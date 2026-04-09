Das H-1B-Visum ist ein zentraler Bestandteil der US-Einwanderungspolitik für sogenannte Fachkräfte. Es ermöglicht Unternehmen in den Vereinigten Staaten, Arbeitskräfte aus dem Ausland, insbesondere aus Bereichen wie IT, Technologie oder dem Gesundheitswesen, zu beschäftigen. Befürworter sehen darin einen Motor für Innovation und wirtschaftliches Wachstum. Kritiker hingegen argumentieren seit Jahren, das Programm könne dazu beitragen, einheimische Arbeitskräfte zu verdrängen.

Vor diesem Hintergrund sorgt derzeit eine neue Online-Dokumentation des US-amerikanischen YouTubers Tyler Oliveira für Aufmerksamkeit. Der Influencer, dessen Kanal von mehr als neun Millionen Abonnenten verfolgt wird, widmet sich darin der wachsenden indischstämmigen Bevölkerung im US-Bundesstaat Texas, insbesondere in der Stadt Frisco.

Wachstum und Wahrnehmung

Im Zentrum der Dokumentation steht die Entwicklung von Frisco, einer Stadt, die sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten stark verändert hat. Laut der Darstellung im Video ist der Anteil der indischstämmigen Bevölkerung dort seit dem Jahr 2000 erheblich gestiegen – von drei Prozent auf 33 Prozent. Viele Texaner seien darüber empört und sprächen von einer „indischen Invasion“.

Ausschnitte der Dokumentation, die unter anderem auf X viral gegangen sind, zeigen Interviews mit Anwohnern, Unternehmern und Arbeitskräften. Dabei prallen unterschiedliche Sichtweisen aufeinander, wie auch bei einer Stadtversammlung deutlich wird: Einige Einwohner sehen wirtschaftliche Nachteile für US-Bürger, während andere die positiven Beiträge von Einwanderern zur lokalen Wirtschaft betonen.

Ersetzen Visa-Inhaber US-Arbeitskräfte?

Ein zentraler Aspekt der Dokumentation ist die Frage, ob Inhaber eines H-1B-Visums amerikanische Arbeitskräfte verdrängen. Dazu greift Oliveira persönliche Erfahrungsberichte auf. Ein Interviewpartner schildert beispielsweise: „Ich wurde vor 20 Jahren entlassen. Ich arbeitete in der IT. Ich habe zwei Masterabschlüsse. Ich verdiente über 100.000 Dollar im Jahr. Man sagte mir: ‚Du bist zu teuer. Wir werden Inder einstellen.“

Ein weiterer Schwerpunkt der Recherche liegt auf IT-Dienstleistungsfirmen, die oft von Unternehmern indischer Herkunft geführt werden. Oliveira besucht mehrere Firmenadressen und stellt fest, dass sich dort teilweise keine klassischen Bürostrukturen befinden. Die Dokumentation leitet daraus die These ab, dass einige dieser Unternehmen vor allem formalen Anforderungen dienen und ansonsten nur zum Schein existieren.

Neben wirtschaftlichen Fragen zeigt die Dokumentation auch Eindrücke aus dem Alltag, darunter Tempel, Supermärkte und Wohnviertel, die stark vom indischen Einfluss geprägt sind. Diese Entwicklungen werden im Film teilweise als Ausdruck tiefgreifender Veränderungen interpretiert. Ein Interviewpartner formuliert dies zugespitzt mit den Worten. San Francisco werde zu einem „kleinen Mumbai“.

Forderungen nach Abschaffung des Programms

In einem weiteren Clip aus der Dokumentation ist zudem zu sehen, wie Oliveira einen Mitarbeiter einer 7‑Eleven-Filiale zu seinem Aufenthaltsstatus befragt. Der Mann gibt an, aus Andhra Pradesh zu stammen und im Besitz eines H-1B-Visums zu sein. Auch dieser Clip verbreitete sich rasch in den Sozialen Netzwerken und rief politische Reaktionen hervor. Der republikanische Abgeordnete Brandon Gill etwa bezeichnet das Programm als „Betrug“ und erneuerte seine Forderung nach dessen Abschaffung. Auch Greg Steube, ebenfalls Republikaner, spricht sich gegen das System aus und führt als Argument an, es benachteilige amerikanische Arbeitnehmer. Zudem hat Steube einen Gesetzesvorschlag eingebracht, der die vollständige Abschaffung des H-1B-Visums vorsieht.

Die aktuelle Dokumentation von Oliveira hat die Debatte um die Visa wieder angeheizt. Kritiker werfen dem YouTuber jedoch vor, komplexe Zusammenhänge zu vereinfachen und unterschiedliche Aspekte nicht ausreichend voneinander zu trennen. Zudem würden die Perspektiven einzelner Betroffener stark hervorgehoben, während andere Stimmen weniger Raum erhielten.