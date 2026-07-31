Literaturwissenschaftlerin Bettina Gruber: „Europa idealisiert das Fremde auf Kosten des Eigenen“

FREILICH: Liebe Frau Gruber, „Xenomanie“ ist ein seltsames Wort. Was bedeutet es, wo kommt es her und wofür verwenden Sie es?

Bettina Gruber: Der Begriff ist im Deutschen meines Wissens nicht gebräuchlich. Ich dachte zunächst, ich hätte ihn erfunden, er existiert aber jedenfalls im Französischen. Mich hat er sozusagen überfallen, als sich eine Beobachtung häufte, die wohl jeder aufmerksame Zeitgenosse macht: Das „juste milieu“ der Bundesrepublik samt Zivilgesellschaft und Altparteien huldigt einer aktiven Bevorzugung des und der Fremden. Ich lebe seit über vierzig Jahren in Deutschland und die Tendenz war immer da. Allerdings gibt es den erwartbaren Unterschied: Das gilt vor allem für den Westen. Wir haben bis 2002 im Ruhrgebiet gelebt und seitdem in Sachsen. Ich habe also durchaus den Vergleich. Was sich früher eher als eine Art freundliches Interesse und Aufgeschlossenheit gezeigt hat, ein Wille, sich zu begeistern, ist zwischenzeitlich umgeschlagen in – man kann es nicht anders sagen: in eine Manie.

Es gibt ja den Begriff der „Xenophilie“ („Liebe zum Fremden“), der auf eine freundliche, in einem positiven Sinne neugierige Einstellung verweist, die gewissermaßen fähig und willens ist, dem Unbekannten und Anderen einen Vertrauensvorschuss zu gewähren. Dass das nur aus einer sicheren und souveränen Position heraus möglich ist, sei am Rande bemerkt. Wer mit dem Rücken zur Wand steht, ist schwerlich xenophil. Peter Sloterdijk qualifizierte die Xenophilie als eine Variante der typisch europäischen Vorliebe für das Neue, was zutrifft, und zugleich als eine „protodemokratische Tugend“, was ich bestreiten würde. Wie auch immer, diese -„philie“ ist längst in eine wahnhafte Fixierung, eben eine Manie, umgeschlagen, der keine Realitätswahrnehmung mehr zugrunde liegt. Der viel thematisierte Selbsthass ist ihre Kehrseite, sie wiederum ist sein euphorisches und ebenso zerstörerisches Pendant.

Ich entnehme Ihrer Antwort, dass Xenomanie für Sie ein speziell deutsches Phänomen ist? Sehen Sie das so?

Nein, das wäre in dieser Form missverständlich. Die heutige (west-)deutsche Gesellschaft ist zwar ein besonders krasses, um nicht zusagen, suizidales Beispiel, aber sie steht damit nicht allein. Im Gegenteil. Das Vokabular, die Sprachregelungen, die tugendhaft-weltumarmenden Attitüden stammen aus dem Register amerikanischer Politkorrektheit, besonders in ihrer „woken“ Ausprägung. Die EU und sämtliche westeuropäische Länder partizipieren fleißig daran, allerdings kommt der Bundesrepublik dafür eine erhebliche Verantwortung zu, weil Deutschland als Schwergewicht hier natürlich eine große Rolle spielt. Und um die hier meistens gestellte Frage vorwegzunehmen: Auf den deutschen Schuldkult lässt sich die Xenomanie nicht zurückführen, jedenfalls kann er sie nicht erklären. Er wirkt allenfalls als verstärkendes Phänomen.

Was erklärt diese Haltung aber dann?

Diese Frage berührt den Kern des Buches und genau das, was mich an der Fragestellung fasziniert hat. Es werden ja immer alle möglichen praktisch-politischen und materiellen Gründe dafür angeführt, dass Europa und insbesondere Deutschland einen nicht abreißenden Zustrom überwiegend kulturfremder Einwanderer nicht nur duldet, sondern auch noch aktiv und unter lautem ideologisch-moralistischem Geklapper fördert. Ja, Parteien wie die SPD setzen auf den Import von Wählern, ja, nicht wenige Interessengruppen kochen darauf ihr Süppchen, NGOs und Vermieter von Asylantenheimen verdienen daran, usw. Und natürlich wollte Angela Merkel in einem Staat, in dem die sogenannte Vierte Gewalt praktisch zur ersten geworden ist, keine hässlichen Bilder. Außerdem bleibt immer ein unberechenbares Quantum Kontingenz. Das stimmt alles. Aber: Wähler zurückgewinnen hätte man durch eine andere Politik gekonnt und Geld verdienen kann man auf Basis jeder beliebigen Ideologie, wenn man es geschickt anstellt. Warum also gerade diese? Das ist die Frage.

War die „Willkommenskultur“ des Jahres 2015 aus Ihrer Sicht eine historische Ausnahmesituation – oder lediglich der schon länger sichtbare Ausdruck einer geistigen Haltung?

In ihrem selbstzerstörerischen Charakter sicherlich eine Ausnahmesituation, obwohl, was das betrifft, ja immer gerne der Vergleich mit autodestruktiven Tendenzen des Römischen Reiches herangezogen wird, in sehr interessanter Weise zum Beispiel bei Simon Kießling und natürlich bei David Engels. Also eine Ausnahmesituation, die nicht gänzlich präzedenzlos zu sein scheint. Die vollständige Antwort muss meines Erachtens „sowohl als auch“ lauten. Denn was dieses absonderliche Verhalten überhaupt möglich gemacht hat – und hier komme ich auf die vorige Frage zurück – ist eine bestimmte, nämlich überwiegend aufgeschlossene, Einstellung zum Fremden, die weit in die europäische Geschichte zurückreicht und die, wie ich behaupte, für unsere Kultur charakteristisch ist.

Das muss für linksliberale Ohren ja geradezu ketzerisch klingen. Europa und die aus der europäischen Kultur entsprungenen Vereinigten Staaten wären demnach nicht immer schon der Hort von Ethnozentrismus, Rassismus, Suprematismus und sonstigen -ismen gewesen?

Nein. Ich versuche zu zeigen, dass über weite Strecken das Gegenteil der Fall ist. Insbesondere der Rassismus-Begriff, mit dem inflationär herumgeschmissen wird, ist zur Beschreibung nur sehr bedingt und nur in Hinblick auf einen relativ kurzen historischen Zeitraum geeignet. Er setzt voraus, dass es bestimmte wissenschaftliche Disziplinen gibt, die das zugrundeliegende Konzept verwenden und für eine adäquate Beschreibung der Wirklichkeit halten.

Simple Alltagsabneigung gegen Fremdgruppen ist ein weltweit verbreitetes Phänomen, aber kein „Rassismus“ – ich kann jedem empfehlen, dazu Frank Böckelmanns Die Gelben, die Schwarzen, die Weißen zu lesen, das ursprünglich noch in Hans Magnus Enzensbergers legendärer „Anderer Bibliothek“ erschienen ist und ein faszinierendes Schlaglicht auf die gegenseitige Wahrnehmung dieser Großgruppen wirft. Als es herauskam, wurde das Buch mit dem Sonderpreis „Das politische Buch“ der Friedrich-Ebert-Stiftung ausgezeichnet, was man sich heute nicht mehr vorstellen kann. Eher würden die Diskurswächter bei so viel Realitätshaltigkeit einen Herzkasperl erleiden.

Rein nach dem Cover würde man ja davon ausgehen, dass es sich um ein Buch über den Islam handelt. Vermutlich ist der eine oder andere Leser von der Abbildung eines Gebäudes, das eine Moschee darzustellen scheint, vor der allerdings auf einer Mauer der Schriftzug „Dynamo“ zu lesen ist, verwirrt.

Das ist der Witz dabei: „Halbmondsüchtig“ ist kein Buch über den Islam, es ist überhaupt kein Buch über Fremdkulturen, sondern über unsere eigene und über ihre Tendenz, sich selbst im Spiegel des Fremden immer wieder neu zu betrachten und dieses dabei zugleich zu idealisieren. Deshalb bildet der Umschlag auch nicht etwa eine Moschee ab (was wir ohnehin unterlassen hätten), sondern eine Zigarettenfabrik in orientalisierendem Stil, die „Yenidze“ in Dresden. Ich bin weder Ethnologin noch Orientalistin und es geht daher, obwohl ich persönlich eine distanzierte Haltung zu dieser Religion habe, nicht um „Islamkritik“. Im Vorwort habe ich geschrieben: „Die historische Rezeption des Islam, poetisch: das ‚Halbmondsüchtige‘ steht nur deshalb im Mittelpunkt, weil dieser die Form des Fremden darstellt, mit der wir es gegenwärtig zu tun haben und vermutlich auf lange Sicht zu tun haben werden.“

Welche anderen Formen des Fremden sind denn für Europäer besonders faszinierend gewesen?

Die islamischen Kulturen sind ebenfalls monotheistische Hochkulturen und bilden damit ein Gegenstück zu unseren okzidentalen. Anders verhält es sich mit Stammesgesellschaften, die die Fantasie der Europäer ebenfalls stark beschäftigt haben. Sie kommen hauptsächlich einerseits in der Südseevariante vor – Rousseau und Co. – , andererseits als die Indianerstämme, bei denen wir unweigerlich an Karl May denken. Auch May begnügte sich allerdings nicht mit den Schicksalen der „roten Rasse“: „Über die Undankbarkeit des Abendlandes gegenüber dem Morgenlande, dem es doch seine ganze materielle und geistige Kultur verdankt, mache ich mir allerlei schwere Gedanken. Das Wohl der Menschheit will, dass zwischen beiden Friede sei, nicht länger Ausbeutung und Blutvergießen. Ich nahm mir vor, dies in meinen Büchern immer fort zu betonen und in meinen Lesern jene Liebe zur roten Rasse und für die Bewohner des Orients zu erwecken, die wir als Mitmenschen ihnen schuldig sind.“ Diese Engführung des Fremden auf die beiden Pole „Stammesgesellschaft“ und „Morgenland“ bzw. „Orient“, worunter primär die islamischen Länder verstanden werden, scheint für das Interesse der westlichen Allgemeinheit am Fremden charakteristisch zu sein. Soweit ich bis jetzt sehe, haben (trotz verschiedener Asienmoden, Chinoiserien usw.) weder Inder, Japaner noch Chinesen beim größeren Publikum vergleichbar starke Emotionen hervorgerufen wie der „Orientale“ und der „Indianer“.

Anhand von welchem Material zeigen Sie diese Haltung nun auf? Und wie verhält sich das zum Postkolonialismus, der die Vorstellung einer fremdenfeindlichen und „suprematistischen“ europäischen Kultur in den Universitäten und auf diesem Wege im allgemeinen Bewusstsein verankert hat?

In einem „Kleiner Durchgang durch die europäische Xenophilie“ genannten Kapitel versuche ich, anhand einer Reihe literarischer und kulturhistorischer Beispiele die Entstehung dieser Mentalität zu beleuchten. Interessanterweise beginnt eine vergleichsweise offene Einstellung (die vermutlich immer eher ein Phänomen der Bildungsschichten dargestellt haben dürfte) sehr früh. Ein Beispiel ist Wolfram von Eschenbach, der in zweien seiner Werke „orientalische“ Figuren in höchst vorteilhafter Beleuchtung auftreten lässt.

Im Parzival (um 1200) tritt ein Halbbruder des Helden namens Feirefiz auf, den sein Vater mit der „Mohrenkönigin“ Belacane gezeugt hatte – Feirefiz ist daher gescheckt! Das hindert Wolfram keineswegs daran, ihn als vorbildlichen Ritter darzustellen. Das Motiv der Verwandtschaft, das die Brüderlichkeit aller Menschen andeutet, hält sich bis in die Aufklärung. Noch eindrücklicher wird das Thema in Willehalm (um 1210) behandelt, wo die getaufte arabische Frau des Titelhelden in einer eindrucksvollen Rede die Frage, ob man muslimische Gefangene töten dürfe, mit den Worten „schônet der gotes hantgetât“ – „schont das Geschöpf Gottes“ verneint. Das sind aus Platzgründen hier nur zwei kleine Beispiele aus einer, wie ich finde, faszinierenden Reihe, die sich der Leser selbst erschließen muss. Aber auch sie zeigen schon, dass es mit der These, der Okzident sei, wie Edward Said behauptete, schon seit dem Mittelalter, ja seit der Antike (!), dem Orient und seinen Bewohnern, später besonders dem Islam, in Bausch und Bogen feindselig gesonnen, nicht weit her ist. Man muss freilich in Rechnung stellen, dass die Vorstellungen, die man sich von dieser fremden Religion machte, zumindest in einer frühen Phase teilweise schleierhaft waren. In der mittelalterlichen Literatur kursierte die Behauptung, Muslime verehrten eine heidnische Trinität, ein Motiv, das noch im Rasenden Roland des großen Renaissance-Epikers Ariost auftaucht (obwohl nicht ganz klar scheint, ob er das noch ernst nahm). In jedem Fall kann von der durchgängigen Feindseligkeit, die der Postkolonialismus unterstellt, keine Rede sein.

Und damit sind wir beim zweiten Teil Ihrer Frage, der nach dem Postkolonialismus. Denn der bestimmt sehr weitgehend, wie in der Öffentlichkeit über das historische Verhältnis der Europäer zu anderen Kulturen gedacht wird. Und er tut das in einer verheerend verkürzten Weise, geleitet von Interessen, die definitiv nicht die unseren sind. Aus der akademischen Welt haben seine Klischees den Weg in die Schulen und die Medien, und damit in die Köpfe der Allgemeinheit gefunden. Es wird von zentraler Wichtigkeit für unser Überleben als Kultur sein, diese Köpfe wieder aufzuräumen. Und zwar nicht im Sinne gegenläufiger Beschönigungen, sondern im Sinne einer Wissenschaft, die sich darum bemüht, Faktenlagen in ganzer Breite zur Geltung zu bringen.

Der palästinensischstämmige Literaturwissenschaftler Edward Said war nicht der erste Vertreter dieser Gedankenwelt, aber er wurde zum einflussreichsten und gilt deshalb nicht zu Unrecht als eigentlicher Begründer der „postcolonial studies“. Orientalism (1978), das Buch mit dem er berühmt wurde, stellt das Verhältnis der Europäer zum Orient als ein ausschließlich von Machtstreben, Gier und Verachtung getriebenes dar. Auch die Wissenschaft vom Orient und seinen Sprachen sieht Said ausschließlich von kolonialistischen Ausbeuterinteressen getrieben. „Orientalistisch“ (durchaus als Schimpfwort gemeint) ist jegliche Befassung eines Europäers mit dem Orient (der im englischen Sprachgebrauch auch Indien und den fernen Osten umfasst), besonders aber mit dem Nahen Osten und dem Islam. Differenzierungen sind die Sache dieses Buches nicht: „Es trifft daher zu, dass jeder Europäer in dem, was er über den Orient sagen konnte, somit ein Rassist, ein Imperialist und fast gänzlich ethnozentristisch war.“ Zu Saids Gunsten sei angemerkt, dass das ein auf den Schwingen des Zorns geschriebenes Buch ist und er damit auch nicht hinter dem Berg hielt: „Orientalismus ist ein parteiliches Buch, keine theoretische Maschine.“

Das trifft zu, verhinderte aber nicht, dass es als Wissenschaft statt als eine rhetorisch elaborierte Form des Lobbyismus gehandelt wurde. Die reichlich geäußerte Kritik aus orientalistischen Fachkreisen verhallte denn auch ungehört. Ist Saids Werk trotz markiger Sätze wie den obigen durch eine tiefe Ambivalenz gegenüber der europäischen Kultur gekennzeichnet – er war unter anderem ein Kenner viktorianischer Literatur und ein leidenschaftlicher Liebhaber europäischer Musik, in der er vollkommen zu Hause war – so ist davon leider nur das wirksam geworden, was für antieuropäische und antiweiße Lobbies (die nicht selten aus Europäern bestanden) (meta-)politisch verwertbar war. Die Debatte, die er hinterließ, ist deshalb nur vordergründig „rein akademisch“. Der Idealisierung des Fremden auf Kosten des Eigenen hat sie entscheidende Munition geliefert. Sie ist politisch und wir dürfen ihr nicht ausweichen. Eine aktuelle Dimension dieser Debatten hat ja, ebenfalls im letzten Jahr, sehr schön Matthias Brodkorb in seinem Buch über Postkoloniale Mythen, in dem es um museale Präsentation afrikanischer Kunstgegenstände und Restitutionen geht, aufgezeigt. Auch die Bereitschaft, endlos Zahlungen für begangene oder nicht begangene Verbrechen zu leisten, ist ein Ausfluss solch märchenhafter Vorstellungen über die Bosheit der Europäer und die Unschuld des Rests der Welt. Und schließlich natürlich die Bereitschaft, diese Welt hier einströmen zu lassen, koste es im Wortsinn, was es wolle, sei es auch unsere Lebensweise, unsere Sicherheit und unsere Kultur.

Wie kommt es aber, dass die xenophile Erzählung sich in ein selbstgefährdendes Narrativ verwandeln konnte?

Ich möchte einfach mit einem Zitat aus meinem Buch antworten: „Die aktuelle Lage geht aus einer fatalen Konstellation ökonomischer und strategischer Interessen mit einem xenophilen Ideenkonglomerat hervor, das sich unter ganz anderen Bedingungen herausgebildet hat. Als tolerant, humanistisch und aufgeklärt verstanden (was es zeitweilig durchaus war), hat sein Zerstörungspotential Jahrhunderte vor sich hingeschlummert, um schließlich in einer Situation freigesetzt zu werden, in der sich Europa und die ‚westliche Welt‘ reich, unbesiegbar und am Ende der Geschichte wähnten.“

Ohne den zeitweiligen Wohlstand des Westens wäre diese Entwicklung unmöglich gewesen. Im Wesentlichen ist hier der Versuch unternommen worden, schöne Denk- und Erzählmotive aus Philosophie und Literatur in die Realität zu verschieben. Politik und Fantasie sind nicht so weit von einander entfernt, wie man glauben möchte.

Frau Gruber, wir danken Ihnen für dieses Gespräch!

Zur Person:

Bettina Gruber ist Literatur- und Kulturwissenschaftlerin und wurde 2005 zur außerplanmäßigen Professorin ernannt. Sie verfügt über langjährige universitäre Lehrerfahrung im In- und Ausland. Seit 2017 ist sie freie Publizistin und Stammautorin von TUMULT. Unter dem Pseudonym „Sophie Liebnitz“ publiziert sie im Verlag Antaios und in der Zeitschrift Sezession.

Dieses Interview wurde zuerst in der FREILICH-Ausgabe Nr. 38 „Frauensache“ abgedruckt.