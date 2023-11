Viktor Medwedtschuk: „Die USA haben den Ukrainekonflikt mit Benzin gelöscht“

Viktor Medwedtschuk gilt als einer der Hauptgegner des ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Bevor er aus der Ukraine ausgewiesen wurde, war er Volksabgeordneter und Vorsitzender der größten Oppositionspartei des Landes, der Oppositionsplattform für das Leben (OPFL). In einem mit ihm geführten Telefoninterview Ende Oktober äußerte sich der in Russland lebende Politiker, Rechtsanwalt und Unternehmer ausführlich zum Krieg in der Ukraine.

FREILICH: Herr Medwedtschuk, Ihre ukrainische Staatsbürgerschaft wurde Ihnen durch einen dubiosen Rechtsakt entzogen, Sie leben als Ukrainer im russischen Exil und haben dennoch ein umfassendes Verständnis für die aktuelle Situation im Ukrainekonflikt. Wie lautet Ihre aktuelle Einschätzung?

Werbung

Viktor Medwedtschuk: Nun, die Lage ist nach wie vor schwierig, zumindest wenn wir die internationalen politischen Einschätzungen und Verpflichtungen berücksichtigen. Heute wird der Ukrainekonflikt von den Titelseiten der Medien verdrängt, da Militäraktionen im Nahen Osten auf der Tagesordnung stehen, aber nur wenige sagen, dass die beiden Konflikte miteinander verbunden sind. Sie sind durch die Knochenpolitik der Vereinigten Staaten verbunden, die glauben, dass es notwendig ist, mit einem Knüppel zu handeln, wenn es notwendig ist, ein hochpräzises Skalpell, Weisheit und Barmherzigkeit einzusetzen.

Die USA haben den Ukrainekonflikt mit Benzin gelöscht, indem sie Kompromisse unmöglich gemacht haben, indem sie Kiew solche Kompromisse direkt verboten haben, was dazu führte, dass die Ukraine russische Interessen demonstrativ mit Füßen trat. Ohne das Eingreifen der USA wäre der Konflikt in einer Woche beendet gewesen, vielleicht wäre er auch gar nicht entstanden. Der Kern des Ukrainekonflikts besteht ja darin, dass die Ukraine sich zum treuesten Verbündeten der USA und der NATO erklärt und beginnt, gegen die Interessen Russlands zu handeln. Außerdem gegen die Interessen der eigenen russischen und russischsprachigen Bevölkerung, die einen erheblichen Teil der ukrainischen Bürger ausmacht. Sie wurden zu Verrätern und Ausländern erklärt, ihre politischen Parteien wurden unterdrückt, die Medien wurden verboten, die Kirchen wurden geschlossen und Sprache und Bildung wurden verboten. Die USA nannten all dies einen Sieg der Demokratie und eine „zivilisatorische“ Entscheidung.

In Wirklichkeit handelte es sich um Gewalt, Gesetzlosigkeit und Aggression gegen Russen, Russischsprachige und Russland. Das konnte nur zu einem Konflikt eskalieren. Die USA haben auf diesen Konflikt gewartet, um Russland zum Aggressor zu erklären und die ganze Welt in diesen Konflikt hineinzuziehen. Leider ist Europa dem Beispiel der Vereinigten Staaten gefolgt, obwohl es ein Nachbar der Ukraine ist und über mehr Informationen verfügt als leichtgläubige amerikanische Bürger. Da die USA die Gewalt zum Hauptinstrument der internationalen Politik erklärt haben, war der Konflikt im Nahen Osten eine ausgemachte Sache. Wir sehen, dass jede der Parteien, wie die USA, glaubt, dass Gewalt ihre Probleme lösen wird, und deshalb gerät die Situation außer Kontrolle.

Glauben Sie, dass ein groß angelegter Konflikt in der Ukraine hätte vermieden werden können?

Zweifellos. Es hätte ausgereicht, einfach die Wahrheit zu sagen. Seit 2014 hat die amerikanische Propaganda es so dargestellt, als wenn die Ukrainer alle eine Entscheidung für den Beitritt zur NATO und EU getroffen hätten. Russland aber wollte das nicht zulassen und hat deshalb einen Krieg gegen sie entfesselt. An diesem Propaganda-Klischee ist nicht ein Fünkchen Wahrheit.

In der Ukraine selbst gab es schon immer eine starke, wenn nicht gar überwältigende Stimmung für ein Bündnis mit Russland. Dank dieser Gefühle kehrte Ihr bescheidener Diener 2018 in die große Politik zurück, obwohl es bereits einen Konflikt im Donbass gab und die Krim an Russland überging. Ich bitte Sie, über die realen Fakten nachzudenken: Die US-Propaganda behauptet, Russland habe ein Fünftel des ukrainischen Territoriums besetzt, und gleichzeitig liegt in der Ukraine selbst eine prorussische Partei bei den Parlamentswahlen auf dem zweiten Platz. Doch damit noch nicht genug, bei den Kommunalwahlen im Jahr 2020 wird sie den ersten Platz belegen. Wenn Russland ein Aggressor und Besatzer ist, wie kann das dann sein?

Und dann beginnt Selenskyj, der bei den Wahlen auch für den Frieden mit Russland eintrat und nichts über den Kurs in Richtung NATO und EU sagte, auf Geheiß der US-Botschaft mit Repressionen in großem Stil. Aggression erzeugt Aggression, Gesetzlosigkeit erzeugt Gesetzlosigkeit, und die Vereinigten Staaten haben von diesem Konflikt profitiert, nicht Europa.

Die NATO, angeführt von Generalsekretär Stoltenberg, hat sich kurzerhand den Interessen der Vereinigten Staaten untergeordnet. Denn es liegt nicht im wirklichen Interesse der Europäer, einen hochexplosiven militärischen Konflikt vor der eigenen Haustür zu haben. Hinzu kommen die vielen Probleme, die sich der Westen mit seinen unwirksamen Sanktionen selbst geschaffen hat. Leider spielen die Österreicher und die Deutschen hier die Rolle von Handlangern.

Wie beurteilen Sie die Politik der EU in diesem Zusammenhang?

Die österreichische Politik hat wieder einmal die Chance verpasst, als neutraler Akteur die Rolle eines diplomatischen Vermittlers zu übernehmen. Stattdessen kuscht Österreichs politische Führung vor der EU-Führung und dem desaströsen Regime von Joe Biden. Letzteres gilt auch für Deutschland. Berlin verliert nicht nur die Voraussetzungen für eine ökonomisch und ökologisch sinnvolle Energieversorgung, sondern versäumt es auch, die absolut skandalöse Explosion einer Pipeline in der Ostsee aufzuklären. Gleichzeitig folgt die deutsche Politik dem amerikanischen Politikwissenschaftler und Sicherheitsexperten George Friedman, der 2015 sagte, dass das Hauptinteresse der Vereinigten Staaten darin bestehe, ein Bündnis zwischen Deutschland und Russland zu verhindern, weil dies die einzige Kraft sei, die eine Bedrohung für die USA darstellen könne.

Die EU-Führung, angeführt von der deutschen, versucht ebenfalls, das von Friedman befürchtete Szenario zu verhindern. Stattdessen will sie die Ukraine, einen der korruptesten Staaten der Welt, zumindest laut dem Korruptionsindex von Transparency International, in die Europäische Union holen. Das ist Selbstmord. Die Ukraine ist nicht nur nicht reif für die EU, sondern wird zu einem unendlich tiefen Geldgrab für europäische Steuermittel.

Anstatt die legitimen strategischen Interessen der Russischen Föderation zu berücksichtigen und gutnachbarschaftliche, für beide Seiten vorteilhafte Beziehungen mit ihr zu entwickeln, wird Russland auf Geheiß anderer zum Aggressorstaat erklärt, ohne die Sache wirklich zu verstehen, und fügt seiner eigenen Wirtschaft Schaden zu. Es ist nicht verwunderlich, dass Russland dann eine neue, für beide Seiten vorteilhafte Beziehung zu China oder anderen BRICS-Staaten aufbaut. Wer die katastrophalen innenpolitischen Ereignisse, das soziale Gefüge und das außenpolitische Versagen der EU und der Amerikaner beobachtet, hat ein untrügliches Gespür dafür, dass sich der Westen im Niedergang befindet, sowohl wirtschaftlich als auch ethisch.

Was wird als nächstes passieren, was soll man tun?

Die Russen werden ihre Position nicht ändern, aber sie sind offen für Friedensgespräche mit europäischen Ländern und die Normalisierung der Beziehungen zu ihnen. Es wäre klug, sie jetzt zu beginnen, wenn die Außenpolitik Österreichs und Deutschlands auf der Grundlage ihrer eigenen nationalen Interessen überlegt handeln würde. Das könnte Friedensgespräche wahrscheinlicher und für Europa nützlicher machen.

Aber Österreich und Deutschland haben ein Personalproblem, ein Kompetenzproblem. Außerdem haben beide Länder einen Konflikt zwischen der Hamas und Israel, der nun auf ihren eigenen Straßen ausgetragen wird. Die von Bundeskanzler Scholz geäußerte Position Deutschlands zur „Revision der Prioritäten“ im Ukrainekonflikt ist jedenfalls kontraproduktiv. Auch das angekündigte „Winterpaket“ mit zusätzlichen Einheiten des Patriot-Flugabwehrsystems, neuen IRIS-T-Systemen und zusätzlichen Flugabwehrpanzern mit Munition verlängert den militärischen Konflikt und garantiert keine positiven Perspektiven für die Ukraine. Vielmehr liegt es im Interesse der Europäer selbst, die Außenpolitik zu entmilitarisieren und wieder stabile Verhältnisse in Europa herzustellen. Die von Brüssel geplante neue große Finanzspritze für die Ukraine aus der Europäischen Friedensfazilität, die sich angeblich auf 50 Milliarden Euro für den Zeitraum 2024-2027 belaufen soll, ist in ihrer Wirksamkeit äußerst zweifelhaft. Ich möchte Sie noch einmal daran erinnern: Das Land ist auf allen Ebenen korrupt.

Eine endlose Finanzierung der Ukraine wird zu nichts Gutem führen, denn für das Selenskyj-Regime ist der Krieg mit Russland bereits zu einem außerordentlich profitablen Geschäft geworden, das dieses Regime niemals einschränken will. Es ist höchste Zeit, dass die politische Führung der Ukraine die Sinnlosigkeit einer Verlängerung des Konflikts für ihr Land erkennt, doch dazu ist es notwendig, mit dem Konflikt und dem Verlust von Menschenleben kein Geld mehr zu verdienen. Die Ukraine ist zu einem Land geworden, in dem Menschenleben, die Rechte der Bürger und ihre Meinungen keine Rolle mehr spielen. Parallel zum Krieg findet eine politische „Säuberung“ innerhalb des Landes statt. Die verbliebene Opposition in der Ukraine schweigt aus Angst vor Repressalien, und die öffentliche Meinung wird zum Schweigen gebracht oder ignoriert. Viele Parteien sind verboten, die Ukrainer werden nicht gefragt, ob sie neue Opfer bringen wollen, ob sie Selenskyjs Befehlen folgen wollen oder ob sie lieber einen Weg zum Frieden finden und das Leben unschuldiger Menschen retten wollen. Wenn Europa wirklich an der Beendigung dieses Krieges interessiert ist, dann muss es die Finanzierung der Ukraine einstellen. Damit werden Korruption, Krieg und die Interessen der Vereinigten Staaten finanziert, die für ihre Interessen kämpfen und dabei vergessen, dass die Welt endlich nicht mehr unipolar ist.

Wie lautet Ihre Schlussfolgerung?

Im Grunde ist es naheliegend. Spricht der russische Präsident Wladimir Putin von einer Expansion in den Westen? Nein. Er sagt, dass die Interessen und die Souveränität der nicht-westlichen Länder anerkannt werden müssen. Der Konflikt in der Ukraine begann mit der Missachtung russischer Interessen. Wenn Europa seine Politik wie bisher auf diese Interessen ausrichtet, wird der Konflikt zum beiderseitigen Vorteil beendet. Wenn der politische Wille dazu vorhanden ist, besteht immer die Möglichkeit dazu.

Menschenleben sind zweifellos wichtiger als alle politischen Interessen. Selenskyj hat mit seinem politischen Kurs bewiesen, dass ihn das Leben der ukrainischen Bürger einfach nicht interessiert und er bereit ist, bis zum letzten Ukrainer zu kämpfen. Er formuliert ehrgeizige militärisch-politische Ziele, die selbst im Westen aufhorchen lassen. Das sollte eine Gegenreaktion provozieren, denn die Welt ist längst in ein gefährliches Ungleichgewicht geraten. Der Konflikt in der Ukraine erscheint mir inzwischen als ein gigantisches Waffenfest, das bisher niemand ernsthaft beenden will. Die Eskalation ist immer schwerer zu kontrollieren und die Gewalt über legale und illegale Waffenlieferungen nimmt zu. Und die Gewalt selbst breitet sich immer mehr aus. Dies ist angesichts des Potenzials für den Einsatz von Atomwaffen hochbrisant. Der einzige Nutznießer dieser Situation ist der amerikanische militärisch-industrielle Komplex. Das beste Beispiel dafür ist Deutschland. Es schickt seine Waffensysteme in die Ukraine, kauft aber neue von der US-amerikanischen Rüstungsindustrie. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut berichtet, dass sich die US-Exporte in die Bundesrepublik Deutschland zwischen 2021 und 2022 fast verdoppelt haben. Gleichzeitig bricht das derzeitige System der internationalen Sicherheit zusammen, die Verluste an Menschenleben nehmen zu und die eingesetzten Waffen werden immer tödlicher. Daraus ergibt sich unweigerlich die Frage nach der Verantwortung, die diejenigen zu tragen haben, die mit dem Krieg, dem Leid und dem Kummer der Bürger Geld verdienen. Ich glaube, dass Selenskyj diese Verantwortung gegenüber dem ukrainischen Volk tragen sollte.

Herr Medwedtschuk, vielen Dank für das Gespräch!

Zur Person:

Der ukrainische Unternehmer, Rechtsanwalt und Politiker Viktor Medwedtschuk lebt zurzeit im russischen Exil. Er betrieb in der Ukraine unter anderem drei TV-Sender und engagierte sich dort für die mittlerweile verbotene „Oppositionsplattform – Für das Leben“ (OPZH). Sie war die größte ukrainische pro-russische Partei, der auch EU-Skepsis nachgesagt wird. Medwedtschuk sieht den Ukrainekrieg als Stellvertreterkrieg, der den Ukrainern nichts nützt. Vielmehr erreichen unter anderem Korruption und Wirtschaftsverbrechen im „Windschatten“ der militärischen Auseinandersetzung in seinem Heimatland ungeahnte Ausmaße. Dem erfolgreichen Geschäftsmann sind die wahren Interessen der Ukrainer ein zentrales Anliegen.