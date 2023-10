Genosse Islamist: SPD Hessen im Bett mit Extremisten?

Am 20. September titelte Apollo News „Faesers dubioser Wahlkampf-Partner“. Anlass war ein zwei Tage zuvor veröffentlichtes Foto, auf dem Innenministerin Nancy Faeser (SPD) mit Mustapha Lamjahdi zu sehen ist. Der marokkanische Migrant leitet den SPD-Ortsverein Heddernheim und den Frankfurter Moscheeverein „TUN“. Zudem verfügt er über Verbindungen zur fundamentalistischen Muslimbruderschaft. Herr Lamjahdi scheint diese Art medialer Aufmerksamkeit nicht zu genießen. Sämtliche Beiträge seines Facebook-Kontos, darunter auch das Wahlkampffoto mit Faeser, sind inzwischen gelöscht.

Vorzeigemoslem in Politik und Medien

Im Mainstream wurde der fundamentalistische Hintergrund Lamjahdis bislang kaum thematisiert. Im April 2021 versicherte Lamjahdi der FAZ, dass Moscheebesuche nicht zur Ausbreitung von Corona beitrügen. Der Frankfurter Rundschau sagte Lamjahdi im Februar 2023 nach einer Kundgebung gegen „braune Hetze“: Er wünsche sich eine „offene, tolerante, vielfältige Gesellschaft“. Wenige Tage später berichtete das gleiche Blatt über eine Podiumsdiskussion der fünf Oberbürgermeister-Kandidaten mit der muslimischen Gemeinde in der Abu Bakr-Moschee.

Moderator der Podiumsdiskussion war Lahmjadi – Sieger der Bürgermeisterwahl wurde Mike Josef (SPD). Lamjahdi hatte zuvor auf Facebook Fotos veröffentlicht, auf denen er mit Josef (vormals Yusuf) gemeinsam Wahlkampf betrieb. Genauso wie die Faeser-Fotos sind die Fotos mit Josef auf Lamjahdis Facebook-Profil nicht mehr aufzufinden. Ein weiteres Foto, das der Löschwut Lamjahdis zum Opfer gefallen ist, zeigt den SPD-Mann mit Ali al-Qaradaghi, der weltweit als einer der führenden Muslimbrüder gilt.

Die Hofierung Lamjahdis durch Politik und Presse ist befremdlich, passt aber zur Ampelpolitik: Gegen Stimmen aus Union und AfD stellte Faeser im Oktober 2022 den „Expertenkreis Politischer Islamismus“ ein. Im Bericht „Muslimfeindlichkeit 2023“ forderte die Innenministerin stattdessen, Deutschland solle mehr für die Integration von Muslimen tun. Islamische Strukturen sollten bei „staatlichen Fördermaßnahmen stärker berücksichtigt“ werden, so der Faeser-Bericht. Kein Wunder also, dass sich die SPD nicht von Lamjahdi distanzierte, als dieser vor einigen Jahren in einen Skandal um einen extremistischen Verband für islamistische Vereine verwickelt war.

Deutsch-Islamischer Vereinsverband Rhein-Main

Im Juli 2016 berichtete die Tagesschau, dass Mitglieder des Dachverbandes „Deutsch-Islamischer Vereinsverband Rhein-Main“ (DIV) zum „weltweiten Netzwerk der Muslimbrüderschaft“ gehörten. Die Muslimbruderschaft arbeite auf die Errichtung eines „weltweiten Gottesstaates“ hin, zitierte die Tagesschau den hessischen Verfassungsschutz. Das SPD-geführte Bundesfamilienministerium habe dem DIV bei Bekanntwerden dieser Informationen eine zugesagte Förderung von 85.000 Euro gestrichen.

Im Januar 2019 berichtete die Frankfurter Rundschau, dass der hessische Verfassungsschutz den DIV inzwischen geheimdienstlich beobachte. Laut Verfassungsschutz seien ein Drittel der Mitgliedsvereine „extremistisch“ und verfügten über Verbindungen zur Muslimbruderschaft. Scheinbar brachten Berichterstattung und ausbleibende Förderung den DIV in Bedrängnis. Im Oktober 2018 hatte der DIV Mustapha Lamjahdi zu einem von neun Liquidatoren bestellt.

Abbildung 1. Quelle: Facebook Attassamuh Moschee / tun-ev.

Die Islamismusexpertin Sigrid Herrmann nennt als Mitglieder des DIV die „Islamische Gemeinde Frankfurt“ und „TUN – Toleranz unter Nationen“. Der erstgenannte Verein betreibt die Abu Bakr-Moschee und wird vom SPD-Mitglied Mohammed Seddada geleitet. Seddada schied 2007 aus dem DIV-Vorstand aus. Der zweitgenannte Verein betreibt die Attassamuh-Moschee, dessen Vorsitzender Lamjahdi ist. Auf der Facebookseite der Attassamuh-Moschee wird in einem Beitrag vom Dezember 2017 auf eine Veranstaltung mit dem extremistischen DIV hingewiesen (Abb. 1). Beide Moscheevereine werden im Folgenden noch ausführlich behandelt.

Laut Sigrid Herrmann war das „Europäische Institut für Humanwissenschaften“ (EIHW) in Frankfurt ebenfalls Mitglied des DIV. Das EIHW bietet islamische Bildungsprogramme auf Deutsch und Arabisch an. Der Hessische Verfassungsschutzbericht 2022 bezeichnet das EIHW als „Kaderschmiede“ für Funktionäre der Muslimbrüder.

Deutsche Muslimische Gemeinschaft

Die Muslimbruderschaft wird laut hessischem Verfassungsschutzbericht 2022 in Deutschland vom Berliner Verein „Deutsche Muslimische Gemeinschaft“ (DMG) vertreten. Die etwa 300 Muslimbrüder in Hessen, so der Bericht, würden ihre Ideen über „soziales und religiöses Engagement“ sowie „Dialogangebote“ in die Gesellschaft tragen. Ziel sei die „Islamisierung von Staat und Gesellschaft“ sowie die „Errichtung eines weltweiten Kalifats“.

Lamjahdis Dialogstrategie gegenüber der SPD Frankfurt war bislang erfolgreich. Dies kann vom Zentralrat der Muslime nicht gesagt werden. Der muslimische Dachverband suspendierte die Mitgliedschaft der als extremistisch eingestuften DMG im Dezember 2019. Die DMG hatte zuvor beim Landgericht Berlin gegen ihre Erwähnung in den Verfassungsschutzberichten des Bundes geklagt. Im August 2021 zog die DMG ihre Klage überraschenderweise ohne Begründung zurück. Der Zentralrat der Muslime interpretierte dies scheinbar als Schuldeingeständnis und warf die extremistische DMG am 23. Januar 2022 aus dem Dachverband.

Die Attassamuh-Moschee

Mustapha Lamjahdi leitet als Vorsitzender des Vereins „TUN – Toleranz und Nähe“ die Attassamuh-Moschee im Frankfurter Stadtteil Heddernheim (Abb. 2). Ein argloser Besucher der Internetseite der Moschee würde schwerlich glauben, es mit einer mutmaßlichen Frontorganisation der Muslimbrüderschaft zu tun zu haben. „Wir lehnen jegliche Form von Gewalt und Extremismus ab“, schreibt der Verein über sich. Man wolle am „friedlichen Miteinander“ teilhaben und die „Völkerverständigung“ fördern. Man setze sich für einen „interreligiösen Dialog“ ein und fördere – geschlechtergetrennte – Jugendarbeit.

Abbildung 2. Mustapha Lamjahdi ist Vorsitzender des Kampfsportvereins „Attassamuh Taekwondo“, des Fußballvereins „Sportgemeinschaft Toleranz unter Vielfalt“ und des Moscheevereins „TUN – Toleranz und Nähe“. Screenshot: Northdata, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Northdata

Im Februar 2020 beantragten SPD, Grüne und CDU in der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung, die „Jugendarbeit in Moscheegemeinden“ im nächsten Jahr mit 80.000 Euro zu fördern. Um hierfür die Voraussetzungen zu schaffen, führe der Frankfurter Jugendring derzeit noch Gruppenleiterausbildungen an fünf Moscheen durch, darunter die Attassamuh- und die Abu Bakr-Moschee.

Die Frankfurter Stadtverordnete Kristina Luxen (SPD) setzt sich dafür ein, dass TUN die Jugendförderung bald erhält. Luxen, die im Hessenwahlkampf auf Facebook ein Foto mit sich, Lamjahdi und Nancy Faeser veröffentlichte, führte am 8. März 2021 in der Attassamuh-Moschee ein Gespräch mit der TUN-Jugendleiterin Yasmine Barkok. Im Gespräch, das auf dem YouTube-Kanal von TUN veröffentlicht wurde, erfährt Luxen von Barkok, dass die Attassamuh-Moschee „Präventionsarbeit vor [sic] Kriminalität und Radikalisierung“ leiste. Beim Aussprechen der Worte „Kriminalität und Radikalisierung“ kann sich Barkok ein Lachen kaum verkneifen.

Abbildung 3. Nur noch ein Facebook-Post erinnert an das Gespräch zwischen der SPD-Stadtverordneten Kristina Luxen mit TUN-Jugendleiterin Yasmine Barkok. Screenshot: Facebook

Luxen fragt die Jugendleiterin, was sie sich von der Politik wünsche. Die Antwort überrascht kaum: Barkok würde sich über „finanzielle Unterstützung“ und „Räumlichkeiten“ freuen. Nonchalant kommt nun auch Luxen zur Sache und ruft die Zuschauer dazu auf, bei den Stadtverordnetenwahlen 2021 ihr Kreuz bei der SPD zu machen. Im Abspann des Videos, das inzwischen von dem YouTube-Kanal von TUN entfernt worden ist (Abb. 3), werden die Gesichter der SPD-Kandidaten Luxen und Abdenassar Gannoukh eingeblendet. Auf dem Youtube-Kanal „Sindibad“ ist das Video jedoch weiterhin zu sehen. Luxen und Gannoukh, die auf dem Hessenwahlkampffoto neben Nancy Faeser posieren, wurden erneut in die Stadtverordnetenversammlung gewählt.

Der Frankfurter Jugendring berichtete im Juni 2023, dass nun die Voraussetzungen für eine Förderung muslimischer Jugendarbeit vorliege. Der „Dachverband Muslimisch-sunnitischer Jugend“ (MSJ) sei gegründet und nun Vollmitglied des Frankfurter Jugendrings. Julien Chamboncel, Jugendring-Vorsitzender und SPD-Vorstand in Frankfurt-Höchst, verspricht: Der „Zugang zur Förderung aus der Jugendhilfe“ stehe endlich offen. MSJ-Vorsitzender und Vertreter der Attassamuh-Moschee, Nouaim Al Hahbare, bedankte sich bei den „wahren Heldinnen und Helden unserer Gesellschaft“.

Abbildung 4. Ex-Bürgermeister von Frankfurt, Peter Feldmann, in der Attassamuh-Moschee. Mustapha Lamjahdi (erster von links, SPD), Peter Feldmann (vierter von links, SPD), Abdenassar Gannoukh (fünfter von rechts, SPD). Quelle: Internetseite TUN.

Das Frankfurter Ordnungsamt reagierte weniger enthusiastisch auf die Gründung des Dachverbands. Der MSJ warf dem Ordnungsamt in einer Pressemitteilung Ende August „antimuslimischen Rassismus“ vor. Das Ordnungsamt habe den MSJ per E-Mail aufgefordert sich als „Ausländerverein“ zu registrieren. Die Absenderadresse stamme aus dem Bereich „allgemeine Gefahrenabwehr“.

Das Ordnungsamt Frankfurt teilte FREILICH mit, dass Vereine, deren Mitglieder hauptsächlich aus Ausländern bestehen, nach §14 des Vereinsgesetzes besonderen Bestimmungen unterlägen. Ein Ausländerverein könne demnach vom Bereich „Gefahrenabwehr“ verboten werden, wenn er zur Durchsetzung religiöser Ziele Gewalt unterstütze. Den Rassismusvorwurf weise das Ordnungsamt „strikt zurück“.

Die Abu Bakr-Moschee

Die Abu Bakr-Moschee im Frankfurter Stadtteil Hausen gilt der Frankfurter Neuen Presse als die „schönste“ Moschee der Stadt. Der Namenspatron des Gotteshauses ist dafür bekannt, dass er seine Tochter Aischa im Alter von sechs Jahren dem Propheten Mohammed zur Frau gab. Frankfurter erkennen die Moschee schon von Weitem am Minarett oder vernehmen ihre Existenz am Muezzinruf.

Mohammed Seddadi ist Vorsitzender des Trägervereins „Islamische Gemeinde Frankfurt“. Seddadi und Mustapha Lamjahdi haben viel gemeinsam: Beide stammen aus Marokko, haben ein SPD-Parteibuch und sitzen in der Kommunalen Ausländervertretung Frankfurts. Beide haben den extremistischen „Deutsch-Islamischen Vereinsverband Rhein-Main“ (DIV) geleitet – Seddadi vor und Lamjahdi während der Beobachtung durch den hessischen Verfassungsschutz.

Die Islamismusexpertin Sigrid Herrmann stellte fest, dass Seddadis „Islamische Gemeinde Frankfurt“ bis Herbst 2016 auf der Internetseite des DIV als Mitglied geführt wurde. Wie lange die Mitgliedschaft weiterging, kann schwer beurteilt werden, da die Internetseite des DIV im Oktober 2016 abgeschaltet wurde.

Die Frankfurter Neue Presse bezeichnet Seddadi als „Vermittler“ zwischen Kulturen, der sich um „Aufklärung“ auf beiden Seiten bemühe. Er sei für die „Gleichberechtigung von Mann und Frau“. Der Gebetsraum, das hebt Seddadi auch gegenüber anderen Medien gebetsmühlenartig hervor, spiegele Vielfalt wider: Der Teppich sei aus der Türkei, die Fliesen aus Spanien, der Leuchter aus seinem Heimatland Marokko. Staatliche Förderung lehne er ab. Ihm gehe es darum, sich Offenheit gegenüber allen Menschen zu bewahren.

Die Abu Bakr-Moschee steht allerdings wegen des Umgangs mit extremistischen Imamen in der Kritik. Auf einem YouTube-Video vom Mai 2013 ist beispielsweise zu sehen, wie Tarik ibn Ali eine einstündige Predigt auf Arabisch in der Abu Bakr-Moschee hält. Das Mallorca Magazin berichtete, dass der Hassprediger Anfang 2019 nach langjähriger Haftstrafe wegen Anstiftung zu einem Messerattentat von einem spanischen Gericht auf Kaution freigelassen wurde. Es sei nun mal schwierig, so Seddadi im Mai 2020 gegenüber der Frankfurter Rundschau zur Causa ibn Ali, eine Moschee hauptsächlich nur mit ehrenamtlichen Mitarbeitern zu organisieren.

Die Abu Bakr-Moschee ist regelmäßig Gegenstand von Sitzungen im Frankfurter Ortsbeirat 7: Im Jahr 2004 wurde in vier verschiedenen Sitzungen die Parkplatzsituation der Abu Bakr-Moschee diskutiert. Die SPD kritisierte in einem Antrag vom Juli, dass die Umgebung von Moscheebesuchern „vollständig zugeparkt“ werde. Die führe zu Unmut unter den Bewohnern und schade der „Akzeptanz der Moschee“. Drei Jahre später registrierte die NPD in einer Anfrage, der Moscheebau habe zum „Widerstand“ bei deutschen Anwohnern geführt.

Im März 2013 stand die Parksituation erneut auf der Tagesordnung: SPD und CDU beantragten, eine Lösung für das „wilde Parken“ um die Abu Bakr-Moschee zu finden. Besonders an Freitagen führe das Parken auf Gehwegen und Autobahnbrücken dazu, dass man diese nicht mehr mit einem „Rollstohl“ [sic] befahren könne. Am 25. August beantragte die SPD-Fraktion des Ortsbeirates 7, die Bushaltestelle Ellerfeld um den Zusatz „Abu Bakr Moschee“ zu ergänzen. Dies erleichtere insbesondere „auswärtigen Besuchern“ die Auffindung des Gotteshauses, so der Antrag.

Abbildung 5. Mohammed Seddadi (SPD) und Manuela Rottmann (Grüne) in der Abu Bakr-Moschee, 17. Februar 2023. Screenshot: Facebook.

Der politische Einfluss der Moscheeleiter und SPD-Parteigenossen Mohammed Seddadi (Abb. 5) und Mustapha Lamjahdi zeigte sich während der letzten Frankfurter Oberbürgermeisterwahl. Laut Frankfurter Rundschau beantworteten Mike Josef (SPD), Yanki Pürsün (FDP), Manuela Rottmann (Grüne), Daniela Mehler-Würzbach (Linke) und Uwe Becker (CDU) am 17. Februar 2023 im Gebetsraum der Abu Bakr-Moschee die Fragen der muslimischen Gemeinde. Ganz vorne im etwa 130-köpfigen Publikum saß der Stadtverordnete Abdenassar Gannoukh (SPD), die Moderation am Podium versah Attassamuh-Moscheeleiter Mustapha Lamjahdi (SPD), der Abu Bakr-Moscheeleiter Mohammed Seddada (SPD) hielt eine Ansprache.

Im Gegensatz zu den Fotos mit Innenministerin Nancy Faeser und mit Muslimbruder-Chefideologen Ali al-Qaradaghi ist das Foto der Podiumsdiskussion zur Bürgermeisterwahl nicht der Löschwut Lamjahdis zum Opfer gefallen. Es ziert weiterhin als Titelbild das Facebook-Profil des sozialdemokratischen Moscheeleiters.

In einer auf Facebook veröffentlichten, inzwischen aber gelöschten Pressemitteilung beschreibt Lamjahdi die Veranstaltung als Erfolg: Die Kandidaten hätten erklärt, wie „Dialog und eine konstruktive Zusammenarbeit“ mit Muslimen möglich sei. Man würde die „Bedarfe der muslimischen Gemeinschaften“ berücksichtigen. Die Kandidaten hätte ihre Sorge gegenüber einer Zunahme von „Diskriminierung und Islamophobie“ geäußert. Letzteres scheint auf der Podiumsdiskussion hingegen kein akutes Problem dargestellt zu haben. Der AfD-Kandidat Andreas Lobenstein befand sich nicht unter den Diskutanten.