Die einen sollen zahlen, die anderen kassieren! Doch wer genauer hinsieht, entdeckt eine ganze Reihe hausgemachter Probleme. Afrika zählt mittlerweile rund 1,6 Milliarden Einwohner. Bis 2050 könnten es bereits 2,5 Milliarden sein. In Subsahara-Afrika liegt die durchschnittliche Geburtenrate noch immer bei rund vier Kindern pro Frau, in manchen Ländern deutlich höher. Die Bevölkerung wächst schneller, als vielerorts Arbeitsplätze, Schulen, Krankenhäuser, Wohnraum und Lebensmittelversorgung geschaffen werden können.

Während sich Familien in Österreich und anderen europäischen Ländern angesichts hoher Wohn-, Lebenshaltungs- und Ausbildungskosten sehr genau überlegen müssen, wie viele Kinder sie sich leisten können, bleibt die Geburtenrate in vielen afrikanischen Staaten weiterhin sehr hoch. Familienplanung und wirtschaftliche Möglichkeiten stehen dabei nicht immer im Einklang. Das Bevölkerungswachstum verschärft den Druck auf ohnehin schwache Infrastruktur, Bildungssysteme, Arbeitsmärkte und Lebensmittelversorgung. Wer immer mehr Menschen ernähren, mit Wohnraum versorgen und mit Energie beliefern muss, kann diese Herausforderungen nicht einfach an Europa delegieren. Bevölkerungspolitik, Aufklärung, Bildung und wirtschaftliche Eigenständigkeit gehören zu den Aufgaben verantwortungsvoller Regierungen.

Korruption statt Entwicklung

Noch schwerer wiegt die Verantwortung der politischen Eliten. Der Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International zeigt für Subsahara-Afrika besonders schlechte Werte. Öffentliche Gelder versickern in undurchsichtigen Netzwerken, Machthaber und ihre Vertrauten profitieren, während die Bevölkerung auf funktionierende Schulen, Krankenhäuser, Stromversorgung und Infrastruktur wartet. Und wenn das Geld nicht reicht, wird in Europa die nächste Hilfsforderung gestellt.

Das alte Sprichwort bringt die Sache auf den Punkt: Wenn jemand Hunger hat, kann man ihm einen Fisch schenken. Besser ist es aber, ihm das Fischen beizubringen. Genau daran krankt ein Teil der internationalen Entwicklungspolitik. Statt wirtschaftliche Eigenständigkeit, Bildung, funktionierende Verwaltungen und nachhaltige Strukturen zu schaffen, werden immer neue Hilfspakete geschnürt. Die Abhängigkeit bleibt, die Probleme bleiben und die europäischen Steuerzahler sollen weiterzahlen.

Holzkohle, Müll und vergiftete Flüsse

Währenddessen werden in Subsahara-Afrika noch immer Millionen Mahlzeiten auf offenen Holz- und Holzkohlefeuern zubereitet. Rund eine Milliarde Menschen haben keinen Zugang zu sauberer Kochenergie. Die Folgen sind Abholzung, gesundheitsschädlicher Rauch und massive Umweltbelastungen. Jährlich gehen rund 1,3 Millionen Hektar Wald durch die traditionelle Brennstoffgewinnung verloren. Dazu kommen offene Müllkippen, verbrannte Abfälle und verschmutzte Gewässer. Flüsse wie der Niger und Nil leiden unter Abwässern und Industrieeinleitungen, im Nigerdelta kommen massive Ölverschmutzungen hinzu. Das alles sind keine Probleme, die sich mit einem erhobenen Zeigefinger Richtung Europa lösen lassen. Dafür braucht es Regierungen, die endlich ihre Hausaufgaben machen.

Und dann wird bei jeder Gelegenheit die Kolonialgeschichte hervorgeholt. Ja, Europas Vergangenheit ist ein dunkles Kapitel. Aber kann man damit wirklich jede heutige Fehlentwicklung erklären? Österreich hatte keine afrikanischen Kolonien und war keine Kolonialmacht in Afrika. Die Habsburgermonarchie nahm zwar an der Berliner Kongokonferenz teil und war in das europäische Kolonialsystem eingebunden, beherrschte aber keine afrikanischen Kolonialgebiete. Daraus eine unbegrenzte Zahlungsverpflichtung für den österreichischen Steuerzahler abzuleiten, ist jedenfalls nicht nachvollziehbar.

Schluss mit der europäischen Klimakassa

Internationale Hilfe kann sinnvoll sein. Aber sie darf nicht zum Geschäftsmodell korrupter Machtapparate werden. Wer Geld verlangt, muss Rechenschaft ablegen. Wer Unterstützung bekommt, muss Ergebnisse liefern. Wer immer mehr Menschen ernähren muss, braucht eine funktionierende Landwirtschaft, Bildung und verantwortungsvolle Familienpolitik. Und wer Klimaschutz fordert, muss zuerst die eigenen Wälder, Flüsse und Landschaften schützen.

Die Industriestaaten sind nicht für jedes afrikanische Problem verantwortlich. Kolonialismus ist keine Ausrede für heutiges Regierungsversagen, Korruption und politische Untätigkeit. Europa ist kein Selbstbedienungsladen für afrikanische Machthaber. Wer ständig die Hand aufhält, sollte endlich auch einmal selbst anpacken!