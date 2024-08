Björn Höcke kritisiert bei einem Wahlkampfauftritt in Sömmerda die Initiative „Made in Germany – Made by Vielfalt“ und fordert wirtschaftliche Turbulenzen für die beteiligten Unternehmen. Die Reaktionen der Wirtschaftsverbände ließen nicht lange auf sich warten. Das ist heuchlerisch, meint der Wirtschaftswissenschaftler Jurij C. Kofner.

Björn Höcke, Spitzenkandidat der AfD Thüringen, steht erneut im Zentrum eines kontroversen Vorfalls. Bei einem Wahlkampfauftritt am 24. August 2024 in Sömmerda kritisierte er deutsche Unternehmen, die an der Kampagne „Made in Germany – Made by Vielfalt“ beteiligt sind. Höcke bezeichnete diese Initiative als „Heuchelei“ und forderte „wirtschaftliche Turbulenzen“ für diese Firmen. Die Reaktionen der betroffenen Unternehmensverbände folgten prompt. Es wurde der AfD vorgeworfen, wirtschaftspolitisch inkompetent, populistisch und ausländerfeindlich zu sein. Besonders hervorzuheben ist der Vorwurf des „Antipatriotismus“, angeführt von prominenten Kritikern wie Siegfried Russwurm (BDI), Karl Haeusgen (VDMA) und Colette Boos-John (Verband der Thüringer Familienunternehmen).

Allerdings ist die AfD unter der Führung von Höcke wirtschaftsfreundlich und unternehmernah. Das Wahlprogramm der AfD Thüringen plädiert für eine patriotische und soziale Marktwirtschaft, inspiriert von Denkern wie Wilhelm Röpke und Alexander Rüstow. Es kritisiert den zunehmenden Wirtschaftsdirigismus von Bund und EU und fordert eine ordnungsliberale Standortpolitik, die persönliche Leistung, Eigeninitiative, Investitionen und Privateigentum fördert. Konkrete Forderungen umfassen weniger staatliche Eingriffe, eine Reduktion der Subventionswirtschaft, Steuersenkungen, Bürokratieabbau und größere Freiräume für unternehmerische Freiheit.

Die AfD argumentiert, dass Masseneinwanderung keine Fachkräfte bringe, sondern Einwanderung ins Sozialsystem und Kriminalität fördere. Stattdessen setzt sie auf die Förderung heimischer Fachkräfte und Unternehmensnachfolgen, etwa durch eine Gründerprämie von 20.000 Euro, kostenlose Meisterausbildung und Anreize für die Rückkehr abgewanderter Fachkräfte. In Bedarfsfällen unterstützt die AfD die gezielte Zuwanderung hochqualifizierter Personen mit deutschen Sprachkenntnissen.

AfD-Wahlprogramm erfrischend vielfältig

Das AfD-Wahlprogramm unterscheidet sich in einigen Punkten von den Positionen der Familienunternehmen und Branchenverbände. Die Partei fordert das Ende der aktuellen Klimapolitik, der Energiewende und die Abschaffung der CO2-Bepreisung. Zudem setzt sie sich für den Wiedereinstieg in die Kernkraft, das Ende der Russland-Sanktionen und die Reparatur der Nord Stream Pipelines ein, um Deutschland wieder mit günstigem Erdgas zu versorgen. Diese Maßnahmen würden zu einer Entlastung der ostdeutschen Unternehmen führen.

Ein konkretes Beispiel für die wirtschaftsfreundliche Politik der AfD ist die Senkung der Grunderwerbsteuer von 6,5 Prozent auf fünf Prozent in Thüringen im September 2023. Diese von der AfD-Fraktion initiierte Maßnahme wurde gegen den Willen der rot-rot-grünen Minderheitsregierung und mit Unterstützung von CDU und FDP durchgesetzt.

Umfragen belegen, dass die AfD wirtschaftsliberalere Positionen vertritt als die FDP. Selbst Forscher des DIW und IW Köln mussten dies anerkennen. Höckes Kritik an Unternehmern, die sich moralpolitisch äußern, wird oft missverstanden. Seine Position, dass das Streben nach Profit die einzige Aufgabe von Unternehmen sei, ähnelt der libertären Haltung des Ökonomen Milton Friedman. Gesinnungsbekundungen von Wirtschaftsverbänden wie „Made by Vielfalt“ erinnern Höcke an totalitäre sozialistische Regime.

In einer Civey-Umfrage lag die AfD in der Bewertung der Wirtschaftskompetenz auf Platz zwei hinter der CDU/CSU. Besonders bei den 30- bis 39-Jährigen ist der Unterschied zwischen AfD und CDU/CSU fast verschwunden.

Die Heuchelei der Unternehmensverbände

Höckes Vorwurf der Heuchelei gegenüber der Verbandsinitiative „Made in Germany – Made by Vielfalt“ trifft ins Schwarze. Unternehmen wie WACKER Chemie, Miele und STIHL verlagern ihre Produktion ins Ausland, während sie sich in Deutschland für Vielfalt starkmachen. Diese Abwanderung erfolgt jedoch nicht aufgrund der AfD, sondern als Folge der Deindustrialisierungspolitik der Ampelkoalition und der Union.

Unternehmensverbände werfen der AfD vor, ihre Rhetorik würde ausländische Fachkräfte abschrecken. Studien zeigen jedoch, dass Diskriminierung und Rassismus in Deutschland zu den geringsten Faktoren gehören, die Fachkräfte vom Arbeiten in Deutschland abhalten. Entscheidend sind vielmehr bessere Einkommens- und Aufstiegsperspektiven in anderen Ländern.

Ein weiteres Beispiel für die Doppelmoral der Unternehmensverbände ist die Diskriminierung von AfD-Sympathisanten in Unternehmen. Während Anti-Diskriminierungshaltungen gegenüber Ausländern betont werden, wird Diskriminierung gegen AfD-Anhänger oft stillschweigend toleriert oder gefördert.

Unternehmerische Unterstützung für die AfD

Die zunehmende Abhängigkeit von Subventionen und staatlichen Aufträgen treibt Unternehmen dazu, die Gunst der politischen Klasse nicht zu riskieren. Laut IfW Kiel haben sich die Subventionen in Deutschland in den letzten Jahren vervierfacht. ESG-Kriterien (Environmental, Social, and Governance) sind zu einer Bedingung für Investitionen, Bankkredite und Aufträge geworden, die durch staatliche Vorgaben festgelegt werden. Deutschland bewegt sich faktisch in Richtung einer Kommandowirtschaft.

Hinter verschlossenen Türen gibt es in der deutschen Wirtschaft jedoch auch Unterstützung für die AfD. Prominente Beispiele sind Theo Müller von Müller Milch und Dr. Theodor Weimer, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Börse AG. Beide zeigen, dass es in der Wirtschaft Führungspersönlichkeiten gibt, die Sympathien für die AfD hegen, diese jedoch nicht öffentlich äußern.

Eine Studie des IW Köln zeigt, dass ein Fünftel der ostdeutschen Unternehmer in der AfD eine Chance für ihre Belegschaften und den Wirtschaftsstandort sieht. Knapp 30 Prozent finden einige Positionen der AfD sinnvoll und vertretbar.

Notwendige Maßnahmen

Um eine konservativ-freiheitliche Wende in der deutschen Wirtschaftspolitik zu erreichen, sind zwei Maßnahmen unerlässlich. Erstens muss eine langfristige Kampagne deutscher Unternehmen die politische Brandmauer einreißen. Diese Kampagne sollte die CDU/CSU, FDP und Freien Wähler dazu bewegen, eine Regierungsbildung mit der AfD in Erwägung zu ziehen. Zweitens ist die Gründung eines AfD-nahen Wirtschaftsforschungsinstituts entscheidend, um eine fundierte Grundlage für wirtschaftspolitische Konzepte der AfD zu schaffen und einen Gegenpol zu den etablierten Instituten zu bilden.

Diese Maßnahmen sind notwendig, um die deutsche Wirtschaft aus den Händen einer zunehmend dirigistischen und ideologisch geprägten Elite zu befreien und eine Zukunft auf Basis wirtschaftlicher Freiheit, unternehmerischer Initiative und nationaler Souveränität zu gestalten.