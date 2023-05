Diese zwei führenden Politiker lesen FREILICH

Wie die aktuellen IVW-Zahlen zeigen, müssen die deutschen Printmedien im ersten Quartal des Jahres deutliche Auflagenverluste hinnehmen. Betroffen sind nicht nur große Namen wie BILD, WELT oder FAZ, sondern auch renommierte konservative Blätter. FREILICH gehört nicht dazu! Im Gegenteil: Wir können sogar mit prominenten Lesern wie dem Thüringer AfD-Politiker Björn Höcke und FPÖ-Chef Herbert Kickl aufwarten!



Welche Artikel der aktuellen Ausgabe das Interesse der beiden Politiker geweckt haben, können Sie weiter unten nachlesen.

Werbung

Björn Höcke (AfD)

Exklusive Hintergründe und Debatten

Der Korridor des Sagbaren wird immer enger. Ein falsches Wort oder eine abweichende Meinung genügen – schon steht man auf der Abschussliste neuer Tugendwächter. In der neuen FREILICH-Ausgabe zeigen wir, wie die „Cancel Culture“ unseren Alltag beeinflusst und die Freiheit bedroht.



Mit der „Kultur des Tugendterrors“ beschäftigt sich Reimond Hoffmann. Anhand von Beispielen aus Wissenschaft, Politik und Literatur zeigt er, dass die „Cancel Culture“ in Wirklichkeit eine Unkultur ist. Der Germanist und Historiker Prof. Günter Scholdt analysiert in seinem Essay „Sprache als Kampfinstrument“, wie Sprache als Machtmittel eingesetzt wird und welche Mechanismen dabei eine Rolle spielen.

Herbert Kickl (FPÖ)

Packende Interviews

Dafür sprechen wir mit Prof. Ulrike Guérot: Die Politikwissenschaftlerin war einst der Liebling der Medien. Doch dann kamen Corona und der Ukrainekrieg – und plötzlich stand sie auf der „falschen Seite“ und wurde „gecancelt“. Im exklusiven FREILICH-Interview erzählt Guérot, was das für sie bedeutete und welche Schlüsse sie aus ihren Erlebnissen zieht.



Außerdem liefern wir ein spannendes Interview mit FPÖ-Chef Herbert Kickl. Geliebt, gehasst, gefürchtet – kaum ein Politiker polarisiert seit Jahrzehnten so stark wie er. Wir sprechen mit ihm über politische Kommunikation, den Einfluss von Sozialen Medien und die Meinungsfreiheit in Österreich.

Sie sind noch kein FREILICH-Leser? Dann sollten Sie jetzt abonnieren!

Werbung

Was Sie in der FREILICH #21 noch erwartet:

Bruno Wolters über Politik und Wissenschaft in der Konfliktzone Universität ,

Lorenz Bien berichtet aus der französischen Stadt Orange, die seit 25 Jahren rechts regiert wird,

Gert Bachmann über die Twitter-Files und die Steuerung der öffentlichen Meinung,

Interview mit dem Nietzsche-Kenner Julien Rochedy über die Aktualität von Nietzsches Philosphie,

eine Fotostrecke über die weltweit hereinbrechenden Denkmalstürze,

Julian Schernthaner über die „Diagnose Distanzeritis“

... sowie Meinungen, Rezensionen und vieles mehr!

Zur ausführlichen Vorstellung