Berlin. – Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) steuert auf massive Finanzprobleme zu. Laut aktuellen Berechnungen werden den Kassen bis 2027 mehr als 15 Milliarden Euro fehlen. Die von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission hat nun ein umfangreiches Maßnahmenpaket vorgelegt, das tief in das bestehende System eingreift und insbesondere Familien sowie Beitragszahler stärker belasten könnte.

Einschnitte für Versicherte geplant

Besonders umstritten ist der Vorschlag, die beitragsfreie Mitversicherung von Ehepartnern abzuschaffen. Damit gerät ein zentrales Element des deutschen Sozialversicherungssystems in Gefahr. Kritiker sehen darin eine direkte Mehrbelastung für Familien, die bisher von dieser Regelung profitiert haben. Auch weitere Maßnahmen zielen auf zusätzliche Einnahmen ab, beispielsweise durch Anpassungen der Arbeitgeberbeiträge oder neue Finanzierungsmodelle innerhalb der GKV. Insgesamt umfasst das Paket Dutzende Einzelvorschläge, die zum Teil tiefgreifende Veränderungen bedeuten würden.

Kritik an Finanzierung: Wer trägt die Kosten?

Parallel zur Debatte über Einsparungen und Mehreinnahmen gerät die grundlegende Finanzierungsstruktur in den Fokus. Ein zentraler Kritikpunkt ist, dass Leistungen, die eigentlich aus Steuermitteln bezahlt werden müssten, zunehmend über Beiträge finanziert werden.

FREILICH-Redakteur Bruno Wolters weist auf diese Entwicklung hin und erklärt: „Seit Jahren werden versicherungsfremde Leistungen in die gesetzliche Krankenversicherung überführt. Dazu zählen auch die Kosten für Bürgergeldempfänger, unter denen sich ein erheblicher Anteil von Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit befindet.“ Diese Praxis führe zu einer Verschiebung der finanziellen Lasten – weg vom Staatshaushalt hin zu den Beitragszahlern. „Das Ergebnis ist ein intransparenter Verschiebebahnhof, ein faktischer Nebenhaushalt, der politische Verantwortung verschleiert und die Belastung der Beitragszahler stetig erhöht“, so Wolters dazu.

Ein besonders kostspieliger Punkt ist die Finanzierung von Empfängern von Bürgergeld in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Laut Kommissionsübersicht belaufen sich diese Ausgaben auf rund 12 Milliarden Euro jährlich. Kritiker argumentieren, dass diese Mittel nicht aus Beiträgen, sondern aus Steuern stammen müssten. Wolters betont in diesem Zusammenhang: „Diese Ausgaben wären eigentlich aus dem allgemeinen Steueraufkommen zu finanzieren. Stattdessen werden sie über Beiträge abgewickelt, zulasten derjenigen, die das System tragen.“

Scharfe Kritik an Regierung und Kommission

Aus der Opposition kommt ebenfalls deutlicher Gegenwind. Der gesundheitspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Martin Sichert, sieht in den Vorschlägen ein Zeichen politischen Versagens: „Was sich seit Wochen abgezeichnet hatte, ist nun Gewissheit: Künftig sollen die Beitragszahler für das Versagen der Gesundheitsminister Spahn (CDU), Lauterbach (SPD) und Warken (CDU) büßen.“ Er macht die Gesundheitspolitik der vergangenen Jahre für die finanzielle Schieflage verantwortlich und warnt vor weiteren Belastungen: „Deren Gesundheitspolitik hat die jetzt vorliegende, desaströse Finanzlage der GKV bewirkt, bei gleichzeitig immer schlechter werdenden Leistungen für Millionen Versicherte“, so der Abgeordnete in einer Aussendung.

Die Kritik richtet sich auch gegen die Verteilung der Lasten im System. Sichert formuliert zugespitzt, wer arbeite, sei der Dumme. Zugleich warnt er vor den wirtschaftlichen Folgen: „Für den Wirtschaftsstandort Deutschland bedeutet das den finalen Todesstoß, denn Leistung lohnt sich nicht mehr.“

Forderung nach grundlegender Reform

Neben der Ablehnung einzelner Maßnahmen wird nun eine strukturelle Neuordnung gefordert. Dabei geht es vor allem um Bürokratieabbau und eine klarere Trennung zwischen beitragsfinanzierten Leistungen und staatlichen Aufgaben. Sichert fordert unter anderem: „Jeder Ausländer, der nie in unser Gesundheitssystem eingezahlt hat, muss seine Behandlungskosten selbst tragen.“ Zudem solle der Staat stärker in die Pflicht genommen werden und die Kosten für einheimische Grundsicherungsempfänger mit Steuermitteln decken.