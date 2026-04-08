Das Mercosur-Abkommen ist längst mehr als ein außenwirtschaftliches Projekt. In Österreich ist es zu einem Symbol für eine Politik geworden, die den globalen Handel vor den Schutz regionaler Landwirtschaft stellt. Gerade in der Agrardebatte bündelt sich die Sorge, dass heimische Produzenten immer strengere Auflagen erfüllen müssen, während zugleich Importe auf den Markt kommen, die unter anderen Bedingungen erzeugt werden.

Unfairer Wettbewerb durch niedrige Standards

Kritiker sehen darin einen fundamentalen Widerspruch. Wenn europäische Bauern hohe Standards bei Tierwohl, Umweltschutz und Dokumentation einhalten müssen, gleichzeitig aber Fleisch und andere Agrarprodukte aus Südamerika in die EU gelangen, stellt sich zwangsläufig die Frage nach fairen Wettbewerbsbedingungen. FPÖ-Landwirtschaftssprecher Peter Schmiedlechner brachte diese Sorge auf den Punkt, als er vor Importen warnte, die „nicht annähernd unseren hohen Standards entsprechen“.

Das trifft den Nerv in einer Branche, die seit Jahren unter wachsendem Druck steht. Steigende Betriebskosten, bürokratische Belastungen und schwankende Märkte haben die wirtschaftliche Lage vieler Höfe verschärft. Ein Abkommen wie Mercosur erscheint vor diesem Hintergrund nicht als Chance, sondern als weiterer Unsicherheitsfaktor. Die Angst ist, dass billiger produzierte Ware den Preisdruck erhöht, während die heimische Landwirtschaft auf ihren Kosten sitzen bleibt.

Zweifel an Kontrolle und Lebensmittelsicherheit

Hinzu kommt die Frage der Kontrolle. Der freiheitliche EU-Abgeordnete Gerald Hauser sprach von einem „massiven Kontrollversagen“ und verwies auf Berichte über hormonbelastetes brasilianisches Rindfleisch. Auch jenseits parteipolitischer Zuspitzung zeigt sich hier ein zentrales Problem der Debatte: Standards auf dem Papier schaffen noch keine Sicherheit, wenn ihre Einhaltung in der Praxis nur begrenzt überprüfbar ist. Je weiter Produktionsketten reichen, desto schwieriger wird es, Transparenz und Nachvollziehbarkeit glaubwürdig sicherzustellen.

Politisch besonders heikel ist zudem der Vorwurf mangelnder demokratischer Legitimation. FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker kritisierte eine „stille und heimliche Zustimmung“ zum Abkommen „hinter dem Rücken des Parlaments und der Bevölkerung“. Damit sind wir bei einem realen und zentralen Problem moderner Handelspolitik: Große Abkommen werden häufig in Verfahren verhandelt, die für viele Bürger schwer durchschaubar bleiben. Das fördert Misstrauen, gerade dann, wenn die Folgen tief in den Alltag hineinreichen.

Demokratiedefizit und wachsendes Misstrauen

Denn bei Mercosur geht es nicht nur um Zollfragen und Exportchancen. Es geht auch um Ernährungssicherheit, um regionale Wertschöpfung und um die Zukunft des ländlichen Raums. Wer Landwirtschaft ausschließlich als Marktsektor betrachtet, unterschätzt ihre politische und gesellschaftliche Bedeutung. Fällt die kleinstrukturierte Produktion unter immer größerem internationalem Druck zurück, betrifft das nicht nur einzelne Betriebe, sondern ganze Regionen.

Für viele Bauern ist das Abkommen deshalb kein Zeichen von Fortschritt, sondern Ausdruck einer Politik, die ihre Interessen hintanstellt. Der Widerstand gegen Mercosur speist sich nicht nur aus Ablehnung des Freihandels, sondern aus dem Eindruck, dass politische Entscheidungen immer öfter über jene hinweg getroffen werden, die ihre Folgen unmittelbar tragen müssen.